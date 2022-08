Grosse facture climatique : dépenser de l’argent vert pour stimuler l’énergie verte

Après des décennies d’inaction face à l’escalade des catastrophes naturelles et au réchauffement climatique soutenu, le Congrès espère rendre l’énergie propre si bon marché dans tous les aspects de la vie qu’elle est presque irrésistible. La Chambre est sur le point d’adopter vendredi un projet de loi transformateur qui fournirait le plus de dépenses pour lutter contre le changement climatique par une seule nation en une seule poussée.

L’action prévue de vendredi survient 34 ans après qu’un scientifique de haut niveau a fait la une des journaux avertissant le Congrès des dangers du réchauffement climatique. Au cours des décennies qui ont suivi, il y a eu 308 catastrophes météorologiques qui ont chacune coûté au moins 1 milliard de dollars à la nation, le record de l’année la plus chaude a été battu 10 fois et des incendies de forêt ont brûlé une zone plus grande que le Texas.

L’essentiel du projet de loi longtemps retardé, singulièrement poussé par les démocrates dans un Congrès étroitement divisé, est d’utiliser des incitations pour inciter les investisseurs à accélérer l’expansion des énergies propres telles que l’énergie éolienne et solaire, accélérant la transition loin du pétrole, du charbon et gaz qui causent en grande partie le changement climatique.

Les États-Unis ont émis le plus de gaz piégeant la chaleur dans l’air, brûlant des combustibles sales plus bon marché que tout autre pays. Mais les près de 375 milliards de dollars d’incitations climatiques dans la loi sur la réduction de l’inflation sont conçues pour réduire considérablement les coûts déjà en chute libre des énergies renouvelables à la maison, sur les autoroutes et à l’usine. Ensemble, ceux-ci pourraient aider à réduire les émissions de carbone des États-Unis d’environ deux cinquièmes d’ici 2030 et devraient réduire les émissions d’électricité jusqu’à 80 %.

Les experts disent que ce n’est pas suffisant, mais c’est un grand début.

«Cette législation est un véritable changeur de jeu. Cela créera des emplois, réduira les coûts, augmentera la compétitivité des États-Unis, réduira la pollution de l’air », a déclaré l’ancien vice-président Al Gore, qui a tenu sa première audience sur le réchauffement climatique il y a 40 ans. “L’élan qui sortira de cette législation ne peut être sous-estimé.”

L’action américaine pourrait inciter d’autres pays à en faire plus, en particulier la Chine et l’Inde, les deux plus grands émetteurs de carbone avec les États-Unis. Cela pourrait à son tour faire baisser les prix des énergies renouvelables dans le monde, ont déclaré des experts.

En raison du processus législatif spécifique dans lequel ce compromis a été formé, qui le limite aux actions liées au budget, le projet de loi ne réglemente pas les émissions de gaz à effet de serre, mais porte principalement sur les dépenses, la plupart par le biais de crédits d’impôt ainsi que de remboursements à l’industrie, consommateurs et services publics.

Les investissements fonctionnent mieux pour favoriser l’énergie propre que les réglementations, a déclaré Leah Stokes, professeur de politique environnementale à l’Université de Californie à Santa Barbara. Le projet de loi sur le climat est susceptible de stimuler des milliards d’investissements privés, a-t-elle déclaré: “C’est ce qui va être si transformateur.”

Le projet de loi promeut des technologies vitales telles que le stockage sur batterie. La fabrication d’énergie propre reçoit un grand coup de pouce. Il sera moins coûteux pour les consommateurs de prendre des décisions d’achat respectueuses du climat. Il existe des crédits d’impôt pour rendre les voitures électriques plus abordables, une aide pour les personnes à faible revenu effectuant des mises à niveau éconergétiques et des incitations pour les pompes solaires et à chaleur sur les toits.

Il existe également des incitations pour l’énergie nucléaire et des projets visant à capturer et à éliminer le carbone de l’atmosphère.

Le projet de loi vise à garantir que les communautés pauvres et minoritaires qui ont supporté le poids de la pollution bénéficient des dépenses climatiques. Les agriculteurs recevront de l’aide pour passer à des pratiques respectueuses du climat et il y a de l’argent pour la recherche énergétique et pour encourager les camions lourds électriques à la place du diesel.

Le programme Superfund, utilisé pour payer le nettoyage des sites industriels les plus pollués du pays, recevra plus de revenus d’une taxe sur le pétrole plus importante.

La société de recherche Rhodium Group estime que le projet de loi modifierait radicalement l’arc des futures émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, les réduisant de 31% à 44% en 2030, par rapport à ce qui s’annonçait de 24% à 35% en 2005 sans le projet de loi. , a déclaré John Larsen, partenaire de Rhodium. L’énergie propre sur le réseau, selon un prochain rapport de Rhodium, passerait de moins de 40 % maintenant à entre 60 % et 81 % d’ici 2030, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas aussi grand que je le voudrais, mais c’est aussi plus grand que tout ce que nous avons jamais fait”, a déclaré le sénateur Brian Schatz, un démocrate d’Hawaï qui dirige le caucus climatique du Sénat. “Une réduction de 40 % des émissions n’est rien dont les États-Unis se sont approchés auparavant.”

Aussi décisif qu’il soit pour la politique et les émissions des États-Unis, il n’atteint toujours pas l’objectif officiel des États-Unis de réduire d’environ la moitié la pollution par le carbone d’ici 2030 pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles dans l’ensemble de l’économie d’ici 2050.

Tout le monde n’est pas impressionné.

“Cette loi est importante pour les États-Unis mais, à l’échelle mondiale, elle est attendue depuis longtemps”, a déclaré Niklas Hohne, co-fondateur du New Climate Institute en Allemagne. “Les États-Unis ont encore un long chemin à parcourir en matière de changement climatique et partent d’un niveau d’émission très, très élevé.”

Lorsque les émissions de carbone historiques des États-Unis sont prises en compte, les dépenses américaines sont toujours à la traîne par rapport à l’Italie, la France, la Corée du Sud, le Japon et le Canada, selon Brian O’Callaghan, chercheur principal au projet de relance économique d’Oxford à l’Université d’Oxford. Il a noté que le projet de loi n’a rien pour tenir la promesse non tenue de l’Amérique de milliards de dollars d’aide climatique pour les pays pauvres.

Le président Joe Biden a souvent déclaré que l’Amérique était de retour dans la lutte contre le changement climatique, mais d’autres dirigeants ont été sceptiques sans aucune législation pour étayer ses affirmations.

Et il peut y avoir de la déception. Les Américains qui espèrent acheter une voiture électrique pourraient trouver de nombreux modèles inéligibles aux remises jusqu’à ce que davantage de composants soient fabriqués aux États-Unis. Les combats locaux pour l’implantation de nouveaux projets d’énergie renouvelable pourraient également entraver le rythme de la construction, ont déclaré certains experts. Les communautés de justice environnementale craignent qu’on leur demande d’accepter de nouveaux projets de capture du carbone.

Les républicains, qui se sont unanimement opposés au projet de loi au Sénat, ont déclaré qu’il augmenterait les coûts énergétiques des consommateurs, le House GOP Whip Steve Scalise affirmant qu’il “gaspille des milliards de dollars dans les caisses noires du Green New Deal”.

Larsen de Rhodium, qui a analysé les chiffres de la facture, a déclaré que cela amènerait les consommateurs à payer jusqu’à 112 $ de moins par an en coûts énergétiques.

« Depuis que je suis dans ce jeu, les progrès en matière de climat ont toujours entraîné des coûts plus élevés pour les consommateurs. Ce n’est pas comme ça que ce projet de loi fonctionne », a déclaré Larsen dans une interview.

Les démocrates n’avaient pas de voix à revendre au Sénat également divisé et le sénateur Joe Manchin, un démocrate conservateur de la Virginie-Occidentale productrice de charbon, avait longtemps déçu les espoirs d’un accord ambitieux. Mais il y a deux semaines, face à la honte publique des groupes environnementaux et aux vives critiques même de ses propres collègues, il a stupéfait Washington en annonçant son soutien à un projet de loi qui réduit les coûts des médicaments, cible l’inflation et stimule les énergies renouvelables. Depuis l’annonce de l’accord le 27 juillet, Manchin a été une pom-pom girl passionnée pour son passage. La sénatrice Krysten Sinema, D-Arizona, a fourni le 50e vote vital, permettant au vice-président Kamala Harris de briser l’égalité au Sénat.

Le résultat est un projet de loi de 755 pages qui dépense de l’argent sans s’attaquer directement aux combustibles fossiles, une déception pour beaucoup à gauche. Gore a déclaré que l’industrie des combustibles fossiles avait mené pendant des décennies une “campagne profondément contraire à l’éthique pour tromper les gens du monde entier”, jetant le doute sur la science du changement climatique.

L’industrie devra faire face à des redevances plus élevées et à de nouveaux frais pour certaines émissions excédentaires de méthane, un puissant gaz à effet de serre – un bâton rare parmi les carottes. Mais l’industrie des combustibles fossiles restera une force puissante et aura des opportunités garanties de se développer sur les terres fédérales et au large des côtes avant que les énergies renouvelables puissent être construites dans ces endroits.

Néanmoins, “le résultat indéniable de cela sera une véritable expansion de l’éolien et du solaire”, a déclaré Harrison Fell, professeur spécialisé dans la politique énergétique à la North Carolina State University.

En 1988, par une chaude journée d’été, Jim Hansen, grand scientifique du climat de la NASA, a attiré l’attention du public pour la première fois sur le concept vieux de plusieurs décennies du réchauffement climatique lorsqu’il a déclaré au Congrès que le dioxyde de carbone réchauffait la Terre. Cette année est devenue la plus chaude jamais enregistrée. Maintenant, il y a eu tellement d’années chaudes qu’il se classe au 28e rang et Hansen a déclaré qu’il souhaitait que ses avertissements ne se réalisent pas sur le changement climatique.

“C’est une marque de honte qu’il ait fallu autant de temps à notre système politique pour réagir”, a déclaré Bill McKibben, un militant climatique de longue date, ajoutant que cela laisse trop de pouvoir à l’industrie des combustibles fossiles. « Mais cela aidera à catalyser l’action ailleurs dans le monde ; c’est une déclaration selon laquelle les hydrocarbures sont enfin en déclin et l’énergie propre en plein essor, et que le mouvement climatique est enfin au moins en quelque sorte à la hauteur de Big Oil.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Sur Twitter, suivez Seth Borenstein sur @borenbearsMatthieu Daly à @MatthewDalyWDC et Michael Phillis à @mjphillis.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Matthew Daly et Michael Phillis (), The Associated Press