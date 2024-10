Grippe d’automne au bureau de santé, campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours

Kendra Luxmore, responsable de la vaccination au bureau de santé, a déclaré : « Certaines personnes sont plus vulnérables aux complications graves du COVID-19 et de la grippe.

Les cliniques offriront des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe et la possibilité de réserver les deux vaccins pour la même visite.

Le bureau de santé encourage toute personne âgée de plus de six mois à se faire vacciner contre le COVID-19 et la grippe.

« C’est pourquoi il est crucial qu’ils et leur entourage se fassent vacciner le plus rapidement possible. »

Ces groupes comprennent :

• les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents ;

• les personnes de 65 ans et plus ;

• les femmes enceintes ;

• les enfants âgés de six mois à cinq ans ;

• les contacts familiaux et professionnels de personnes présentant un risque de conséquences graves liées à la grippe ;

• les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Le bureau de santé offrira des cliniques à différents moments et jours dans la région, y compris le soir et la fin de semaine, pour garantir que tous les résidents puissent se rendre à une clinique.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, sur phu.fyi/appointments, ou en appelant un bureau de santé local, ou au 1-800-461-1818.

Luxmore a ajouté : « Se faire vacciner est le moyen le plus efficace de vous protéger, vous et vos proches, de la grippe et du COVID-19, surtout à l’approche de l’automne et de la période des fêtes.

«Nous encourageons tout le monde à consulter son fournisseur de soins de santé, son pharmacien local ou l’une de nos cliniques de santé pour se faire vacciner.»