Grossesse et café : une tasse de café n’est peut-être pas aussi risquée que vous le pensez – National

Boire du café pendant la grossesse n’est peut-être pas aussi risqué qu’on le pensait, selon une étude récente qui n’a trouvé aucun lien étroit entre la consommation de caféine et les problèmes de développement neurologique chez les enfants.

Malgré ces résultats rassurants, les chercheurs recommandent toujours aux personnes enceintes de respecter les conseils médicaux concernant les limites de caféine.

L’étude observationnelle, publiée le 9 octobre dans Médecine Psychologiquesuggèrent qu’il est peu probable que boire une quantité modérée de café pendant la grossesse ait un effet significatif sur le développement cérébral de l’enfant.

« Notre analyse n’a trouvé aucun lien entre la consommation de café pendant la grossesse et les difficultés neurodéveloppementales des enfants », a déclaré le co-auteur Gunn-Helen Moen, de l’Institut de bioscience moléculaire de l’Université du Queensland.

« Dans l’ensemble, notre étude soutient les directives cliniques actuelles selon lesquelles une consommation faible à modérée de café pendant la grossesse est sans danger pour la mère et le bébé en développement », a déclaré Moen dans un communiqué. article de commentaire accompagnant le 14 octobre.

Ces résultats font écho aux conseils du Agence de la santé publique du Canada (ASPC)qui stipule que boire de la caféine pendant la grossesse est sans danger en petites quantités.





Les lignes directrices actuelles de l’ASPC recommandent de maintenir la consommation de caféine en dessous de 300 milligrammes par jour, ce qui équivaut à environ deux tasses de café. Cela comprend le café, le thé (y compris le thé noir, oolong, blanc et vert), les boissons gazeuses contenant de la caféine (boissons au cola) et les boissons énergisantes, le chocolat et les herbes telles que le guarana et le yerba maté.

HealthLinkBC indique également que de petites quantités de caféine sont sans danger pour le fœtus. Il est recommandé de maintenir la consommation de caféine en dessous de 300 mg par jour, car des niveaux plus élevés de caféine peuvent être associés à un risque accru de fausse couche, indique-t-on.

« Aucune étude ne montre que cela a un effet néfaste sur le fœtus. Et je dis généralement qu’une à une ou deux tasses par jour suffisent », a expliqué la Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, spécialiste en médecine maternelle et fœtale et présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC).

Elle a noté que certaines études suggèrent qu’une consommation élevée de caféine très tôt pendant la grossesse – équivalente à six, sept ou huit tasses par jour – pourrait être un facteur de risque de fausse couche. Mais c’est en grande quantité.

Avant des études ont Il est suggéré que l’augmentation de la consommation de café pendant la grossesse est associée à des difficultés neurodéveloppementales chez l’enfant, telles que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

En effet, la caféine et ses principaux sous-produits (paraxanthine, théophylline et théobromine) peuvent facilement traverser le placenta jusqu’au fœtus. Et comme le fœtus ne dispose pas encore d’enzymes pleinement développées pour décomposer la caféine, on craint depuis longtemps qu’elle puisse s’accumuler dans le système et affecter négativement le développement du cerveau du fœtus.

Le café est-il la véritable cause des dommages fœtaux ?

La consommation de café et de caféine est souvent liée à d’autres facteurs tels que l’âge, le tabagisme et la consommation d’alcool, qui n’ont peut-être pas été pris en compte avec précision dans les études précédentes sur les risques pour le développement fœtal.

C’est pour cette raison que les chercheurs ont ensuite cherché à savoir si le café était la véritable cause de ces risques ou si d’autres facteurs étaient impliqués.

Pour ce faire, l’étude a porté sur des dizaines de milliers de familles enregistrées dans l’étude de cohorte norvégienne sur les mères, les pères et les enfants. Toutes les femmes enceintes en Norvège entre 1999 et 2008 ont été invitées à participer et 58 694 femmes y ont participé avec leur enfant.

« Les Scandinaves comptent parmi les plus grands consommateurs de café au monde, buvant au moins quatre tasses par jour, et la consommation de café pendant la grossesse est peu stigmatisée », a déclaré Moen dans un communiqué de presse. « Notre étude a utilisé des données génétiques provenant de mères, de pères et de bébés ainsi que des questionnaires sur la consommation de café des parents avant et pendant la grossesse.

Les parents ont été interrogés sur leur consommation de café avant et pendant la grossesse, ainsi que sur les caractéristiques neurodéveloppementales de leur enfant entre six mois et huit ans. Les participants ont également fourni des échantillons génétiques, qui ont permis aux chercheurs de contrôler les variantes génétiques partagées entre les mères et les enfants, permettant ainsi une analyse plus claire des effets de la consommation de café, indique l’étude.





Sans tenir compte des facteurs de confusion potentiels tels que le tabagisme maternel, la consommation d’alcool et l’éducation et le revenu des parents, les chercheurs ont découvert un lien entre une consommation maternelle plus élevée de café et diverses difficultés neurodéveloppementales chez la progéniture.

Cependant, après avoir pris en compte les facteurs de confusion potentiels, les effets auparavant significatifs de la consommation maternelle de café sur les problèmes de développement neurologique de la progéniture ont diminué jusqu’à devenir presque nuls.

« Nos analyses IRM ont trouvé peu de preuves d’un effet causal entre la consommation maternelle de café et la plupart des difficultés neurodéveloppementales de la progéniture », conclut l’étude.

Les chercheurs ont conclu que l’étude présentait des limites, car elle n’a pu exclure que des effets importants sur les difficultés neurodéveloppementales, et il est possible que de petits effets existent. La consommation de café pendant la grossesse pourrait avoir d’autres conséquences sur les autres et sur les enfants.

L’étude a également souligné la nécessité de recherches supplémentaires sur ce sujet afin de mieux comprendre l’impact de la consommation maternelle de café sur le développement de l’enfant. Cependant, entre-temps, les chercheurs ont déclaré qu’une consommation faible à modérée de café pendant la grossesse est sans danger pour la mère et le bébé en développement.

« Je pense que les femmes doivent savoir qu’il est acceptable de boire un café pendant la grossesse », a déclaré Murphy-Kaulbeck. « Ils n’ont pas à s’inquiéter ; en fait, ils devraient en profiter.