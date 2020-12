PARIS: Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean s’attend à avoir besoin d’une aide psychologique pour faire face aux souvenirs traumatisants de son terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn.

La voiture du pilote français a explosé dans une boule de feu après s’être écrasée au premier tour et avoir traversé une barrière métallique le long de la piste dimanche. Grosjean a été pris au piège dans l’épave enflammée de la voiture Haas, mais s’est échappé dans des scènes qui ont suscité la crainte et l’admiration du monde entier.

Il y aura un travail psychologique à faire parce que j’ai vraiment vu la mort venir. Si vous voyez des images, même Hollywood n’est pas capable de le faire », a déclaré mardi Grosjean à la chaîne française TF1 depuis son lit d’hôpital à Bahreïn. «Sortir des flammes ce jour-là est quelque chose qui caractérisera à jamais ma vie.

On a estimé que Grosjean était dans le four déchaîné pendant près de 30 secondes, mais était suffisamment brillant pour trouver un moyen de sortir d’une situation de mort imminente.

Je ne sais pas si le mot miracle existe ou s’il peut être utilisé, mais ce n’était pas mon temps. Cela semblait bien plus long que 28 secondes. J’ai vu ma visière devenir toute orange, les flammes sur le côté gauche de la voiture, dit-il. «J’ai pensé à beaucoup de choses, en particulier à Niki Lauda, ​​et je pensais que ce n’était pas possible de finir comme ça, pas maintenant. Je ne pouvais pas terminer mon histoire en Formule 1 comme ça.

Le regretté Lauda, ​​triple champion de F1, a survécu mais a subi des brûlures horribles à la tête après avoir été pris dans sa voiture en flammes lors du GP d’Allemagne 1976 au Nürburgring.

D’une manière ou d’une autre, Grosjean s’est échappé avec seulement des brûlures mineures dans le dos et se sent même assez optimiste quant à sa participation au GP d’Abu Dhabi qui clôt la saison le 13 décembre. Son contrat expire à la fin de cette saison et il reste incertain s’il obtiendra une place en F1 l’année prochaine, donc cela pourrait en fait être sa dernière course en F1.

Je vais bien, vu l’accident et les circonstances. Mes mouvements de main sont bons, c’est donc la chose la plus importante. Ce n’est pas très agréable, mais ce n’est pas douloureux, donc je ne peux pas me plaindre, a déclaré Grosjean. Il y a un sentiment d’être heureux d’être en vie, de voir les choses différemment. Mais il faut aussi remonter en voiture, si possible à Abu Dhabi.

Grosjean, 34 ans, a trois enfants, dont l’aîné n’a que 7 ans, et il a révélé que la peur de perdre leur père l’avait conduit à travers les flammes.

Pour le bien de mes enfants, je me suis dit de sortir. J’ai mis mes mains dans le feu et j’ai clairement senti mes mains brûler sur le châssis », a déclaré Grosjean. Mon fils de 5 ans, Simon, est sûr que j’ai des pouvoirs magiques et un bouclier d’amour magique. Il a dit que cela me protégeait, que je pouvais voler hors de la voiture. Ce sont des mots très forts. «

Grosjean a également été ému par le soutien généralisé au sein de la F1 et au-delà.

Un grand nombre de personnes m’ont montré des signes d’affection et cela m’a vraiment touché », a déclaré Grosjean. «Parfois, j’ai les larmes aux yeux.

