Gros coup pour Saina Nehwal, Kidambi Srikanth; Des navettes indiennes forcées de se retirer de l’Open de Malaisie

L’équipe indienne de badminton ne se rendra pas en Malaisie pour participer au prochain Malaysia Open Tour Super 750, qui devait commencer du 25 au 30 mai en raison d’une interdiction temporaire de voyager imposée par le gouvernement malaisien aux voyageurs en provenance d’Inde. L’interdiction est entrée en vigueur le 28 avril 2021.

C’était l’une des dernières épreuves à contribuer à la qualification olympique qui se terminera le 15 juin.

Le ministère des Sports, par l’intermédiaire du ministère des Affaires extérieures, a contacté les autorités malaisiennes pour leur demander d’autoriser l’équipe indienne à participer, mais en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid 19 en Inde, le gouvernement malais a informé le haut-commissariat indien en Malaisie que le voyage de l’équipe ne peut pas être actuellement autorisée », lit-on dans la déclaration de SAI.

Seuls PV Sindhu, Sai Praneeth et l’équipe masculine de double de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy ont obtenu leur place aux Jeux olympiques grâce à leur classement supérieur. Sindhu est classé 7ème, tandis que Prannoy est 13ème et Chirag-Satwiksairaj est classé 8ème dans leurs catégories respectives. Les 16 meilleurs navettes selon la liste Race to Tokyo qui sera publiée le 15 juin gagneront une place directe aux Jeux olympiques.

Actuellement, Saina Nehwal est classée 22e tandis que Kidambi Srinakth est 20e, ils auraient au moins dû se qualifier pour les quarts pour augmenter leurs chances de place olympique.

Avec cela, les navettes indiennes n’ont que l’Indonésie Open et l’Inde ouvertes pour réserver leur billet olympique. L’Inde Open devait initialement se tenir à New Delhi du 11 au 16 mai, mais a été reporté à la flambée des cas de Covid dans le sous-continent.

Il a été rapporté précédemment que l’Association indienne de badminton essayait de voir si les navettes indiennes pouvaient partir pour la Malaisie et Singapour via Doha pour participer aux deux derniers éliminatoires olympiques le mois prochain.

