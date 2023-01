Gronk minimise les chances que QB rejoigne les Raiders

Ce que Tom Brady fera pendant l’intersaison 2023 est assez incertain, mais son coéquipier de longue date, Rob Gronkowski, semble penser qu’il est peu probable d’aller chez les Raiders.

Dans ce qui pourrait être une intersaison NFL 2023 très frénétique en termes de mouvement de quart-arrière, Tom Brady est l’un des jokers. Prévu pour avoir 46 ans la saison prochaine, personne ne sait encore – pas même le quart-arrière – s’il envisage de prendre sa retraite ou, si ce n’est pas le cas, où il tentera de se retrouver en agence libre.

Une destination d’agence libre souvent mentionnée pour Brady, cependant, est les Las Vegas Raiders. Ils ont appelé à la fin de la saison dernière pour quitter Derek Carr et, alors qu’ils recherchent un partenaire commercial là-bas, ils rechercheront également une mise à niveau sur le marché libre.

L’ancien coéquipier et ami de Brady, Rob Gronkowski, ne semble cependant pas penser que ce soit vraiment dans les cartes.

Apparaissant sur un podcast, on a demandé à Gronk si Tom Brady était plus susceptible de se retrouver avec les Buccaneers de Tampa Bay pour une quatrième saison ou de signer avec les Raiders. Le futur tight end du Hall of Fame n’a pas hésité à dire que de retour aux Bucs pour une quatrième saison était l’option la plus probable.

Rumeurs Tom Brady: Rob Gronkowski dit que QB est plus susceptible de revenir à Bucs que de signer avec Raiders

Si les fans des Raiders sont honnêtes avec eux-mêmes, cela ne devrait pas être si surprenant. Bien que l’équipe ait des pièces attrayantes des deux côtés du ballon, notamment avec le commerce de Davante Adams de la dernière intersaison, ils ne sont pas à un Tom Brady d’être un concurrent du Super Bowl. Il s’agit d’une liste qui a des trous majeurs à combler.

Compte tenu de son âge, le fait est que Brady n’ira pas dans une équipe qui n’est pas prête à gagner à son arrivée. Il va essayer de gagner une autre bague et, s’il ne prend pas sa retraite, ce sera presque sûrement sa première priorité pour décider où il signera. Les Raiders ne correspondent tout simplement pas à ce projet de loi, ce qui est évidemment un problème pour leurs chances de le faire.

Ne jamais dire jamais. Peut-être que les Raiders peuvent réussir d’autres mouvements qui font de Las Vegas une destination plus attrayante pour Brady. Mais dans l’état actuel des choses, la lecture de la situation par Gronk a beaucoup de sens.