Cette année, certains des films et chansons à succès les plus à succès sont devenus extrêmement populaires en ligne. Certaines d’entre elles sont devenues les chansons les plus populaires de l’année. Peu de chansons en hindi ont battu les records d’audience et sont devenues les chansons les plus vues sur YouTube.

À la fin de l’année, examinons quelques chansons hindi populaires qui ont été les plus vues sur la plateforme de streaming en ligne:

Chanson – Burj Khalifa

Vues – 154 millions

La chanson du film récemment sorti, Laxmii a réuni des artistes – Nikhita Gandhi, DJ Khushi, SHASHI et Madhubanti Bagchi. La vidéo montre la paire principale Akshay Kumar et Kiara Advani dansant sur les rythmes du numéro tapant du pied.

Chanson – Naach Meri Rani

Vues – 205 millions

Croonné par Guru Randhawa, ce numéro de danse a Nora Fatehi groove. La piste devient rapidement populaire parmi les téléspectateurs.

Chanson – Lagdi Lahore Di

Vues – 243 millions

La chanson a été chantée à l’origine par Guru Randhawa pour son single. La version remaniée de la piste a également la voix de Tulsi Kumar et figure dans le film, Street Dancer 3D. La vidéo a Varun Dhawan et Nora Fatehi.

Chanson – Taaron Ke Shehar

Vues – 264 millions

La chanson romantique est chantée par Neha Kakkar et Jubin Nautiyal. La belle vidéo de cette chanson d’amour mettait en vedette Neha Kakkar et le frère de l’acteur Vicky Kaushal, Sunny.

Chanson – Firse Machayenge

Vues – 303 millions

Ce numéro funky de l’album Firse Machayenge est chanté par Emiway Bantai. La vidéo met en vedette Emiway avec Swaalina. Les paroles accrocheuses et les rythmes ont été appréciés par les téléspectateurs depuis la sortie de la chanson.

Chanson – Muqabla

Vues – 319 millions

Prabhu Deva lui-même est monté sur scène pour groover la version retravaillée de la chanson originale. Chanté par Yash Narvekar et Parampara Thakur, le morceau présenté dans Street Dancer 3D.

Chanson – Garmi

Vues – 341 millions

Cette chanson fidèle à son titre a mis le feu à la scène, grâce aux mouvements inoubliables de Nora Fatehi. La chanson chantée par Neha Kakkar et Badshah du film Street Dancer 3D mettait également en vedette Varun Dhawan.

Chanson – Arme illégale 2.0

Vues – 344 millions

Après le succès du single, ce morceau a été repris dans Street Dancer 3D. Interprétée par Varun Dhawan et Shraddha Kapoor, cette chanson a également été chantée par Jasmine Sandlas en plus de l’artiste original Garry Sandhu.

Chanson – Plage de Goa

Vues – 361 millions

La chanson chantée par Tony Kakkar le présentait également. Le single mettait également en vedette sa soeur, Neha Kakkar avec Aditya Narayan.

Chanson – Genda Phool

Vues – 673 millions

Cette piste continue d’être le charbuster. Avec Jacqueline Fernandez et la chanteuse Baadshah, c’est l’une des chansons les plus vues de l’année dans le monde.