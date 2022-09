Gros rappel : café, shakes protéinés, lait d’avoine et certains pains concernés

Un rappel émis par Lyons Magnus, un fabricant d’aliments et de boissons, concernait une variété de laits végétaux, de shakes protéinés, de boissons au café et de pains vendus par diverses marques. La rappel d’origine de boissons a été élargi pour inclure certains pains, dont le pain bretzel fabriqué par Hawaïen du roi et, plus récemment, une variété de rouleaux vendus par Cuisson des Piantedosi.

La raison du rappel, selon la FDA et Lyons Magnus, est que les produits “ne répondaient pas aux spécifications commerciales de stérilité”. Ils pourraient potentiellement être contaminés par des organismes dangereux, y compris celui qui cause le botulisme.

Cuisson des Piantedosi dit la semaine dernière il rappelle certains lots de petits pains, y compris des petits pains à sandwich et des petits pains, car des produits limités contiennent un ingrédient de Lyons Magnus qui a été rappelé. King’s Hawaiian a annoncé plus tôt qu’il est rappelant son pain bretzely compris ses pains à hamburger au bretzel, ses petits pains à bretzel et ses bouchées de bretzel “par prudence”, car ils contiennent également un ingrédient Lyons Magnus affecté par le rappel de boissons plus large.

Les organismes spécifiques avec lesquels les articles impactés pourraient être contaminés sont Cronobacter sakazakii et Clostridium botulinum. Les infections à Cronobacter sont rares et peuvent provoquer de la fièvre, des vomissements ou des infections des voies urinaires. Mais cronobacter peut être dangereux ou potentiellement mortel pour les bébésles personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Clostridium botulinum peut provoquer botulisme, une maladie rare mais très grave qui peut endommager les nerfs du corps et entraîner des complications, y compris la mort. Bien que le clostridium botulinum n’ait pas été trouvé dans les boissons faisant l’objet du rappel, les consommateurs doivent jeter tout produit concerné, qu’il ait l’air ou sente gâté, ont déclaré la FDA et Lyons Magnus dans l’annonce.

Quelques boissons plus spécifiques, comme les smoothies de lactation, ont également été rappelées. Voici ce qu’il faut savoir si vous êtes un buveur de lait végétal ou de shake protéiné ou si vous souhaitez en savoir plus sur les marques qui ont des rappels, ainsi que sur quelques alternatives à votre boisson préférée actuellement indisponible.

Magnus de Lyon



Quelles marques ont été rappelées ?

Semblable à de nombreux autres rappels d’aliments ou de boissons, toutes les boissons ne sont pas fabriquées par une marque concernée est rappelé. Certains lots avec une certaine date de péremption peuvent convenir, par exemple, de même que tous les lots d’une boisson totalement différente de la même marque. Si vous reconnaissez l’une des marques ou boissons de la liste suivante, consultez le rappel pour une description complète des codes de lot spécifiques, des numéros CUP et des dates d’expiration des produits rappelés. King’s Hawaiian, d’autre part, semble rappeler tout son pain bretzel, mais vous pouvez consulter la liste des codes de lot spécifiques ici.

Certains lots des boissons au café, shakes protéinés, laits végétaux et autres boissons suivants sont rappelés :

Style barista lyonnais (Base Frappe à la crème sucrée dans des cartons de 32 onces; Boissons non laitières aux amandes, à l’avoine, au soja et à la noix de coco dans des cartons de 32 onces).

(Base Frappe à la crème sucrée dans des cartons de 32 onces; Boissons non laitières aux amandes, à l’avoine, au soja et à la noix de coco dans des cartons de 32 onces). Lyons Ready Care (Boisson laitière épaissie dans différentes consistances, cartons de 32 et 8 onces; 2,0 boissons riches en calories et riches en protéines aux saveurs de vanille, de chocolat et de noix de pécan au beurre dans des cartons de 8 ou 32 onces; 0 sucre ajouté 1,7 boisson nutritionnelle riche en calories et en protéines dans saveur de vanille dans des cartons de 32 onces; Shake protéiné à base de plantes à la vanille ou au chocolat dans des cartons de 8,45 onces).

(Boisson laitière épaissie dans différentes consistances, cartons de 32 et 8 onces; 2,0 boissons riches en calories et riches en protéines aux saveurs de vanille, de chocolat et de noix de pécan au beurre dans des cartons de 8 ou 32 onces; 0 sucre ajouté 1,7 boisson nutritionnelle riche en calories et en protéines dans saveur de vanille dans des cartons de 32 onces; Shake protéiné à base de plantes à la vanille ou au chocolat dans des cartons de 8,45 onces). Café grincheux (Café Cold Brew prêt à boire, 11 onces).

(Café Cold Brew prêt à boire, 11 onces). Tonifiez-le (Secousse protéinée à base de plantes à la vanille et au chocolat, 11 onces).

(Secousse protéinée à base de plantes à la vanille et au chocolat, 11 onces). Déraciner (Avoine biologique au lait d’avoine et chocolat Peamilk dans des cartons de 8 onces).

(Avoine biologique au lait d’avoine et chocolat Peamilk dans des cartons de 8 onces). Vallée Bio (lait entier biologique et laits biologiques à faible teneur en matières grasses à 1 % de matières grasses, réguliers et aromatisés au chocolat dans des cartons de 8 onces).

(lait entier biologique et laits biologiques à faible teneur en matières grasses à 1 % de matières grasses, réguliers et aromatisés au chocolat dans des cartons de 8 onces). Salé (Complet Keto Meal Shake Saveur de chocolat dans des cartons de 11 onces).

(Complet Keto Meal Shake Saveur de chocolat dans des cartons de 11 onces). Rajeunir (Muscle Health + Vanille et Muscle Health + Chocolat, 11 onces).

(Muscle Health + Vanille et Muscle Health + Chocolat, 11 onces). Nutrition optimale (Gold Standard 100% Whey au chocolat et à la vanille, cartons de 11 onces).

(Gold Standard 100% Whey au chocolat et à la vanille, cartons de 11 onces). Sweetie Pie Biologique (Smoothie de lactation bio mangue banane, smoothie de lactation bio pomme poire, 11,1 onces).

(Smoothie de lactation bio mangue banane, smoothie de lactation bio pomme poire, 11,1 onces). Assurer la récolte (1,2 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces).

(1,2 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces). Récolte PediaSure (1,0 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces).

(1,0 Cal pour l’alimentation par tube dans des cartons de 8 onces). Style barista lyonnais (lait d’amande, de noix de coco et d’avoine dans des cartons de 32 onces).

(lait d’amande, de noix de coco et d’avoine dans des cartons de 32 onces). Pirq (Cartons de 32 millilitres de protéines végétales vendus dans les saveurs vanille, chocolat, café caramel et fraise).

(Cartons de 32 millilitres de protéines végétales vendus dans les saveurs vanille, chocolat, café caramel et fraise). Glucerna Original (Boîtes de chocolat, de fraise et de vanille de 8 onces vendues dans des caisses de 24 unités).

(Boîtes de chocolat, de fraise et de vanille de 8 onces vendues dans des caisses de 24 unités). Aloha (boîtes de protéines végétales à base de chocolat au sel de mer, de noix de coco, de vanille et de café glacé).

(boîtes de protéines végétales à base de chocolat au sel de mer, de noix de coco, de vanille et de café glacé). Intelligentsia (ColdCoffee et Oat Latte cartons de 330 millilitres).

(ColdCoffee et Oat Latte cartons de 330 millilitres). Kate Fermes (Pediatric Peptide 1.0 Vanille, Standard 1.0 Vanille, Nutrition Shake Coffee, Nutrition Shake Vanille, Nutrition Shake Chocolat, Standard 1.4 Nature, Peptide 1.5 Nature, Pediatric Standard 1.2 Vanille, Pediatric Peptide 1.5 Vanille, différentes tailles de carton).

(Pediatric Peptide 1.0 Vanille, Standard 1.0 Vanille, Nutrition Shake Coffee, Nutrition Shake Vanille, Nutrition Shake Chocolat, Standard 1.4 Nature, Peptide 1.5 Nature, Pediatric Standard 1.2 Vanille, Pediatric Peptide 1.5 Vanille, différentes tailles de carton). Oatly (Lait d’avoine Barista Edition en cartons de 32 onces; Barista Edition 11 onces; Oat-Milk 11 onces; Oat-Milk Chocolate 11 onces).

(Lait d’avoine Barista Edition en cartons de 32 onces; Barista Edition 11 onces; Oat-Milk 11 onces; Oat-Milk Chocolate 11 onces). Première protéine (chocolat, vanille, café latte cartons de 330 millilitres).

(chocolat, vanille, café latte cartons de 330 millilitres). MRE (biscuits et crème, chocolat au lait, caramel salé et milk-shake à la vanille 330 millilitres de shakes protéinés).

(biscuits et crème, chocolat au lait, caramel salé et milk-shake à la vanille 330 millilitres de shakes protéinés). Stumptown (café infusé à froid dans des cartons de 325 millilitres dans du lait d’avoine Original, du lait d’avoine Horchata, du chocolat au lait d’avoine, de la crème au chocolat et du sucre et des saveurs originales de crème et de sucre).

(café infusé à froid dans des cartons de 325 millilitres dans du lait d’avoine Original, du lait d’avoine Horchata, du chocolat au lait d’avoine, de la crème au chocolat et du sucre et des saveurs originales de crème et de sucre). Impérial (Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus 2.0, Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus NSA 1.7, Boisson nutritionnelle au beurre de noix de pécan Med Plus 2.0 et Boisson laitière épaissie dans différentes consistances).

(Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus 2.0, Boisson nutritionnelle à la vanille Med Plus NSA 1.7, Boisson nutritionnelle au beurre de noix de pécan Med Plus 2.0 et Boisson laitière épaissie dans différentes consistances). Hawaïen du roi (Petits pains au bretzel, petits pains à hamburger au bretzel et bouchées au bretzel).

(Petits pains au bretzel, petits pains à hamburger au bretzel et bouchées au bretzel). Entreprise de boulangerie Piantedosi (une variété de petits pains de charcuterie, de petits pains, de pains à hamburger et plus encore. Consultez la liste ici.)

King’s Hawaiian via le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis



Vous avez rappelé du lait d’avoine dans le réfrigérateur ? Essayez ceci à la place.



En guise de rappel, tous les lots ou types de boissons fabriqués par une marque ne sont pas dangereux ou risqués à boire. Oatly a une variété de produits encore disponibles à la vente sur son site internet. Les produits concernés sont limités au lait d’avoine Barista Edition et aux laits d’avoine Original et Chocolate de 11 onces Barista Edition. Pour voir si le vôtre est rappelé, Oatly dit que le moyen le plus simple de vérifier est de rechercher les initiales “LM” à côté de la date de péremption du colis.

Mais si vous êtes un buveur de lait d’avoine froid comme la pierre et que vous souhaitez vous diversifier dans une autre marque, nous vous recommandons Planet Oat. C’est abordable, bon goût et vous pouvez commander un pack de six cartons de 32 onces de “l’original” ou 42 $ lorsque vous commandez via Walmart. Vous pouvez également utiliser le Localisateur de magasin Planet Oat pour en trouver près de chez vous.

Infusion froide rappelée ?



Encore une fois, tous les produits fabriqués par les marques répertoriées dans le rappel n’ont pas été touchés, et la plupart auront toujours une variété d’options disponibles et sûres à boire. Café grincheux a publié une déclaration et a réitéré qu’il ne travaille plus avec Lyons Magnus pour leurs boissons infusées à froid et que seuls quelques lots de boissons qui expirent à la fin de ce mois sont concernés. Il s’agit d’un cas similaire à la plupart ou à toutes les marques de cette liste.

Cela étant dit, certains cartons à portion individuelle de boissons au café infusées à froid ont été rappelés. Si vous cherchez un remplaçant à emporter, nous vous recommandons de mélanger votre propre concoction à la maison en utilisant une infusion froide standard comme La Colombe, en complément de votre crème végétale préférée. L’un de nos favoris est Crémier au lait d’avoine Elmhurst.

Substitut à votre shake protéiné

Premier Protein était un autre grand nom qui a vu certains lots de produits rappelés – les shakes impactés ont également fait La meilleure liste de boissons protéinées et de poudres de Crumpe. Mais n’ayez crainte: Owyn, que CNET a surnommé le meilleur shake protéiné à base de plantes, est toujours disponible.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.