Grosse affaire avec Cubain, Greiner, John

Pendant des années, la société de Rashid Mahdi et Intisar Bashir a volé sous le radar.

Le duo mari et femme a lancé Browndages, basé à Cleveland, qui vend une gamme variée de bandages aux tons chair, en 2018. Dans l’épisode de vendredi de « Shark Tank » d’ABC, les co-fondateurs ont déclaré que les ventes étaient initialement lentes – jusqu’en juin 2020, lorsque les manifestations de Black Lives Matter ont balayé les États-Unis

Les consommateurs ont commencé à rechercher de petites entreprises appartenant à des Noirs. Du coup, les Browndages avaient de la visibilité. Au cours de ce mois, ont déclaré Mahdi et Bashir, ils ont rapporté environ 130 000 dollars de revenus en seulement six jours.

Maintenant, ajoutez une autre réalisation à la liste : lors de l’épisode de vendredi, le couple a décroché un investissement de 100 000 $, ainsi qu’une ligne de crédit de 75 000 $, du trio de Mark Cuban, Lori Greiner et Daymond John. Cubain a même ajouté un édulcorant à l’accord : il a dit à Mahdi et Bashir qu’il pourrait faire en sorte que les Dallas Mavericks de la NBA, dont il est propriétaire, portent et distribuent eux-mêmes les bandages.

Cela, a déclaré Cuban, pourrait avoir un effet d’entraînement – aider la marque « à s’étendre dans plusieurs communautés, afin qu’elles puissent toutes se sentir représentées ». Par exemple, les Mavericks « s’associent à des écoles du monde entier [Dallas] », a-t-il déclaré, notant que les infirmières de ces écoles pourraient également distribuer les bandages de Browndages.

Ce type de vision des affaires est exactement ce que Mahdi et Bashir espéraient atteindre dans l’émission. Le couple a déclaré que leur popularité soudaine en juin 2020 était une épée à double tranchant : ils se sont vendus, mais ont eu du mal à suivre l’inventaire et n’ont pas pu reconstituer leur stock pendant les six prochains mois. Ils ont demandé l’aide des Sharks pour la distribution et le marketing, dans le but de s’étendre dans plus d’hôpitaux, d’écoles et de magasins à grande surface.

Les Sharks ont demandé à Mahdi et Bashir comment Browndages avait l’intention de suivre le rythme des grandes marques de bandages, comme Band-Aids. Bashir a cité des prix compétitifs comme un moyen d’obtenir un avantage : les boîtes en papier de Browndages se vendaient 3,99 $ chacune et ne coûtaient que 63 cents à fabriquer. Le duo a également parlé de la promesse de construire un héritage que leurs enfants apprécieront.

« Nous voulions inculquer à nos enfants et leur montrer que même un produit aussi petit qu’un pansement devrait vous prendre en considération », a déclaré Bashir.

Bashir et Mahdi ont demandé 75 000 $ en argent d’investissement, en échange de 7,5 % de leur entreprise. Robert Herjavec a refusé, affirmant que l’ampleur de la concurrence de Browndages était insurmontable. Kevin O’Leary est rapidement intervenu, offrant 75 000 $ et la possibilité de réseauter avec de plus grandes entreprises pour une participation de 15 %.

Cela a lancé une guerre d’enchères, dans laquelle Cuban, Greiner et John ont conclu un accord conjoint de 100 000 $ pour 30 % de capitaux propres. John et Cuban ont tous deux déclaré que leurs relations avec l’industrie – Cuban avec les Mavericks et John avec les marques de vêtements Coogi et Fubu – pourraient aider à développer l’image de marque de Browndages. Greiner a déclaré qu’elle pourrait aider à faire entrer Browndages dans les magasins de détail.

Mahdi et Bashir ont répliqué, demandant si Cuban, Daymond et Greiner seraient prêts à descendre à 7,5 % chacun. Les Cubains ont déclaré qu’ils voulaient toujours 30% mais qu’ils ajouteraient une ligne de crédit. O’Leary, semblant devenir agité, a égalé l’offre du trio de 100 000 $.

Revenant au trio, les entrepreneurs ont demandé si les trois Sharks seraient prêts à partager 25 % du capital. Cubain, Daymond et Greiner ont accepté. O’Leary a félicité le duo, notant une certaine surprise qu’ils n’aient pas accepté son offre.

« Je ne peux même pas comprendre exactement ce que cela signifie et ce que cela va faire pour nous d’avoir Mark, Lori et Damon dans l’équipe Browndage », a déclaré Bashir. « Mais je m’attends seulement à ce que les choses augmentent et que nous continuions à grandir et à laisser un héritage encore plus grand à nos enfants. »

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur « Shark Tank ».

