Grossesse de Malaika Arora : Arjun Kapoor SLAMS la maison de presse pour un faux rapport ; Malaika Arora fulmine “F ** king dégoûtant”

Les fans de Bollywood ont eu un choc cet après-midi lorsque la nouvelle de Malaika Arora et Arjun Kapoor devenant parents a fait le tour. Selon Pinkvilla, il a été rapporté que le couple attendait son premier bébé, et ils l’avaient dit à leurs proches lorsqu’ils étaient à Londres en octobre. Eh bien, Arjun Kapoor est resté furieux avec sa nouvelle. Il s’est tourné vers les médias sociaux pour faire exploser le portail d’information et le journaliste. Arjun Kapoor a déclaré que cela n’avait pas été fait et que les gens ne devraient pas oser écrire de telles ordures sur la vie personnelle de quelqu’un. Malaika Arora et Arjun Kapoor sont ensemble depuis plus de cinq ans. Au fil des ans, le couple s’est ouvert davantage sur les réseaux sociaux.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans les médias. En fait, il y a quelques mois, il a été dit que les deux se sont séparés. Même ce rapport s’est avéré faux. Malaika Arora et Arjun Kapoor ont passé une merveilleuse année 2022 à voyager dans le monde entier. Les deux ont également travaillé sur des projets intéressants. Arjun Kapoor et Malaika Arora ont fait face à beaucoup de choses dans leur relation, et cela inclut la pêche à la traîne haineuse. Le fils de Malaika Arora est maintenant à Londres où il poursuit ses études.