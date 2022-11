Groupe d’aide allemand : 89 migrants autorisés à débarquer en Italie

ROME – Un groupe humanitaire allemand a déclaré que son navire avait accosté mardi matin dans le sud de l’Italie et débarqué 89 personnes secourues en mer, mettant fin à une saga de sauvetage de migrants alors que d’autres se poursuivent sous le nouveau gouvernement d’extrême droite italien.

Mission Lifeline a publié des vidéos sur les réseaux sociaux du cargo Rise Above de 25 mètres (80 pieds) amarré à Reggio Calabria et a déclaré que “l’odyssée de 89 passagers et neuf membres d’équipage à bord semble être terminée”. Dans un message ultérieur, il a déclaré que les 89 personnes avaient été autorisées à débarquer.