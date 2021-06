Gritty Netherlands a besoin de Memphis Depay en pleine forme à l’Euro 2020 pour faire une course en profondeur

Memphis Depay a toujours voulu faire la une des journaux. Il n’y est pas parvenu à Manchester United, mais son rôle principal avec Lyon devrait maintenant lui valoir un transfert estival à Barcelone. Tout d’abord, cependant, il a la chance de revendiquer le devant de la scène avec les Pays-Bas et il l’a fait lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, qui a assuré la première place du groupe C et une place en huitièmes de finale de l’Euro 2020 pour les Néerlandais.

Tout comme son équipe, cependant, Depay montre des points positifs et négatifs. Si nous voyons plus de bien que de moins bien, à la fois du joueur et de l’équipe, les Pays-Bas pourraient aller plus loin dans le tournoi.

Mais il y a aussi le danger qu’un jour de repos entraîne les Néerlandais et Depay à s’écraser avec un gémissement.

L’équipe de Frank de Boer est une équipe difficile à évaluer après deux matchs dans le groupe C. Ils ont fait preuve d’une menace offensive et d’une naïveté défensive à parts égales lors d’une victoire 3-2 dans le match d’ouverture contre l’Ukraine, mais contre une Autriche austère à Amsterdam, les Pays-Bas ont dominé pendant 90 minutes tout en ratant une foule de chances de gagner le match avec une marge beaucoup plus grande.

Cette équipe néerlandaise, devant jouer l’Euro 2020 sans son talisman défensif blessé Virgil van Dijk, manque du flair des précédentes équipes néerlandaises, mais là où elle manque de la créativité d’antan, elle compense par la ténacité.

Et à l’avant, alors que l’avant-centre Wout Weghorst est un travailleur infatigable et une présence physique, il ne peut tout simplement pas se comparer à certains des plus grands d’antan, tels que Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Marco van Basten et bien d’autres. de grands attaquants néerlandais.

Mais ce manque de talents magiques et de talent pour marquer des buts est la raison pour laquelle Depay est devenu un joueur si important dans l’équipe de De Boer.

Groupe C GP W ré L DG STP Pays-Bas – Q 2 2 0 0 +3 6 Ukraine 2 1 0 1 0 3 L’Autriche 2 1 0 1 0 3 N Macédoine 2 0 0 2 -3 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Le joueur de 27 ans a marqué le premier but sur penalty contre l’Autriche à la 11e minute, à la suite d’une faute de David Alaba sur Denzel Dumfries, et il a déclenché le mouvement pour le deuxième but, marqué par Dumfries, en libérant Donyell Malen avec un passe intelligente qui a permis au remplaçant d’aligner Dumfries pour marquer à bout portant.

Depay a également raté deux occasions claires en première mi-temps – la seconde était un mauvais échec de six mètres après que Weghorst lui ait passé, non marqué, au deuxième poteau.

Ayant reçu la licence de De Boer pour parcourir la ligne avant, Depay a profité de son rôle libre en laissant tomber Weghorst et en se déplaçant largement vers la gauche dans le but d’être la force créatrice des Néerlandais.

C’est une responsabilité à laquelle il s’est habitué ces dernières années. Au cours de la campagne de qualification pour l’Euro 2020, Depay a marqué six buts et produit huit passes décisives pour l’équipe et a fini par marquer ou créer un but toutes les 38 minutes alors que les Pays-Bas se sont qualifiés deuxième derrière l’Allemagne dans le groupe C.

Cette contribution reflète sa forme de club à Lyon, où il a marqué 76 buts en 182 matchs depuis son départ de United en 2017. Avec l’ancien entraîneur néerlandais Ronald Koeman en charge de Barcelone, il est considéré comme l’un des secrets les moins bien gardés du football qui Depay déménagera au Camp Nou en tant qu’agent libre cet été.

Cela aidera certainement Depay à s’installer parmi des stars telles que Lionel Messi et Antoine Griezmann à Barcelone s’il peut devenir l’un des principaux joueurs de l’Euro 2020 et sa performance contre l’Autriche a laissé entendre qu’il a maintenant l’expérience et la maturité pour assumer le fardeau de porteur d’espoirs hollandais.

Sans un attaquant de véritable classe internationale, les Pays-Bas ont besoin de Depay pour devenir un autre Arjen Robben – un joueur capable de marquer ou de créer de l’extérieur ou de l’avant-centre.

Robben a inscrit 37 buts en 96 apparitions pour les Néerlandais, mais Depay n’est pas loin derrière, avec 27 en 66 matchs pour son pays.

Memphis Depay devra être un leader si les Pays-Bas veulent remporter les huitièmes de finale à l’Euro. Getty

Mais peut-il maintenant livrer dans le plus grand match et contre les adversaires les plus coriaces ? Nous le saurons bientôt, les Néerlandais affrontant l’équipe troisième des Groupes D, E ou F à Budapest en huitièmes de finale. Les anciens rivaux allemands sont un adversaire potentiel dans ce match.

Depay semble cependant prêt à relever le défi. Lorsqu’il a quitté le PSV Eindhoven pour United dans le cadre d’un transfert de 25 millions de livres sterling en 2015, le manager de United, Louis van Gaal, a été averti par ses entraîneurs que le tempérament de Depay le verrait lutter à Old Trafford.

Il est arrivé au club et a immédiatement demandé le prestigieux maillot n°7, porté par Eric Cantona, David Beckham et Cristiano Ronaldo, avec sa confiance en soi confinant à l’arrogance.

En 18 mois, il avait été envoyé par José Mourinho à Lyon après avoir marqué seulement sept buts en 53 apparitions largement décevantes.

Son attitude a mis en colère à la fois Van Gaal et Mourinho, Depay ayant une fois tristement réagi au fait d’être lâché dans la réserve par Van Gaal en se présentant pour le match de la deuxième corde dans une Rolls-Royce et en portant un chapeau de cowboy et une veste en cuir rouge, malgré les pressions par ses coéquipiers pour prendre ses médicaments et faire profil bas.

Sept ans après avoir fait irruption sur la scène mondiale avec des buts importants alors que les Pays-Bas atteignaient les demi-finales de la Coupe du monde, et après avoir subi plus que quelques hauts et bas, Depay a un rôle de premier plan pour son pays et joue le meilleur football de sa carrière.

Il est l’étincelle pour cette équipe des Pays-Bas et ils n’iront loin à l’Euro 2020 que si Depay relève le défi.