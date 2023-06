Grosse erreur d’Adipurush : les créateurs manquent ce gros détail dans la chanson de Ram Siya Ram ?

L’opus magnum du réalisateur Om Raut, Adipurush, est prêt à sortir dans les salles le 16 juin. Avec Prabhas dans le rôle de Ram et Kriti Sanon dans le rôle de Sita, les cinéphiles attendent avec impatience de voir le spectacle visuel se dérouler. Adipurush est basé sur l’épopée mythologique emblématique du Ramayana. Récemment, la chanson la plus attendue du film Ram Siya Ram a été dévoilée par les réalisateurs. Il a capturé la séquence populaire de Hanuman en tant que messager de Ram rencontrant Sita et lui donnant Mudrika de Ram comme son identification. Mais, une erreur majeure dans la chanson a manqué aux yeux des utilisateurs des médias sociaux.

Erreur dans la chanson de Ram Siya Ram

Dans le Ramcharitmanas original, après qu’Hanuman ait donné la Mudrika de Ram à Sita à Ashok Vatika, elle aussi donne à Hanuman un bijou pour prouver son identification à Ram. Sita remet son choodamani, également connu sous le nom de coiffe à Hanuman, lui demandant de livrer l’ornement à son mari. Contrairement à ce qui a été écrit dans Ramcharitmanas, la chanson Ram Siya Ram d’Adipurush montre Sita de Kriti Sanon donnant son bracelet ou chooda à Hanuman et non au choodamani.

En fait, un verset de Ramcharitmanas parle spécialement de cette courte interaction entre Sita et Hanuman. Les fabricants d’Adipurush semblent avoir modifié ce détail infime mais très important dans le film. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune discussion ou critique de la part du public concernant le changement dans l’adaptation cinématographique.

Adipurush trollé pour de mauvais effets visuels

Auparavant, Adipurush avait dû faire face à de lourdes pêches à la traîne pour ses effets visuels après sa sortie de teaser. Certains utilisateurs de Twitter ont même qualifié les visuels du film de caricaturaux et enfantins. Plus tard, les créateurs ont de nouveau apporté les modifications nécessaires et ont publié un deuxième teaser et une bande-annonce. Cette fois, les masses ont fait l’éloge des changements importants dans l’étalonnage des couleurs et les effets visuels. Des photos d’avant et d’après d’Adipurush, qui ont été tweetées à l’époque, ont également attiré beaucoup d’attention.

Distribution d’Adipurush

Produit par Bhushan Kumar, Adipurush est réalisé avec un budget massif de Rs 500 crores. Mais, étonnamment, il a été signalé qu’environ 432 crores avaient déjà été récupérés auprès d’activités non théâtrales. Outre Prabhas et Kriti Sanon, Adipurush possède un ensemble de distribution de Saif Ali Khan comme Ravan et Devdutta Nage comme Hanuman, aux côtés de Sunny Singh et Vatsal Sheth dans des rôles cruciaux.