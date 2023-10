Il peut être difficile de savoir quand il est temps pour un enfant de quitter le nid, mais pour une mère italienne qui en a assez, ce jour est attendu depuis longtemps.

Une Italienne de 75 ans a gagné un procès déclarant que ses deux fils adultes – âgés de 40 et 42 ans – seraient expulsés de son domicile à Pavie, dans le nord de l’Italie, ont rapporté les médias locaux.

La femme, qui n’a pas été nommée publiquement, a déclaré au tribunal qu’elle essayait depuis longtemps de persuader ses fils de déménager seuls. Elle a affirmé que tous ses efforts étaient infructueux – et que son aggravation n’avait fait qu’augmenter parce que ses deux enfants travaillaient et étaient capables de subvenir à leurs besoins financiers.

Selon le journal italien Avvenire, la mère a également déclaré au juge que ses enfants ne contribuaient ni aux dépenses ni aux tâches ménagères.

Ne sachant pas quoi faire d’autre, la mère a décidé de poursuivre ses fils en justice.

La juge Simona Caterbi s’est finalement rangée du côté de la mère et a convenu qu’il était temps pour ses fils de partir. Bien que le juge ait noté que les parents ont l’obligation de s’occuper de leurs enfants, Caterbi a déclaré que ce n’était plus le cas puisque les deux hommes sont dans la quarantaine.

Le juge Caterbi a donné aux fils jusqu’au 18 décembre pour quitter le domicile de leur mère.

En Italie, c’est pas rare pour que les enfants adultes vivent avec leurs parents, a rapporté le Guardian. Une étude italienne de 2022 a révélé que près de 70 % des habitants du pays âgés de 18 à 34 ans vivaient chez leurs parents. L’étude a également affirmé que les hommes étaient plus susceptibles de rester que les femmes, avec près de 73 pour cent des hommes de cette tranche d’âge vivant sous le toit d’un parent, contre 66 pour cent des femmes qui faisaient de même.

Les conditions économiques et les longues recherches d’emploi sont probablement les raisons pour lesquelles les enfants adultes restent à la maison, a rapporté The Guardian.

Pourtant, les enfants adultes vivant avec leurs parents ont acquis ces dernières années la réputation d’être des « bamboccionis », ce qui signifie « gros bébés ». Le terme a été utilisé pour la première fois par l’ancien ministre de l’Économie et des Finances Tommaso Padoa-Schioppa, qui a suggéré que les Italiens d’une vingtaine d’années choisissaient de vivre avec leurs parents en raison de la gratuité du logement et de la nourriture. Ce commentaire a provoqué la colère de nombreux Italiens et déclenché des réactions de la part des familles, affirmant que leurs enfants ne gagnaient pas un salaire suffisant pour subvenir à leurs besoins.

