Gros lots, Best Buy, Nikola et Lucid

Un client sort d’un magasin Big Lots à Clifton, New Jersey.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Gros lots – Les actions ont bondi de 7,8% après que le détaillant à rabais a enregistré une perte plus faible que prévu pour le dernier trimestre. Les revenus ont également dépassé les attentes et les ventes des magasins comparables ont chuté de 9,2 % d’une année sur l’autre, mais ont dépassé les attentes des analystes d’une baisse plus large.

Best Buy – Les actions de Best Buy ont gagné 2,9% après que le détaillant a annoncé des résultats avant la cloche mardi qui ont dépassé les attentes de Wall Street sur les résultats supérieurs et inférieurs.

First Solar – First Solar a atteint un sommet de 52 semaines mardi, avec des actions en hausse de 0,4% pour la dernière fois. Plus tôt dans la journée, la société de technologie solaire a annoncé qu’elle investirait jusqu’à 1 milliard de dollars dans la construction d’une nouvelle usine de fabrication de panneaux solaires aux États-Unis. incitations de la loi sur la réduction de l’inflation, a déclaré son PDG.

Lucid, Nikola – Les actions des constructeurs de véhicules électriques Lucid et Nikola ont chuté de 6% et 9%, respectivement, après que les deux sociétés ont décidé cette semaine de lever des fonds supplémentaires. Lucid a déclaré lundi dans un dossier qu’il avait l’intention d’émettre 8 milliards de dollars de nouvelles actions au cours des trois prochaines années. Nikola a déclaré mardi dans un dossier qu’il prévoyait d’émettre jusqu’à 400 millions de dollars de nouvelles actions aux prix du marché.

Compagnies pétrolières – Les actions des compagnies pétrolières ont chuté mardi, parallèlement au prix de la matière première. Marathon Oil, Halliburton et Diamondback Energy ont tous perdu environ 5 %. Chevron a chuté de plus de 3 %. Le secteur a mené les baisses du S&P 500 et du Dow Jones.

Baidu – Les actions de la société technologique chinoise ont chuté de 8 % malgré que Baidu ait dépassé les estimations sur les résultats supérieurs et inférieurs au deuxième trimestre. Les revenus de la société ont diminué d’une année sur l’autre, même s’ils ont dépassé les estimations. Baidu a également annoncé qu’iQiyi, une filiale, vendait 500 millions de dollars de dette convertible à la société d’investissement PAG Asia.

Jack in the Box – Les actions de la chaîne de restauration rapide ont chuté de 9% après que la législature de l’État de Californie a adopté un projet de loi qui formerait un panel à l’échelle de l’État pour réglementer les salaires des travailleurs de l’industrie. Le panel serait autorisé à augmenter le salaire minimum jusqu’à 22 dollars de l’heure en 2023. Les actions de Chipotle ont également chuté d’environ 2 % aux nouvelles.

Bed Bath & Beyond – Les actions du détaillant ont chuté de 4,8% alors que les investisseurs attendent son plan de redressement, qui devrait être publié mercredi. Ce qui se passe ensuite pour le stock dépend de la mise à jour, selon Morgan Stanley.

– Yun Li, Jesse Pound, Samantha Subin et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage.