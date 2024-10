Grippe aviaire, vaches infectées et dramaturge Henrik Ibsen

Alors que je contemple le Propagation effrénée de la grippe aviaire dans le cheptel bovin américainje me souviens du drame du dramaturge norvégien Henrik Ibsen Un ennemi du peuple. Le personnage principal, le Dr Thomas Stockmann, est le médecin des bains locaux, ce que l’on pourrait appeler une station thermale. Les bains constituent une nouvelle source de revenus importante pour la ville et ses habitants.

Stockmann découvre que l’eau entrant dans les bains est insalubre et dangereuse. Il écrit un article pour le journal local annonçant le problème, mais les dirigeants de la ville (dont nous découvrirons plus tard qu’ils sont fortement investis dans les bains) arrêtent la publication de l’article et vilipendent publiquement Stockmann, le qualifiant d’« ennemi du peuple ».

Les vétérinaires qui avaient mis en garde contre la propagation de la grippe aviaire dans les troupeaux de bovins américains au début de cette année se sentent aujourd’hui très proches de Thomas Stockmann. Selon Salon de la vanité revue« Les vétérans qui ont tiré la sonnette d’alarme ont été réduits au silence, certains ont même été licenciés, et ne veulent pas parler officiellement de leurs expériences par crainte de représailles. Et l’agence fédérale qui était censée aider à contrecarrer le virus a plutôt permis une politique tacite de «ne pas tester, ne rien dire» parmi les producteurs laitiers.»

La raison pour laquelle c’est si grave, bien sûr, est que la grippe aviaire – qui a tué des millions et des millions de poulets dans le monde et conduit à l’abattage de millions d’autres – s’est désormais adaptée aux mammifères, mammifères avec lesquels les humains travaillent régulièrement. et cela a maintenant rendu ces humains malades. Les ouvriers agricoles qui ont contracté la grippe aviaire semblent l’avoir contractée à la fois auprès des bovins laitiers et des volailles. Jusqu’à présent, les cas ont été béninset il n’y a eu aucune hospitalisation.

La véritable menace est si la grippe aviaire devient transmissible d’homme à homme. Comme le COVID-19, la grippe aviaire – techniquement appelée grippe aviaire A(H5N1) – muterait encore et encore chez l’homme et produirait des variantes qui pourraient être beaucoup plus dangereuses que la version connue jusqu’à présent par les ouvriers agricoles.

Alors, pourquoi si peu est-il fait pour empêcher cela ? Parce que lutter contre la propagation de la grippe aviaire chez le bétail serait très, très mauvais pour les industries de la viande et des produits laitiers ainsi que pour les agriculteurs et les éleveurs qui les fournissent. Des tests généralisés sur les animaux conduiraient presque certainement à la découverte de nombreux autres cas qui seraient rapportés par les médias et alarmeraient le public – qui, à son tour, pourrait acheter moins de lait et de bœuf. Pour éliminer complètement la menace, il faudrait peut-être sacrifier des milliers, voire des millions de bovins.

Ce bétail pourrait à un moment donné être donné un nouveau vaccin qui a commencé les essais sur le terrain. La question de savoir si le vaccin mettra fin à la menace dépendra de son efficacité dans des situations réelles et de sa mise sur le marché avant que la situation ne devienne incontrôlable (si ce n’est déjà fait).

La réponse maladroite et amorale des autorités américaines à la grippe aviaire chez les bovins n’est que le dernier chapitre de la propagation de la grippe aviaire dans le monde. L’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, Robert Redfield estime que ce n’est qu’une question de temps avant que la grippe aviaire ne s’adapte aux humains.. Si le virus devient transmissible entre humains, Redfield estime que les taux de mortalité pourraient atteindre 20 à 25 pour cent.

Comparez cela au COVID-19, qui représente environ 1 % aux États-Unis pour ceux qui ont contracté le virus.. (Il convient de noter que le taux de la Corée du Sud est d’environ 0,1 %, ce qui démontre que des mesures strictes de santé publique peuvent faire une grande différence.) Les scientifiques notent que la version actuelle de la grippe aviaire ne semble pas aussi dangereuse pour les humains que les versions précédentes cela a conduit à un taux de mortalité de 50 pour cent parmi ceux qui l’ont attrapé. Les 27 cas recensés aux États-Unis jusqu’à présent en 2024 n’ont pas été graves, avec une seule hospitalisation et tous les patients se sont rétablis.

Personne ne sait avec certitude à quoi ressemblera une pandémie de grippe aviaire chez l’homme. Mais l’incapacité de faire grand-chose pour le contenir dans le bétail américain pourrait être l’allumette qui allumera la mèche de la prochaine pandémie humaine.

Une vache (2017). Photo de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) via Wikimedia Commons https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:A_Cow_-_NIAID.jpg « Selon le CDC, une épidémie de grippe A/H5N1 dans plusieurs États La grippe aviaire chez les vaches laitières a été signalée pour la première fois le 25 mars 2024. C’est la première fois que ces virus de la grippe aviaire sont détectés chez les bovins.