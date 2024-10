Grounding – Histoires de migration, FOTODOK ✕ BredaPhoto – Stadsgalerij

Introduction

Avec Grounding – Stories of Migration, le FOTODOK ✕ BredaPhoto Festival présente les œuvres de sept artistes qui racontent des histoires de migration de première génération – des personnes déménageant par choix ou par circonstance. Tous les sujets de ces images sont confrontés aux mêmes questions : quelle est l’influence du « lieu » sur l’identité et pourrons-nous un jour appeler notre nouvel environnement notre « chez-soi ». Ils sont divisés en parties, pris entre le passé et le présent, et finalement le besoin de définir un nouveau sens du chez-soi – et un nouveau sens de soi – devient plus fort que jamais.

Daria Tuminas de FOTODOK est la commissaire de cette exposition.

Projets

Photographe documentaire anglo-sud-africain Giya Makondo-Wills (1994) se sont installés fin 2020 dans le Kanaleneiland d’Utrecht. La région a été conçue à l’origine comme une utopie d’après-guerre destinée à une population indigène blanche. Aujourd’hui, c’est le quartier où naît et grandit l’avenir du pays, où les emblèmes de pays étrangers flottent avec fierté.

Pour l’étranger de ce quartier, la zone est pleine de bruits, d’odeurs et de sensations étranges – l’étranger ressent un sentiment de déplacement. Ces sensations sont familières à l’immigré, l’adaptation est la première chose qu’il doit apprendre. Dans « Un quartier» (images 1-3) Giya Makondo-Wills demande au public de réfléchir à ce qui constitue un bon immigrant. Comment la société continue-t-elle de façonner la ségrégation raciale et socio-économique ? Comment l’histoire d’un pays contribue-t-elle aux tensions sociales qui définissent le climat politique actuel ?

Kiev, Kryvy Rih, Oujgorod, Mali Selmentsi, Kosice, Budapest, Munich… un vol sinueux avant d’arriver enfin aux Pays-Bas. Le projet Ma mère veut y retourner Maison (images 4-6) documente le voyage du photographe ukrainien Hanna Hrabarska (1986) et sa mère, Iryna, ont été contraintes de le faire après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La documentation de Hrabarska sur ce voyage inimaginable est méticuleuse, révélant des moments de transition fragile tout au long. Chaque mouvement que nous voyons est un pas loin de chez soi ; les repas sont préparés à la hâte sur le pouce ; les gens disent au revoir et les émotions changent constamment.

Seuls les petits objets du quotidien deviennent un point d’ancrage avec la réalité. Alors qu’Iryna est au centre de l’histoire, ses portraits séparés n’en forment collectivement qu’un – défini par un profond sentiment d’amour, de soin et d’affection de fille. Ayant obtenu une « protection temporaire » aux Pays-Bas, Hrabarska et sa mère ont tenté d’établir ici un foyer temporaire. Mais l’idée d’un logement temporaire n’est-elle pas un oxymore ? Se connecter à un nouvel espace demande des efforts, de la douleur et de l’espoir considérables – et le cœur, quant à lui, aspire à être ailleurs. Il y a cependant une force à pouvoir vivre dans l’incertitude : sans savoir à quel point le temporaire est temporaire, ni à quel point ce foyer peut devenir un foyer.

Kévin Osépa (Curaçao, 1994) est un visage familier chez BredaPhoto : il a présenté une exposition mémorable lors de l’édition 2022 et a remporté la même année le Veau d’or du meilleur court métrage au Festival du film des Pays-Bas.

Dans Entre Dòmi et Sawaka (Entre Dòmi et Sawaka) (images 7-10) Kévin Osépa retourne à l’endroit qui l’a façonné : Domi, un quartier de Willemstad, Curaçao. Minuit est le moment où les esprits se manifestent ; une heure vulnérable où l’air est chargé de transformations, où tout est possible, et où l’artiste commence ses promenades.

Osepa invite les membres de sa famille – son père, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces – à le rejoindre pour créer des images ensemble. Au cours de ce processus de collaboration, Osepa écoute attentivement les traditions orales racontées par sa famille. De ces mots, visions, lieux et sens, de nouvelles images, de nouveaux mythes fleurissent lentement – ​​et en conséquence, nous, le spectateur, apercevons quelque chose de difficile à comprendre : les liens invisibles entre tout ce qui existe.

Marwan Magroun (1985) est un artiste néerlando-tunisien basé sur l’objectif et depuis 2022 Fotograaf des Vaderlands (photographe national, lauréat du poète think)

« Lorsque des enfants issus de milieux biculturels regardent des images de leurs parents, ils voient à peine le lien entre ces personnes sur les photos – alors qu’une telle intimité existe réellement. En regardant mes propres parents, je reconnais que lorsqu’ils sont arrivés aux Pays-Bas, ils avaient le souci de survivre. »

Marwan Magroun Intimité (images 11-13) crée des représentations tendres de couples de la génération de ses parents. Les gestes avec lesquels ils démontrent leur connexion sont remplis d’amour et de chaleur. Dans des mouvements fluides et mutuels, les images dégagent un profond sentiment d’unité, exprimé par paires d’images plutôt que par des photographies uniques.

Nael Quraishi’le projet C’est la maison après tout (image 14) combine deux réalités, juxtaposant la vie aux Pays-Bas, où réside aujourd’hui Nael Quraishi (1994), et la vie au Pakistan, où il a passé ses premières années. À travers l’objectif post-migrant, l’artiste regarde au-delà des fenêtres de son salon et observe son environnement : « Tous mes sens sont fixés par de légers aperçus de la vie des familles voisines. Il y a un réconfort dans les bruits du chaos de l’après-midi venant des rues derrière. La brise parfumée du parfum savoureux des oignons, de l’ail et du gingembre frits. Les bruits dominants des hommes au loin. Les croassements d’un corbeau perché près de ma fenêtre associés au bourdonnement des groupes électrogènes, interrompus seulement par les bruits sourds lointains d’un tramway sur ses rails.

En transformant les scènes au-delà de sa fenêtre, Quraishi s’ouvre à une autre réalité. Il ouvre un espace de contemplation, pour établir des liens entre les géographies et pour remarquer les détails banals de la vie quotidienne qui rappellent des souvenirs de chez soi. En fin de compte, ce que nous voyons est un paysage de réflexions formulées et d’entre-deux : une recréation d’une image mentale dans une tentative de création d’un foyer diasporique.

En 1972, Sébastien (1993) et Tyler (1990) KoudijzerLes grands-parents javanais de ont quitté leur pays de naissance : le Suriname. Il y a plus de 50 ans, les frères Koudijzer ont ramené leurs grands-parents à la recherche de lieux de mémoire importants – comme l’endroit où grand-mère Watinie a grandi ou l’église où elle et grand-père Iksan ont été baptisés chrétiens. Ensemble, ils se sont rendus à Cola Creek, où a eu lieu le premier rendez-vous des grands-parents dans les années 1960, et où ils se sont mariés des années plus tard. La famille a également visité la raffinerie abandonnée de la Mariënburg Sugar Company, où Iksan est venu travailler comme contremaître. Désormais envahi par les arbres et les plantes, le site a été fermé peu après l’indépendance du Suriname en 1975.

L’entreprise enrobée de sucre (images 15 à 17) se concentre sur des espaces où des histoires privées se mêlent aux récits d’un passé colonial. Les grands-parents des artistes sont eux-mêmes les descendants directs de travailleurs sous contrat, tandis que leurs mouvements familiaux à travers le monde – dans ce cas, de Java au Suriname en passant par les Pays-Bas – ont été façonnés par des mouvements plus larges. colonial contextes. Les images qui composent The Sugarcoated Venture représentent une archive en construction et une tentative de rassembler les éléments d’une histoire disloquée.

Celui de Thana Faroq projet Comment saluerons-nous le soleil (image18 -19) est sélectionné et exposé par les conservateurs de BredaPhoto en général, ainsi que par le conservateur du Grounding Project. Je ne veux pas copier le texte ici, je demande gentiment à nos lecteurs de jeter un œil à la troisième contribution dans Carré Chassé.

Stadsgalerij, Oude vest 34, Breda

Du mardi au dimanche : de 10h00 à 17h00

Aucun billet n’est nécessaire pour cet endroit et est accessible aux personnes à mobilité réduite

Artistes : Giya Makondo-Wills, Hanna Hrabarska, Kevin Osepa, Marwan Magroun, Nael Quraishi, Sebastian Koudijzer & Tyler Koudijzer, Thana Faroq

