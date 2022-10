Grizzly Bear bombe vidéo la demande en mariage d’un couple mexicain

Les demandes en mariage deviennent des souvenirs inoubliables de sa vie. Pour ce couple mexicain, quelque chose de similaire s’est littéralement produit, mais pas sur une note positive. Dans une vidéo devenue virale, on voit un ours géant interrompre un homme en demande en mariage à l’amour de sa vie dans un parc. Selon Courrier quotidien, l’ours indésirable a fait un long métrage lors de la proposition de mariage élaborée de Ricardo Morales à sa bien-aimée Cecilia Canabal. Le moment spécial a été planifié au parc écologique de Chipinque à Cerro de Chipinque, État de Nuevo Leon, Mexique. Dans la vidéo virale, on peut voir Ricardo Morales se mettre à genoux.

Il pose la question à Cecilia Canabal devant un superbe pétale de rose mis en place avec les lettres illuminées “épouse-moi” placées dessus. Lors d’une interaction avec Jam Press, Morales a expliqué que l’entrée de l’animal à fourrure avait eu lieu quelques instants après que son nouveau fiancé avait dit “oui”. L’homme était sur le point de lui passer une bague au doigt lorsque le couple a entendu les serveurs et les jardiniers dire “N’ayez pas peur”. Au début, ils ne réalisaient pas ce qui se passait, mais bientôt ils se retournèrent pour regarder une ombre géante s’approcher d’eux. L’ours monta les marches de la terrasse.

Le couple aurait dit à chacun “ne bougez pas” et donc les deux semblent être statiques dans le clip. L’ours n’a pas fait de ravages mais a fini par écraser les lettres “épousez-moi” avant de dépasser le couple. Il a apparemment escaladé le mur et a ensuite disparu dans un jardin.

La vidéo de la proposition a été partagée sur la page Facebook de Morales et elle a fini par attirer beaucoup de monde en ligne avec des messages de félicitations. Dans le clip, on voit l’animal à fourrure passer devant le couple quelques secondes seulement après que Morales se soit agenouillé et ait pris les mains de sa bien-aimée pour y mettre une bague. Regardez la vidéo virale.

https://www.instagram.com/reel/Cj0h918rWYx/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Selon Daily Mail, personne n’a été blessé lors de l’incident. Si l’on en croit le rapport de la publication, l’observation de l’ours est survenue une semaine seulement après qu’un autre ours noir a été aperçu en train d’entrer dans un restaurant du parc écologique de Chipinque.

