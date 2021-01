« L’économie chancelante du Yémen prendra un autre coup dévastateur », a déclaré Mohamed Abdi, directeur du groupe pour le Yémen. « Faire entrer de la nourriture et des médicaments au Yémen – un pays qui dépend à 80% des importations – sera encore plus difficile. »

Les agences d’aide ont longtemps averti que les sanctions pourraient s’avérer catastrophiques pour les tentatives d’aide aux civils yéménites affamés piégés dans le conflit entre les Houthis et le gouvernement yéménite, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui fait la guerre aux rebelles.

« Les États-Unis reconnaissent la crainte que ces désignations affectent la situation humanitaire au Yémen », a déclaré Pompeo dans son communiqué dimanche soir. « Nous prévoyons de prendre des mesures pour réduire leur impact sur certaines activités humanitaires et importations au Yémen. »

Ces mesures incluent la délivrance de licences spéciales par le Trésor américain pour permettre à l’aide américaine de rester au Yémen et aux organisations humanitaires de continuer à y travailler, a-t-il déclaré.

Le Yémen, un pays à la pointe de la péninsule arabique, est le théâtre de la pire catastrophe humanitaire au monde après plus de six ans de conflit désastreux qui a laissé la majorité des près de 30 millions de personnes du pays dans le besoin d’une aide humanitaire. La guerre a tué plus de 112 000 personnes à ce jour.