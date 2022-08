Grippe d’été, VRS en juillet, “Super rhumes ?”

Comportement vs saisons

Pour expliquer la propagation des maladies respiratoires virales, les médecins spécialistes des maladies infectieuses tiennent compte de deux choses.

« La première est que la température et l’humidité en hiver favorisent une survie plus longue de certains virus, entraînant des périodes de transmission possible plus longues », explique Dean Blumberg, MD, professeur de pédiatrie et chef des maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de Californie Davis Health.

“L’autre est les différences de comportement humain, les gens passant plus de temps dehors en été, ce qui entraîne plus de distanciation et [less] concentration de virus due à un très grand volume d’air », dit-il, et vice versa en hiver.

Qu’en est-il des « super rhumes » ? Les confinements liés au COVID-19 et la distanciation sociale ont considérablement réduit l’exposition des personnes à des virus courants comme ceux qui causent le rhume, déclare Neil A. Mabbott, PhD, professeur d’immunopathologie à l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni

“L’immunité contre ces virus du rhume acquis par une infection naturelle est considérée comme une durée d’environ 8 ou 9 mois”, dit-il. “Chaque hiver, lorsque nous sommes exposés aux nouvelles variantes circulantes de ces virus, notre immunité reçoit un coup de pouce naturel.”