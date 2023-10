Grosse semaine pour les Cowboys de rebondir car les choses pourraient mal tourner avec une autre défaite

Dimanche soir pourrait s’avérer plus important qu’une simple défaite en saison régulière pour les Cowboys de Dallas. Ce qui était censé être une opportunité de montrer qu’ils pouvaient vaincre les meilleurs de la NFL s’est transformé en un désastre complet. La défaite 42-10 des Cowboys a prouvé qu’il existe une distance considérable entre eux et les 49ers de San Francisco, et peut-être aussi plusieurs autres équipes.

Ce qui est peut-être le plus alarmant, c’est qu’il n’y a eu aucun point positif. La défense n’a rien à voir avec l’une des meilleures de la ligue. Une attaque qui a été modifiée pendant l’intersaison pour finalement dépasser San Francisco semblait avoir pris un pas en arrière significatif.

« Ils ont eu toutes les contre-attaques », a déclaré les Cowboys DE/LB Micah Parsons à propos des 49ers lundi lors de son Podcast « The Edge » du rapport Bleacher. «Ils nous ont surpassés. Et c’est juste la vérité. Ils étaient préparés à tout ce dans quoi nous étions, à tout ce que nous étions prêts à faire. Et nous ne nous en sommes tout simplement pas aidés. Je tire mon chapeau à Kyle Shanahan et à la façon dont il s’est préparé. Je pense vraiment qu’il était préparé pour nous. Je ne pense pas que nous soyons en mesure de nous préparer à ce qu’ils ont.

« J’ai l’impression qu’ils savaient exactement dans quoi nous étions. Ils ont planifié le jeu et nous ont surpassés. Aussi simple que cela. J’ai juste l’impression que nous étions dans une position où nous aurions pu jouer et faire mieux. C’est juste la vérité à ce sujet. Seuls les joueurs savent ce qui se passe en fin de compte, et je ne vais pas entrer dans les détails, mais c’est exactement ce que c’est.

Bien que Parsons ait ajouté plus tard qu’il était convaincu qu’ils s’amélioreraient après la défaite et qu’il avait une grande confiance dans le fait que le coordinateur défensif Dan Quinn réglerait les problèmes, ce sont des commentaires inquiétants.

C’est une grande semaine à Dallas. Si les choses ne sont pas gérées correctement, la saison pourrait rapidement prendre une mauvaise direction.

«Je ne dirais pas du tout que je suis inquiet ou méfiant», a déclaré lundi l’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy. « Je pense que ce sont des opportunités de croissance, cela ne fait aucun doute. Je pense que l’adversité vous donne un regard formidable sur vous-même, vous fait répondre à plus de questions et vous assure d’avoir les bonnes réponses.

Offensivement, le quart Dak Prescott a connu une autre mauvaise performance contre les 49ers. Il a lancé trois interceptions et a eu du mal à impliquer la cible n ° 1, CeeDee Lamb.

Lamb était clairement frustré sur la touche tout au long du match, ce que McCarthy a déclaré avoir abordé lundi avec le receveur du Pro Bowl.

« Je dirai simplement que s’il n’est pas énervé de ne pas avoir le ballon, alors je suis en colère contre lui de ne pas être énervé », a ajouté McCarthy. « C’est un joueur d’impact. Il devrait ressentir cela. C’est comme n’importe quoi dans la vie, la façon dont vous gérez les choses et dont vous avancez, la façon dont vous affectez les autres, il y a tellement de bonnes choses qui peuvent en résulter. J’en suis pleinement conscient et c’était frustrant. C’était frustrant de ne pas faire sa part en attaque. J’ai ressenti ça. J’ai également ressenti de la frustration en tant que joueur.

Compte tenu du poste qu’il occupe, de son salaire et de ce qu’il représente pour la franchise, le jeu de Prescott contre les 49ers était le plus inquiétant. On peut faire valoir que trois des pires matchs de Prescott en huit ans de carrière ont eu lieu lors des huit derniers matchs de Dallas : lors de la 18e semaine de Washington la saison dernière, la défaite en ronde de division à San Francisco et dimanche soir à San Francisco.

L’OC des Cowboys Brian Schottenheimer explique si Dak Prescott faisait pression en seconde période hier soir (3 INT sur 3 drives consécutifs) : « Je ne pense pas. C’est un compétiteur. … En lui parlant en marge, il était dans une bonne position. pic.twitter.com/5sNUYYpdiu – Jon Machota (@jonmachota) 9 octobre 2023

Le coordonnateur offensif Brian Schottenheimer a qualifié la dernière sortie de Prescott de « solide ».

« Peut-il mieux jouer ? Jouera-t-il mieux ? Oui », a déclaré Schottenheimer. « Puis-je mieux entraîner ? Vais-je mieux entraîner ? Oui. À coup sûr. Et nous avons le bon type de gars dans ce vestiaire. Nous avons le bon type de gars dans le staff qui peuvent supporter ces bosses. … Nos gars, en particulier Dak, sont câblés dans le bon sens. Cela ne va pas le changer.

Schottenheimer a déclaré qu’il avait partagé avec le personnel d’entraîneurs lundi comment il faisait partie du personnel des Jets de New York en 2010 lorsqu’ils ont perdu contre la Nouvelle-Angleterre 45-3 lors de la semaine 13 du Monday Night Football. Ils ont ensuite joué à la Nouvelle-Angleterre lors de la ronde de division des séries éliminatoires et ont gagné 28-21.

« C’est un match qui, quand on y repense, ressemble un peu à celui-ci », a-t-il ajouté. « Nous n’avons tout simplement pas bien joué en équipe. Je ne parvenais tout simplement pas à faire avancer quoi que ce soit. … Le scénario de cette entreprise est que vous jouez contre une équipe comme celle-ci, vous jouez dans ces grands matchs et vous ne performez pas très bien, vous pouvez en tirer des leçons et grandir et espérer avoir la chance de les revoir.

Les Cowboys ont encore du chemin à parcourir pour prouver qu’ils méritent une revanche en séries éliminatoires avec les 49ers. Dallas retourne en Californie pour affronter les Chargers de Los Angeles lundi soir. L’ancien coordinateur offensif des Cowboys, Kellen Moore, dirigera les jeux pour les Chargers. McCarthy et Quinn connaissent évidemment très bien Moore et le talentueux QB des Chargers Justin Herbert. Une autre défaite sur la route enverrait Dallas dans la semaine de congé à 3-3 avec encore plus d’inquiétude, possédant l’un des calendriers les plus difficiles de la ligue.

Cowboys DC Dan Quinn : « Il n’y a personne qui soit pointé du doigt dans notre groupe. Nous sommes extrêmement déçus, mais je sais aussi de quoi nous sommes faits. pic.twitter.com/yT4kvZjGKI – Jon Machota (@jonmachota) 9 octobre 2023

« Lorsque vous vous faites botter le cul », a déclaré Quinn lundi, « vous n’avez en réalité que quelques choix dans un combat : vous faites la moue ou vous vous relevez et dites : ‘Allez-y’ et vous vous balancez à nouveau. Et je sais certainement que c’est ce que nous allons faire. … J’ai fait partie d’équipes où les choses allaient dans l’autre sens, où il y avait des reproches et des reproches. Et ce n’est certainement pas ce groupe. Nous sommes extrêmement déçus, mais nous savons aussi de quoi nous sommes faits. Nous n’allons pas laisser ce match nous battre deux fois.

