Curiosités étranges sculptées dans la nature dans des mondes engloutis, des cavernes cathartiques et des épiphanies imprévues … vous pouvez compter sur un nombre illimité de vues et de sensations étranges lors de la visite des grottes mythiques de la Grèce.

La spéléologie est en train de devenir l’une des tendances souterraines du tourisme l’année prochaine, ce qui est pratique car les grottes semblent avoir été construites (pour ainsi dire) avec la distance sociale à l’esprit.

La Grèce a sa géologie et sa morphologie uniques à remercier pour cela. En fait, certains des mythes grecs anciens les plus importants ont leurs racines dans des grottes. Et de plus, le mot pour l’exploration de grottes dans Green est fantastique – spéléologie.

La grotte d’Alistrati à Serres

Prenons-le du haut, de la Grèce, c’est-à-dire. C’est là que vous trouverez la grotte d’Alistrati, près de la ville de Serres dans la région de Macédoine.

L’une des plus grandes grottes d’Europe, elle possède des stalactites et des stalagmites de différentes couleurs s’élevant à des hauteurs de 18 mètres ainsi que des formations rares appelées heccendrites, hélictites et perles de grottes, le tout constituant une expérience mieux décrite comme un autre monde.

Le mythe grec soutient que le Sphinx a fait une apparition à proximité et que le dieu Pluton s’est enfui avec Perséphone ici pour l’amener à la porte des enfers.

Grotte de Penteli

Également appelée grotte de Davelis, la grotte de Penteli est située juste au nord d’Athènes sur les pentes du mont Pentelicus.

Selon la tradition, il a été découvert par les constructeurs du Parthénon, qui ont extrait du marbre pour le temple des carrières à flanc de montagne.

La petite église à l’entrée remonte au Moyen Âge, mais dans l’antiquité, les adeptes du dieu Pan se rassemblaient pour adorer à l’embouchure de la grotte.

Grotte Koutouki de Paiania

Envie d’une grotte à quelques pas de l’Acropole d’Athènes? Alors la grotte Koutouki de Paiania est la caverne qu’il vous faut.

Cette grotte facilement accessible est située sur le versant est du mont Immitos. Il est connu sous le nom de Mt. Hymettus, qui forme l’épine orientale du bassin de l’Attique et est ce que les Athéniens appellent trellóvouno (montagne folle) parce qu’elle est si longue – 16 km d’un bout à l’autre.

Découverte en 1928 par les résidents locaux, la grotte a été créée entre les plis du calcaire métamorphique de la montagne et possède de nombreux spéléothèmes multicolores, ou formations de grottes, avec des noms comme Harmonium, Red Waterfall et Olympic Torch.

Grotte d’Euripède, Salamina

Vous savez ce truc où les écrivains doivent «entrer dans leur caverne» pour se concentrer et écrire? Eh bien, cette figure de style a peut-être commencé sur l’île grecque de Salamina, près d’Athènes, dans la grotte d’Euripède.

L’étroite grotte à flanc de colline est l’endroit où le dramaturge grec ancien Euripède s’est retiré pour écrire ses célèbres tragédies. La grotte mesure environ 47 mètres de profondeur avec dix chambres de taille modeste, dans l’une desquelles un skyphos à glaçure noire de la fin du Ve siècle avant JC, ou une coupe à vin à deux anses, a été trouvé. La coupe portait des lettres qui épelaient le nom Euripède.

La grotte est située près de la colonie d’Aianteio – pour la trouver, suivez le sentier qui s’étend sur 350 mètres au nord de la fin de la rue Euripedes.

Grotte Kataphygi, Antiparos

Connue pour être la maison estivale de l’acteur Tom Hanks, la petite île cycladique d’Antiparos possède son propre A-lister géologique sous la forme du Kataphygi.

Kataphygi est une caverne «refuge» dans la partie sud-est de l’île. Les visiteurs sont accueillis par une énorme stalagmite à l’entrée voûtée, et l’histoire est vantée: on dit qu’une bande d’assassins potentiels d’Alexandre le Grand s’est cachée une fois ici. Il existe également des inscriptions célèbres sur certaines des stalactites, y compris celles d’un ambassadeur de France du XVIIe siècle et du roi Otto de Grèce.

La grotte elle-même a une superficie de 5 600 mètres carrés et une profondeur de 85 mètres. Vous descendez un escalier en ciment de 411 marches pour atteindre les trois chambres dont la première au nom poétique: Thalamos ton Petrinon Katarrakton ou Chambre des cascades de pierre.

Grotte de Melissani, Céphalonie

Parmi les nombreuses grottes de Grèce, peu éclaireront votre flux Instagram comme la grotte de Melissani sur le côté est de l’île de Céphalonie dans la mer Ionienne, en dehors de Sami.

Entourée de forêt, c’était une grotte des nymphes dans la mythologie grecque, mais ce qui la rend vraiment épique, c’est le lac à l’intérieur. Grâce au toit d’une des chambres de la grotte ayant littéralement cédé il y a des siècles, elle est ouverte sur le ciel.

Lorsque la lumière du soleil frappe l’eau encore cristalline vers midi, le lac englouti scintille d’une lumière bleue spectaculaire.

Grottes de Zeus, Crète

Selon la mythologie grecque, Zeus, le plus puissant des dieux olympiens, est né dans une grotte de Crète, la plus grande des îles grecques.

Certaines sources placent l’emplacement exact de la divinité lanceuse de foudre dans la grotte Psychro, également appelée la grotte diktaéenne. Celui-ci est situé au-dessus du village de Psychro dans la région du plateau de Lasithi à l’est de la Crète (en tant que «sanctuaire de pointe» sacré, il était également vénéré par les Minoens).

Mais d’autres récits sur les origines de Zeus identifient son lieu de naissance comme la grotte Idaean, trouvée sur les pentes du mont Ida, qui à 2456 mètres est la plus haute montagne de Crète.

Grottes de Diros, Mani

En 2014, les restes d’un couple néolithique âgé de 5800 ans ont été découverts à l’extérieur de l’entrée d’Alepotrypa, l’un des complexes de grottes des grottes de Diros, situé à mi-chemin de la péninsule de Mani dans la région du Péloponnèse.

Mais la partie la plus spectaculaire de ces grottes (et aussi la plus grande) est la caverne balnéaire de Vlychada, que vous pouvez explorer lors d’une excursion en bateau sur le lac de la grotte qui a été créé par la mer lorsqu’il a augmenté il y a des millions d’années.

Les excursions durent environ 40 minutes et notez qu’il fait un peu froid sous terre.

Grotte des lacs

Située près du village de Kastria en Achaïe, dans le Péloponnèse, la grotte des lacs porte bien son nom, avec une série de 13 lacs en cascade sur trois niveaux juste au-delà de l’embouchure de la grotte.

Une fois que vous êtes entré par un tunnel artificiel, de petits ponts suspendus vous emmènent de lac en lac, avec d’étranges stalactites et stalagmites le long de presque chaque étape du chemin caverneux.

Environ 2 000 mètres de la grotte ont été explorés – ce qui se trouve au-delà de cela, personne ne le suppose!