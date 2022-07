Grippe : le gouvernement fédéral annonce un accord sur un vaccin avec GlaxoSmithKline

OTTAWA –

Ottawa a signé un accord avec la société de fabrication de vaccins et de médicaments spécialisés GlaxoSmithKline (GSK) pour produire des millions de vaccins antigrippaux supplémentaires afin de mieux se préparer aux cas de grippe à l’automne.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a fait cette annonce vendredi, affirmant que l’accord d’approvisionnement garantira qu’il y aura suffisamment de vaccins antigrippaux produits au pays pour répondre aux besoins du Canada pendant la prochaine saison grippale.

Les premières livraisons étant prévues pour cet automne, l’accord fournira au moins quatre millions de doses par an pour les programmes gouvernementaux de vaccination contre la grippe, avec la possibilité de se procurer 80 millions de doses en cas de pandémie de grippe.

«S’il y a une leçon à tirer de la pandémie, c’est l’importance cruciale de la vaccination», a déclaré Duclos lors de l’annonce au site de fabrication de GSK à Québec.

Duclos a déclaré que le nouvel accord avec GSK permettra au Canada de garantir un approvisionnement constant de vaccins contre la grippe produits au Canada et de se prémunir contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

« En ayant une production nationale ici au Canada, nous pouvons nous assurer que l’approvisionnement du Canada n’est pas mis en péril par des fermetures de frontières, des perturbations commerciales, des problèmes de transport ou des retards d’expédition », a déclaré Duclos en français.

Comme le COVID-19 sera toujours là à l’automne, lorsque les cas de grippe sont susceptibles de revenir en plus grand nombre, le ministre de la Santé a souligné l’importance d’un plan de vaccination contre la grippe robuste, car le système de santé du Canada est déjà épuisé.

Les nouvelles doses seront produites sur le site de fabrication de GSK à Québec et font partie de l’effort de 1,3 milliard de dollars du gouvernement fédéral pour reconstruire la capacité de fabrication de vaccins au Canada.

GSK a été engagé par le gouvernement canadien pour fournir des vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière depuis plus de 20 ans.

La pandémie de grippe la plus récente au Canada – qui s’est historiquement produite tous les 11 à 40 ans – était le H1N1 en 2009.

« Nous sommes fiers de continuer à travailler avec le gouvernement du Canada pour fournir nos vaccins soutenant la préparation du Canada à une pandémie et la lutte contre la grippe saisonnière », a déclaré Peter Fonyodi de GSK Canada dans un communiqué de presse.

« La COVID-19 a montré au monde l’importance de la vaccination et de la préparation à une pandémie. Cet accord réserve la production et la livraison futures de vaccins contre la grippe pandémique et saisonnière permettant une réponse rapide pour aider à protéger les Canadiens.