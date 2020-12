La statistique lamentable survient alors même que les représentants du gouvernement afghan et des talibans négocient une solution pacifique à la guerre de 19 ans du pays. Des pourparlers sont en cours au Qatar, où les talibans exercent des fonctions politiques, depuis septembre. Les deux parties ont finalement fait un pas en avant la semaine dernière après une longue impasse, en convenant de règles et de procédures pour les négociations.

Dans son rapport, l’institut a également déclaré que de 2017 à 2019, le nombre de victimes civiles des frappes aériennes américaines et alliées en Afghanistan a considérablement augmenté. En 2019, 700 civils ont été tués dans des frappes aériennes – plus que toute autre année depuis le début de la guerre en 2001 et 2002.