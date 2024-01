« Griselda » tente d’équilibrer la mère et le monstre

La maternité est difficile. Concilier travail et garde d’enfants, ainsi que la charge émotionnelle et mentale d’un ménage – le travail traditionnellement « féminin » qui incombe souvent aux femmes – peut sembler impossible.

En tant que leader d’un cartel de la drogue, ces facteurs de stress sont encore plus importants car les enjeux sont bien plus élevés lorsque vos seules options sont de tuer ou d’être tué. C’est du moins ce que défend la nouvelle série limitée de Netflix, « Griselda ».

Le genre est un thème dominant dans la série de six épisodes, qui met en vedette Sofía Vergara dans une dramatisation romancée de Griselda Blanco, le baron de la drogue colombien qui a créé l’un des cartels de la drogue les plus puissants de l’histoire dans les années 1970 et 1980 à Miami. La maternité est à la base de la série et tente d’ajouter une complexité émotionnelle au personnage de Vergara.

“Griselda” utilise le sexisme et la maternité pour faire de Griselda un anti-héros plus sympathique pour le téléspectateur et un symbole pour ses fidèles – les prostituées et les immigrés vulnérables qu’elle “protège” en tant que “Marraine” en offrant de l’argent et un emploi, et une version tordue de espoir. Cependant, au fur et à mesure que la série se déroule, il devient clair que le téléspectateur qui souhaite que la femme narco montre aux autres barons de la drogue qu’elle est plus qu’une « petite amie », une « femme au foyer » ou un « mal de tête » est tombé sur le même lapin dépravé. trou en tant qu’acolytes de Griselda.

Le premier épisode s’ouvre sur une citation de Pablo Escobar : “Le seul homme dont j’avais toujours peur était une femme nommée Griselda Blanco” – avant de passer à une scène de Griselda trébuchant dans sa maison sombre, jetant son sac à main sur la table de l’entrée et boitant. monte rapidement les escaliers. À en juger par sa respiration lourde, ses tremblements et ses mains couvertes de sang, il devient clair qu’elle a vécu quelque chose de traumatisant.

Après avoir pansé son estomac qui saigne, elle appelle une femme nommée Carmen (Vanessa Ferlito) et lui dit que quelque chose s’est passé avec son mari, Alberto (Alberto Ammann), et qu’elle a besoin d’une faveur. Elle quitte la Colombie demain avec ses trois enfants et doit rester dans la petite chambre d’amis de Carmen jusqu’à ce qu’elle sache quoi faire ensuite.

La « faveur » de Griselda est en réalité une exigence car elle ne donne pas à Carmen la possibilité de refuser. Déjà, dès les trois premières minutes de l’émission, il semble que Griselda prend ce qu’elle juge nécessaire pour protéger ses enfants. En tant que spectateur sans contexte, sans savoir ce qui s’est passé avec Alberto et pourquoi elle s’enfuit, je me suis retrouvé en quête d’évasion.

Mais, même sans connaissance de base de la violence horrible que la vraie Griselda a ordonnée et supervisée pendant les guerres contre la drogue à Miami, il devient rapidement évident que présenter Griselda comme une mère célibataire entrant dans une vie de crime pour protéger ses enfants est une fausse caractérisation. Elle était déjà impliquée dans le trafic de drogue à New York avec Alberto.

Lorsque Carmen propose à Griselda la chance de recommencer, de travailler dans son agence de voyages, Griselda n’est pas disposée à le faire. Pour paraphraser le personnage de Carmen, elle « quittera l’homme, pas la vie ».

Griselda n’est pas Nancy Botwin de « Weeds », ni Beth Boland, Ruby Hill ou Annie Marks de « Good Girls ». Le crime n’est pas un « dernier recours » ni un monde étranger. C’est la seule vie qu’elle connaît. Elle est déjà accro au mode de vie dangereux qui prend au piège ces protagonistes féminines.

Image ouverte modale De gauche à droite : les fils de Griselda, José Velazquez dans le rôle d’Uber, Orlando Pineda dans le rôle de Dixon et Martin Fajardo dans le rôle d’Ozzy dans une scène de Griselda.

Elle ne veut pas répondre au téléphone dans une agence de voyages ; elle veut trouver quelqu’un pour acheter le kilo de cocaïne non coupé qu’elle a introduit clandestinement dans le pays dans la valise de son fils.

“En tant que femme, j’étais fascinée, par exemple, comment est-elle devenue encore plus impitoyable, plus horrible que n’importe quel homme”, a déclaré Vergara dans une interview avec CBS Sunday Morning.

C’est la véritable histoire de Griselda.

La vraie Griselda aurait ordonné le meurtre de centaines de personnes, et bien que la série ne recule pas devant les horribles luttes de pouvoir, les déplacements en voiture et les meurtres paranoïaques de son règne, le nombre de morts est bien inférieur aux estimations réelles. (La famille de Blanco poursuit Vergara et Netflix pour avoir utilisé leurs portraits sans autorisation appropriée.)

Pour la plupart des séries Netflix, ces meurtres semblent également avoir un coût moral. Ils sont nécessaires pour que Vergara obtienne le respect et le pouvoir nécessaires pour protéger sa famille – à la fois ses enfants biologiques et ses employés.

Et cette protection a un coût. Ceci est mis en évidence par la juxtaposition de la parentalité et de la violence. Le troisième fils de Griselda apparaît généralement à l’écran, portant un ours en peluche ou regardant la télévision, après qu’elle a ordonné la mort de quelqu’un.

C’est en équilibrant cette ligne entre la mère et le monstre que le jeu de Vergara brille, mais le développement du personnage lui-même est discutable. Je n’ai jamais vraiment cru que Griselda soit autre chose qu’une mère épouvantable ou que ses actes soient autre chose qu’une quête égoïste d’argent et de pouvoir.

Au lieu de cela, j’aurais aimé que plus de temps soit consacré à la dichotomie entre Griselda et June (Juliana Aidén Martinez), l’une des détectives enquêtant sur son cas. Ensemble, elles représentent les différentes faces d’une même médaille – des mères sous-estimées luttant contre le sexisme au travail – l’une ne fait que lutter contre la criminalité, et l’autre la propage.

Mais la série n’est pas prête à céder suffisamment du pouvoir de Griselda pour devenir un véritable conte du chat et de la souris, même si élargir ce scénario aurait pu ajouter un niveau nécessaire de profondeur et de résonance émotionnelle. Cela aurait également supprimé pour Vergara le fardeau de porter l’intégralité de la série, ce qu’elle fait avec succès mais au détriment de la série.

Bien que la performance de Vergara vole la vedette, j’aurais aimé que la série se penche encore plus sur sa dramatisation romancée. Cela dépend de sa féminité et de sa maternité pour ajouter de la profondeur, mais cela ne laisse pas ces éléments faire assez. Cela laisse certaines parties de la série aussi artificielles que l’étrange mouvement de la main de la « Marraine » que Vergara fait à plusieurs reprises avec l’une de ses très nombreuses cigarettes.

En fin de compte, être maman et avoir des enfants à nourrir devient une justification fatiguée et, à la fin des six épisodes, j’étais aussi épuisée par Griselda que ses propres enfants.