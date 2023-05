Groningen de Ricardo Pepi relégué d’Eredivisie

Le club de l’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT), Ricardo Pepi, le FC Groningen, a été relégué de l’Eredivisie néerlandaise après une saison terrible.

Le joueur de 20 ans a rejoint le club néerlandais en prêt du club allemand du FC Augsburg l’été dernier, inscrivant 12 buts cette saison.

Cependant, son héroïsme n’a pas suffi car Groningen a enduré une terrible campagne au cours de laquelle ils n’ont récolté que 18 points, remportant seulement quatre matchs et perdant 21 fois cette saison.

Leur relégation de la première division a été confirmée ce week-end lorsqu’ils ont fait match nul 1-1 contre Go Ahead Eagles plus tôt dimanche.

Pepi étincelle lumineuse dans une campagne difficile

Pepi a été l’étincelle brillante de la sombre campagne du club. Cependant, le club ne parvenant pas à éviter la chute, son avenir sera incertain.

L’attaquant de l’USMNT a attiré l’attention avec ses performances, contribuant non seulement à ses buts, mais également à trois buts.

Pepi est ainsi devenu le premier joueur depuis l’ancien attaquant de Liverpool et de Barcelone Luis Suarez à avoir inscrit 15 buts en une seule saison pour Groningen.

Avenir avec l’USMNT

Ses performances resteront régulièrement en lice pour l’USMNT dans les mois à venir, mais il reste à voir s’il peut cimenter sa place dans l’équipe nationale après deux dernières années difficiles. Ce fut une énorme surprise pour les fans lorsque l’ancien joueur du FC Dallas a été ignoré pour la Coupe du monde au Qatar l’année dernière.

Pepi a fait ses débuts pour l’équipe nationale à seulement 18 ans, avec 14 buts en MLS à son actif.

Lorsque Augsbourg a payé plus de 20 millions de dollars pour obtenir ses services l’année dernière, on pensait que le jeune arriverait enfin à maturité et réaliserait son potentiel en Europe. Cependant, les mois suivants décevants ont vu le joueur faire 15 apparitions sans toucher le fond du filet une seule fois.

Depuis lors, ses exploits en Eredivisie ont été louables et on pense qu’il pourrait retourner en Allemagne pour montrer à Augsbourg son développement. Qu’il devienne ou non un habitué de l’Allemand la saison prochaine, il reste à voir ce que lui réservent ses perspectives avec l’équipe nationale.

Crédit photo : IMAGO / Pro Shots