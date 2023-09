Grossesse et sommeil : comment cela évolue au cours des 3 trimestres

Si nous considérons le sommeil comme notre étape nocturne pour la restauration, le rajeunissement et la repousse, il est logique que vous en ayez besoin autant que possible lorsque vous êtes enceinte et littéralement. croissance un tout nouvel être à partir de zéro.

C’est donc un peu paradoxal que l’une des choses que les experts aimeraient que tout le monde sache est qu’il est (malheureusement) courant d’éprouver des troubles du sommeil, des réveils fréquents et d’autres choses qui peuvent vous empêcher de dormir profondément pendant votre grossesse. Et les inquiétudes concernant le sommeil peuvent souvent donner lieu à des « conseils peu utiles », selon le Dr Sarah Oreck, psychiatre reproductive chez Mavida Health.

« ‘Oh, c’est en préparation pour ce qui va arriver – votre sommeil ne fera qu’empirer quand le bébé sera là' », a réfléchi Oreck sur les conseils qu’elle a reçus d’un OB-GYN. « Ce n’est pas nécessairement ce que j’ai besoin d’entendre pour me sentir mieux dans mon sommeil. »

Mais pourquoi le sommeil est-il plus difficile pendant la grossesse ? Le sommeil reste-t-il constamment mauvais ou bon ? Il est plus que probable que vos habitudes de sommeil changeront tout au long de votre grossesse, à mesure que vous franchirez certaines étapes de la grossesse ou si vous êtes seul chaque soir pour une gymnastique fœtale. Mais même si les fluctuations hormonales et les changements corporels provoquent souvent des symptômes similaires perturbant le sommeil, Oreck a déclaré qu’il est également important de garder à l’esprit qu’il existe une « vaste gamme » d’habitudes de sommeil pendant la grossesse, et ce qui est vrai pour vous peut ne pas l’être pour votre amie. qui est aussi enceinte.

Cela étant dit, voici quelques expériences de sommeil courantes par trimestre, ainsi que quelques points à prendre en compte au fur et à mesure que votre grossesse progresse.

Dormir pendant le premier trimestre

Au cours du premier trimestre, votre corps est encore en train de se transformer en un chantier de construction pour le projet de construction de la grossesse et de l’accouchement, et cela s’accompagne d’une augmentation des niveaux de progestérone. Par coïncidence, des niveaux élevés de progestérone ont tendance à rendre les gens plus fatigués ou fatigués. Et si vous êtes naturellement un mauvais dormeur, cette nouvelle somnolence peut faciliter la somnolence pendant la journée, selon Oreck.

« Souvent, cela ne fait que fragmenter le sommeil, mais avec l’énergie nécessaire pour construire un bébé, la fatigue peut parfois être utile et permettre aux personnes qui n’ont pas pu faire une sieste, de faire une sieste ou de mieux dormir. » dit-elle.

Selon la Sleep Foundation, ces niveaux élevés de progestérone et cette augmentation des hormones au cours du premier trimestre se traduire par une heure de coucher plus tôt pour plusieurs personnes. Pour couronner le tout, la Fondation rapporte que même si les gens sont plus somnolents que d’habitude, ils sont plus agités la nuit. L’anticipation, le stress ou l’anxiété liés à l’arrivée d’un nouveau bébé et aux changements de vie qui se produisent, ainsi que les exigences physiques de la grossesse, peuvent tous y contribuer.

Ne soyez pas surpris si vous ressentez ces thèmes courants du sommeil au cours du premier trimestre :

Coucher plus tôt que d’habitude

Somnolence pendant la journée

JGI/Tom Grill/Getty Images

À quoi faut-il faire attention

Bien que la dépression et l’anxiété post-partum se développent généralement après la naissance, ou au plus tôt au cours du dernier trimestre, certaines personnes peuvent souffrir symptômes de dépression et anxiété au cours du premier trimestre. Cela peut être dû aux changements hormonaux, aux changements de vie ou aux facteurs de stress créés par une grossesse et l’arrivée d’un bébé imminent. Parce que le sommeil est tellement lié à la santé mentale, votre symptômes d’anxiété ou de dépression pourrait aggraver votre sommeil et vice versa, il est donc important que vous obteniez de l’aide.

Le premier trimestre est également un bon moment pour prendre conscience des symptômes des troubles du sommeil qui peuvent être plus fréquents pendant la grossesse, dont l’apnée du sommeil.

En savoir plus: Ce qu’il faut savoir sur la nouvelle pilule contre la dépression post-partum

Dormir au deuxième trimestre

On ne l’appelle pas le trimestre « d’or » pour rien. De nombreuses personnes (mais pas toutes) considèrent le deuxième trimestre comme le plus facile, car les nausées et la période d’adaptation du premier trimestre commencent à s’estomper, et les exigences physiques accrues et l’anticipation de la naissance qui débordent au troisième trimestre n’ont peut-être pas encore fait surface.

Si vous avez un sommeil plus facile ou plus réparateur par rapport au premier trimestre, penchez-vous dessus. Utilisez votre humeur énergique pour planifier la chambre de votre bébé ou réfléchir aux noms du prochain petit. (Mais ne soyez pas trop pris au dépourvu si vous commencez ou continuez à vivre des rêves de grossesse bizarres.)

Les thèmes courants du sommeil au cours du deuxième trimestre comprennent :

Vous pourriez avoir plus d’énergie par rapport aux premier et troisième trimestres

Votre bosse peut devenir plus évidente, ce qui pourrait influencer votre position de sommeil

À quoi faut-il faire attention

Votre nez peut être bouché et avoir un impact sur votre sommeil, si vous ressentez rhinite de grossesse (congestion nasale pendant la grossesse). En raison de votre ventre grandissant, vous devrez reconsidérer votre position de sommeil – potentiellement passer à tes côtés pour un flux sanguin optimal vers votre bébé. Pour être bien au chaud, revisitez la sélection de coussins de grossesse.

En savoir plus: Des rêves de grossesse étranges ? Voici pourquoi et ce qu’ils signifient

Dormir au troisième trimestre

Le troisième trimestre ramène quelques perturbations du premier trimestre comme des pauses fréquentes aux toilettes et de la fatigue, mais aussi de nouvelles. C’est également à ce moment-là que vous êtes le plus susceptible de ressentir des mouvements fœtaux, qui augmentent souvent la nuit et pourraient potentiellement vous empêcher de dormir.

« En général, je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se produisent au cours du troisième trimestre et qui peuvent malheureusement perturber le sommeil », a déclaré Oreck.

Comme au deuxième trimestre, l’American College of Obstetricians and Gynecologists recommande de dormir sur le côté comme la meilleure option, car s’allonger sur le dos peut réduire le flux sanguin d’un vaisseau majeur, ce qui pourrait vous donner des vertiges ou réduire le sang vers votre fœtus.

Thèmes communs au troisième trimestre :

À quoi faut-il faire attention

Si vous vous réveillez fatigué après une longue nuit passée en position couchée ou si vous présentez d’autres symptômes d’apnée du sommeil comme des ronflements, des halètements ou des pauses respiratoires, consultez votre médecin pour obtenir de l’aide. Certaines recherches ont apnée du sommeil liée pendant la grossesse à un risque plus élevé d’accouchement précoce ou de troubles hypertensifs.

À tout moment de votre grossesse, vous devriez consulter votre médecin si vous souffrez d’insomnie ou si vous présentez des symptômes d’anxiété ou de dépression, a déclaré Oreck. La prise de magnésium peut être recommandée pour le sommeil, a-t-elle déclaré, et pourrait être particulièrement utile au troisième trimestre pour les personnes souffrant de crampes de cheval charley. Oreck vous a dit de parler à votre médecin avant de commencer à prendre un supplément pendant la grossesse.

« Prendre soin de soi de quelque manière que ce soit et obtenir le soutien dont vous avez besoin est extrêmement important », a déclaré Oreck. « Si l’insomnie est vraiment accablante, il est très important d’en parler à votre médecin. »