Gros problème dans le comté de Little Loving, Texas

“Il n’y avait pas de douilles dans la zone”, a noté un adjoint du shérif dans son rapport d’incident, “et pas d’empreintes de pas ou de traces de véhicules”.

Cela a amené le flic des vaches – un garde forestier spécial pour la Texas and Southwestern Cattle Raisers Association nommé Marty Baker – dans le comté de Loving.

Quand il est arrivé en ville, il a rencontré le juge, Skeet Jones, qui avait signalé les meurtres, et a regardé M. Jones et les mains du ranch – qui avaient essayé de rassembler le bétail errant la veille de leur fusillade – charger le carcasses sur une remorque.

M. Jones, dont le père avait été shérif des décennies plus tôt, a déclaré qu’il avait depuis longtemps l’habitude d’attraper ce bétail et de le vendre, puis de reverser les bénéfices à des écoles à but non lucratif pour enfants à risque.

Mais cela semblait être une violation du code de l’agriculture du Texas, a écrit M. Baker, le flic des vaches, dans une plainte pénale. Le code exige de signaler le bétail errant au shérif local, qui essaie de trouver le propriétaire et, s’il n’en trouve pas, peut vendre le bétail.

M. Jones a déclaré qu’il avait un accord avec le shérif, Chris Busse, pour gérer lui-même les ventes, selon la plainte, mais le shérif a nié cela.