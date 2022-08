Groupe allemand: les cas de thésaurisation d’animaux ont atteint leur plus haut niveau en 10 ans en 2021

BERLIN (AP) – Les cas de personnes accumulant des chats, des chiens et d’autres créatures vivantes en Allemagne ont atteint un sommet en dix ans en 2021, a déclaré jeudi l’Association de protection des animaux du pays.

L’association a déclaré avoir dénombré 68 cas de thésaurisation impliquant 4 218 animaux en Allemagne l’année dernière, le plus élevé depuis qu’elle a commencé à collecter systématiquement des données il y a dix ans. Les animaux secourus sont souvent retrouvés dans des conditions insalubres et négligés par les propriétaires qui ont du mal à s’occuper d’eux, a-t-il déclaré.

La plus grande part des cas de thésaurisation d’animaux enregistrés depuis 2012 concerne les chats, suivis des chiens. Les petits animaux, tels que les lapins, constituaient le plus grand groupe de victimes, avec plus de 10 000 sauvés des accapareurs au cours de la dernière décennie. L’association a déclaré que les cas de thésaurisation de chevaux après avoir également augmenté et représentaient près de 15% de tous les cas signalés en 2021.

Nina Brakebusch, experte de l’association sur la thésaurisation des animaux, a déclaré qu’il n’était pas clair si la multiplication par trois des cas enregistrés depuis 2012 était due à la sensibilisation des autorités et du public au problème, ou à une réelle aggravation du problème.

Mais Brakebusch a déclaré que les gens commencent souvent à accumuler des animaux après que leur situation personnelle se soit aggravée, comme après le décès d’un être cher ou lorsqu’ils éprouvent une détresse financière ou psychologique. La pandémie de coronavirus et la hausse du coût de la vie pourraient contribuer au problème, a-t-elle déclaré.

