Grippe : les hospitalisations chez les jeunes chutent pour la première fois depuis des semaines

Alors que les taux de grippe continuent de rester élevés dans tout le pays, des données fédérales récentes suggèrent que la situation pourrait s’améliorer, car les hospitalisations pédiatriques ont diminué pour la première fois depuis des semaines.

Le dernier rapport FluWatch pour la semaine du 4 au 10 décembre montre que le pourcentage de tests positifs pour la grippe, bien que légèrement supérieur aux niveaux pré-pandémiques attendus, est tombé à 21,5 % contre 23,7 % la semaine précédente.

Il s’agit de la première diminution notable du nombre de tests positifs pour la grippe cette saison par rapport au sommet actuel de 23,8 % enregistré la semaine du 20 au 26 novembre.

“Je pense que selon l’endroit où vous vous trouvez dans le pays, votre activité grippale sera légèrement différente”, a déclaré vendredi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, à CTV News Channel.

“Dans certaines régions du pays, nous pensons qu’il y a une légère baisse des indicateurs liés à la grippe, mais cela reste à un niveau assez élevé d’activité grippale.”

La saison de la grippe de cette année a été remarquable pour son démarrage rapide et précoce par rapport aux années précédentes.

Une tendance préoccupante en particulier est le taux relativement élevé d’hospitalisations pour la grippe, ainsi que le virus respiratoire syncytial, ou VRS, chez les nourrissons et les enfants.

Après des semaines d’augmentation, les hospitalisations pédiatriques pour la grippe sont tombées à 208 au cours de la semaine du 4 au 10 décembre contre 251 la semaine précédente, mais sont toujours bien au-dessus des niveaux normaux.

Ceci est basé sur les données de surveillance d’IMPACT, ou du réseau du Programme de surveillance active de l’immunisation du Canada, qui extrait des données sur les hospitalisations pédiatriques de 12 centres de santé.

En plus de porter des masques dans les endroits surpeuplés, d’améliorer la ventilation à l’intérieur et de rester à la maison en cas de maladie, Tam a encouragé les Canadiens, y compris les femmes enceintes, à se tenir au courant de leurs vaccinations contre la grippe et la COVID-19 afin d’éviter le risque d’être accablés. services d’urgence des hôpitaux.

Jeudi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré que la saison de la grippe dans la province pourrait avoir atteint son apogée, le nombre de personnes testées positives pour la grippe ayant récemment diminué.

Les données provinciales compilées par Kingston, Frontenac et Lennox & Addington Public Health montrent que les visites aux services d’urgence pour les maladies respiratoires ont diminué pour tous les groupes d’âge.

Les infections grippales semblent également ralentir au Québec et en Alberta.

Le dernier rapport FluWatch indique que si les cas de grippe diminuent lentement chez les personnes de 19 ans et moins, ils continuent d’augmenter chez les adultes, à savoir ceux de 65 ans et plus.

Depuis le 28 août, 45 % des cas de grippe confirmés en laboratoire concernent des personnes de 19 ans et moins.

Pratiquement tous les cas détectés jusqu’à présent ont été la grippe A, laissant ouverte la possibilité que d’autres souches puissent émerger plus tard dans la saison, a déclaré Tam.

Le taux cumulatif d’hospitalisations pour grippe au Canada demeure le plus élevé chez les enfants de quatre ans et moins et les adultes de 65 ans et plus, soit 75,6 et 71,1 pour 100 000 personnes respectivement. Le taux d’hospitalisation cumulatif global au Canada est de 27,5 pour 100 000 personnes.

Cependant, le rapport n’inclut pas les hospitalisations associées à la grippe dans toutes les provinces et tous les territoires.



