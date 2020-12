Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean ne courra pas le dimanche suivant du Grand Prix d’Abou Dhabi et s’envolera pour rentrer en Suisse, où il se remettra de brûlures aux mains après un terrible accident au Grand Prix de Bahreïn le week-end dernier.

Grosjean avait initialement espéré avoir suffisamment de mobilité entre ses mains pour disputer la finale de la saison, mais il sera à nouveau remplacé par Pietro Fittipaldi le 13 décembre, a annoncé dimanche l’équipe Haas. Fittipaldi a fait ses débuts en F1 plus tard dimanche au GP de Sakhir à Bahreïn.

La carrière de Grosjean en F1, 34 ans, pourrait effectivement être terminée car il a été remplacé à Haas la saison prochaine, le fils de Michael Schumacher, Mick, commençant sa carrière en F1. L’Allemand de 21 ans a remporté le titre de F2 dimanche.

Grosjean a fait ses débuts en F1 en 2009, réalisant 10 podiums, terminant deux fois deuxième. Dimanche dernier, il s’est en quelque sorte échappé après avoir été coincé dans la voiture de Haas pendant près de 30 secondes après son explosion après un accident dans le premier tour.

C’est avec une grande tristesse que je ne peux pas faire ma dernière course à Abu Dhabi et être avec l’équipe là-bas, a déclaré Grosjean. Nous avons essayé autant que possible avec le médecin de récupérer et de réparer ma main, mais le risque de course est trop grand pour ma guérison et ma santé. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais c’est clairement l’une des plus sages. «

Le chef d’équipe, Guenther Steiner, a félicité Grosjean, qui a rejoint le nouveau venu en F1 Haas en 2016.

Romain a fait preuve d’un courage et d’un esprit exceptionnels ces derniers jours. Nous savons à quel point il voulait être en mesure de retourner dans le cockpit à Abu Dhabi, a déclaré Steiner. Il n’y a aucun doute sur la détermination et les efforts qu’il a déployés pour nous aider à réaliser ce que nous avons en tant que jeune équipe en Formule 1. Nous serons à jamais reconnaissants de cette foi et de cet engagement.

Le vétéran a connu une excellente saison avec Lotus en 2013, aux côtés du champion de F1 2007 Kimi Raikkonen, remportant six podiums, dont trois quintes et une deuxième place au Grand Prix des États-Unis.

L’avenir de Grosjean n’est pas clair car il ne pourra pas obtenir de siège en F1 l’année prochaine. Il avait auparavant montré un intérêt pour les courses IndyCar, mais le risque de crash est élevé en course sur piste ovale.

Grosjean, qui a trois jeunes enfants, a déclaré dans une interview télévisée plus tôt cette semaine qu’il n’était pas aussi enthousiaste qu’il l’était à propos de la série IndyCar après y avoir pensé après son crash d’horreur.

