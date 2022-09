Gros don de Big White pour soutenir les aînés de Lake Country – Kelowna Capital News

Lake Country Health a reçu un coup de main de Big White Ski Resort.

Hier (19 septembre), le centre de villégiature et la Kelowna General Hospital Foundation ont remis 4 000 $ au bureau de santé pour aider les personnes âgées à se rendre à leurs rendez-vous médicaux.

« Les personnes âgées ont plus de rendez-vous médicaux et de coûts que la plupart d’entre nous, et elles ont des problèmes de mobilité qui rendent les déplacements difficiles. Notre programme de transport des personnes âgées garantit que les personnes âgées isolées obtiennent l’aide dont elles ont besoin », a déclaré la directrice générale, Melissa Scaman.

Les fonds soutiendront le programme de transport des personnes âgées, des trajets assurés par des bénévoles mais dont les coûts augmentent, comme l’essence.

Michael J. Ballingall, vice-président senior de Big White Ski Resort, a déclaré que l’on savait que la population âgée avait souvent des revenus limités et qu’avec l’augmentation du coût du carburant et des frais de déplacement, se déplacer était devenu inaccessible pour certains.

“Big White, par l’intermédiaire de la KGH Foundation, est fier de soutenir le programme de transport pour personnes âgées de Lake Country Health et de subventionner une partie de ce coût afin qu’il n’empêche pas les personnes âgées de rechercher le traitement médical dont elles ont besoin”, a déclaré Ballingall.

Toute personne de Lake Country qui a besoin d’assistants pour se rendre à ses rendez-vous et faire ses courses peut contacter le bureau de santé de Lake Country au 778-215-5247.

