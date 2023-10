“Certaines de ces actions, comment les laisser passer ? Je veux dire, vous devez y accéder. Maintenant, y allez-vous avec tout ce que vous avez ? Non. Est-ce que vous y investissez en moyenne et en profitez de [down] jours? … Oui”, a déclaré cette semaine l’animatrice du podcast “Women & Money” à “Fast Money” de CNBC. “Vous ferez une grosse erreur si vous garez votre argent pour toujours dans des obligations.”

“J’ai de sérieux perdants à ce stade. Cependant, je m’en fiche”, a déclaré Orman. “Je veux acheter une action et j’espère qu’elle baissera. Et j’espère qu’elle baissera de plus en plus pour pouvoir en accumuler davantage.”

Elle recommande de conserver une certaine somme d’argent dans des titres à revenu fixe pour atténuer les risques dans un environnement volatil.

Dans le même temps, elle voit toujours un rôle aux obligations dans les portefeuilles. Elle aime le trois – et six mois Trésors et est prêt à commencer à regarder à plus long terme.

“Le jeu pourrait commencer à porter sur les bons du Trésor à long terme. J’ai donc commencé à m’y plonger. Chaque fois que le taux à 30 ans [yield] dépasse les cinq pour cent, j’achète”, a déclaré Orman.

Le Rendement du Trésor à 30 ans est encore proche des sommets de 2007. Il s’échangeait au-dessus de 5% à la clôture de vendredi.