Groom sort transgenre en lune de miel, lisez ce qui s’est passé ensuite

Le graphiste Jake Harvey et le photographe Jae Gray se sont rencontrés sur MySpace en 2007. Le couple est sorti ensemble pendant environ 11 ans avant de se marier en 2018 au Texas, aux États-Unis. Cependant, alors qu’ils étaient tous les deux en lune de miel, Jake a surpris Jae en se présentant comme transgenre. Jae a accueilli cette transition avec un cœur ouvert, et maintenant le couple prévoit même un nouveau mariage en tant que « jeunes mariés », a rapporté le Daily Mirror.

Jake, qui est maintenant Rayna, a dépensé 45 000 (environ Rs 40 lakh) pour les procédures médicales qui impliquaient une orchidectomie, une augmentation mammaire et une chirurgie faciale. Malgré le coût élevé, Rayna a déclaré que le changement «valait chaque centime».

En repensant à son passé, Rayna, 33 ans, a déclaré qu’elle avait « supprimé » ses sentiments depuis l’âge de 11 ans, mais qu’elle s’était sentie « libérée » après être sortie avec Jae pendant leur lune de miel.

Sur leurs plans de remariage, Jae pense qu’elle a ressenti une « déconnexion » lorsque le couple pense à leur première cérémonie de mariage en raison du secret de longue date de Rayna.

Jay a ajouté que plus que tout, elle voulait voir Rayna marcher dans l’allée. La photographe de 30 ans a déclaré qu’elle avait eu sa journée lors du premier mariage, et maintenant elle veut que Rayna ait cette opportunité. Le couple envisage de se remarier en septembre prochain et a prévu le thème du mariage en fonction de la transition de Rayna.

« Nous allons tous les deux porter de belles robes noires pour un thème tout en noir et blanc », a déclaré Rayna.

