Grotte turque : un chercheur américain a été secouru

PLATEAU DE TASELI, Turquie –

Les sauveteurs ont retiré mardi un chercheur américain d’une grotte turque, plus d’une semaine après qu’il soit tombé gravement malade à 1 000 mètres (plus de 3 000 pieds) sous l’entrée, a annoncé la Fédération spéléologique de Turquie.

Des équipes de toute l’Europe s’étaient précipitées vers la grotte de Morca, dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie, pour aider Mark Dickey, un spéléologue expérimenté de 40 ans qui est tombé gravement malade le 2 septembre à cause d’un saignement d’estomac. Il participait à une expédition visant à cartographier la grotte, la troisième plus profonde du pays.

Dickey était trop fragile pour en sortir lui-même, alors les sauveteurs l’ont transporté à l’aide d’une civière, s’arrêtant fréquemment dans des camps temporaires installés en cours de route.

« Mark Dickey est sorti de la grotte de Morca », indique un communiqué de la fédération spéléologique. Il a indiqué que Dickey avait été retiré de la dernière sortie de la grotte à 00h37 heure locale mardi ou à 21h37 GMT lundi.

« Il va bien et est soigné par un secouriste médical dans le camp situé au-dessus », indique le communiqué.

Les parents de Marc. Debbie et Andy Dickey ont remercié la communauté internationale des spéléologues, les médecins et les sauveteurs, ainsi que le gouvernement turc pour avoir aidé à sauver leur fils.

« Le fait que notre fils, Mark Dickey, ait été retiré de la grotte de Morca dans un état stable est un soulagement indescriptible et nous remplit d’une joie incroyable », ont-ils déclaré dans un communiqué.

L’Américain a d’abord été soigné à l’intérieur de la grotte par un médecin hongrois qui est descendu dans la grotte le 3 septembre. Médecins et sauveteurs se sont ensuite relayés pour prendre soin de lui. La cause de la maladie de Dickey n’était pas claire.

Les plus grands défis pour les sauveteurs étaient les sections verticales abruptes et la navigation dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales. Il y avait aussi le fardeau psychologique de rester dans une grotte sombre et humide pendant de longues périodes.

Environ 190 experts de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie ont participé au sauvetage, dont des médecins, des ambulanciers et des spéléologues expérimentés. Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se relayaient pour rester à ses côtés à tout moment.

Les secours ont commencé samedi après que les médecins, qui ont administré des liquides intraveineux et du sang, ont déterminé que Dickey pouvait effectuer cette ascension ardue.

Avant que l’évacuation puisse commencer, les sauveteurs ont dû élargir certains passages étroits de la grotte, installer des cordes pour le tirer vers des puits verticaux sur une civière et installer des camps temporaires en cours de route.

Dickey, originaire de Croton-on-Hudson, dans l’État de New York, est un spéléologue bien connu et lui-même un sauveteur spéléologique qui a participé à de nombreuses expéditions internationales.

Lui et plusieurs autres personnes de l’expédition cartographiaient le système de grottes de Morca, profond de 1 276 mètres (4 186 pieds), pour le compte de l’Association du groupe de spéléologie anatolienne. Dickey est tombé malade le 2 septembre, mais il a fallu attendre le lendemain matin pour avertir les gens en surface.

Jeudi, les autorités turques ont mis à disposition un message vidéo montrant Dickey debout et se déplaçant. Tout en étant alerte et en parlant, il a déclaré qu’il n’était pas « guéri de l’intérieur » et qu’il avait besoin de beaucoup d’aide pour sortir de la grotte.

Après son sauvetage, l’Association européenne de sauvetage des grottes a déclaré que Dickey serait transféré à l’hôpital après une évaluation médicale.

De nombreux sauveteurs spéléologiques sont restés dans la grotte pour retirer les cordes et le matériel de sauvetage utilisés pendant l’opération.

L’association a exprimé son « immense gratitude aux nombreux sauveteurs spéléologiques de sept pays différents qui ont contribué au succès de cette opération de sauvetage spéléologique ».