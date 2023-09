Group14 Technologies conclut un contrat d’une valeur de 100 millions de dollars du DOE américain pour accélérer la construction de sa deuxième usine commerciale

Group14 sera l’un des premiers à recevoir un financement parmi les lauréats sélectionnés pour le traitement des matériaux de batterie et la fabrication de batteries.

BOISINVILLE et MOSES LAKE, Washington., 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Groupe14 Technologies , le principal fabricant et fournisseur mondial de technologies avancées de batteries au silicium, a annoncé avoir négocié avec succès son contrat pour le prix du traitement des matériaux de batteries et de la fabrication de batteries avec l’Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) du ministère américain de l’Énergie. À mesure que l’entreprise continue de croître, 100 millions de dollars Ce prix joue un rôle déterminant dans l’accélération de la capacité de fabrication nationale de Group14 à fournir des matériaux avancés pour batteries au silicium afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement des batteries aux États-Unis.



Group14 tire parti de sa subvention de 100 millions de dollars du DOE américain pour la construction de sa deuxième usine commerciale de matériaux actifs pour batteries (BAM-2) à Moses Lake, Washington.



Dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures de l’administration Biden, le DOE a annoncé sa première phase de plus de 7 milliards de dollars du total des investissements dans octobre 2022 accélérer la production de technologies de batteries avancées indispensables à la construction d’un écosystème d’énergie propre et sécurisé. Aujourd’hui, Group14 fait partie des premiers bénéficiaires parmi les 21 premiers bénéficiaires à conclure son contrat pour la subvention.

Depuis l’annonce initiale du prix, Group14 a inauguré la construction de sa deuxième usine commerciale de matériaux actifs pour batteries (BAM-2) à Lac Moses, Washington, qui devrait abriter la plus grande usine au monde de technologie avancée de batteries au silicium. Au cours des trois derniers mois, Group14 a achevé les fondations du premier module de l’usine et a commencé à poser les fondations de son deuxième module. L’entreprise a commencé à ériger la structure de son premier module en septembre et utilisera plus de 30 millions de dollars d’acier américain pendant toute la durée du projet pour achever la construction des deux modules.

Alors que Group14 progresse dans la construction de sa deuxième usine commerciale BAM aux États-Unis, il agrandit son équipe dans tous les départements. Au cours de l’année écoulée, Group14 a augmenté ses effectifs de 125 %, totalisant désormais plus de 225 employés dans l’ensemble de l’entreprise. Dans Etat de WashingtonGroup14 s’est consacré à tracer de nouvelles voies pour la création d’emplois et le développement de la main-d’œuvre, en particulier dans Lac Moïse. Pour soutenir l’usine BAM-2, Group14 prévoit d’embaucher 400 employés supplémentaires en Lac Moïse dans les fonctions de fabrication, d’ingénierie et autres fonctions opérationnelles.

« Pour renforcer l’écosystème américain des batteries, nous nous engageons à créer des emplois dans la fabrication d’énergie propre. Etat de Washington tout en assurant une transition énergétique juste », a déclaré Rick Lübbe, PDG et co-fondateur de Group14 Technologies. « Il est impératif, pour notre croissance continue en tant qu’entreprise et pour notre rôle dans la communauté, d’offrir des programmes de formation et d’emploi solides pour l’économie de l’énergie propre, tout en nous engageant avec les parties prenantes locales, afin de garantir un avenir équitable et inclusif pour tous.

Group14 exploite actuellement une usine de matériaux actifs pour batteries à l'échelle commerciale, BAM-1, à Woodinville, État de Washington, avec deux usines supplémentaires à venir : une usine en coentreprise avec SK, Inc. à Corée du Sud et une deuxième usine américaine, BAM-2, en Lac Moses, Washington. À ce jour, Group14 a levé plus de 650 millions de dollars en financement auprès d'investisseurs et de clients notables tels que Porsche AG, Microsoft Climate Innovation Fund, OMERS, Lightrock Climate Impact Fund, Decarbonization Partners, Amperex Technology Limited (ATL), BASF, Resonac (anciennement Showa Denko) et SK Inc.

