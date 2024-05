Grippe aviaire trouvée dans les eaux usées de Forsyth ; faible risque public

RÉSEAUX SOCIAUX. DES MOMENTS SANS GRIPPE AVIAIRE ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LES EAUX USÉES DU COMTÉ DE FORSYTH APRÈS WXII 12. MARIA DEBONE A PARLÉ AVEC LE DÉPARTEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE DU COMTÉ DE FORSYTH À PROPOS DE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SI VOUS VIVEZ DANS LE COMTÉ TOUT NOUVEAU CHEZ CINQ DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU COMTÉ DE FORSYTH, JOSHUA SWIFT, DIT L’OISEAU DES FRAGMENTS DE GRIPPE ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LES EAUX USÉES, ET NON DANS L’EAU POTABLE, LE RISQUE POUR LE PUBLIC EST DONC FAIBLE. Ainsi, un groupe de recherche de l’université de Stanford a testé les eaux usées du comté de Forsyth collectées entre février et avril, et les fragments de grippe aviaire ont été trouvés dans les eaux usées collectées début avril. ALORS, QU’EST-CE QUE LA GRIPPE AVIAIRE ? Eh bien, selon le CDC, c’est un type de virus de la grippe qui se propage naturellement parmi les oiseaux sauvages. JOSHUA SWIFT, DIRECTEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU COMTÉ DE FORSYTH, A VOULU RÉAFFIRMER QUE LES FRAGMENTS N’ONT PAS ÉTÉ TROUVÉS DANS L’EAU POTABLE. Il dit que l’échantillon collecté par le groupe de recherche provenait de l’usine de traitement des eaux usées d’Archidale, dans le comté. CE GROUPE PENSE QUE C’EST DE, CROIT QUE C’EST DE PRODUITS LAITIERS QUI SONT ENTRÉS DANS LE SYSTÈME D’EAU USÉE. NOUS VOULONS VRAIMENT S’ASSURER QUE LES GENS SONT CONSCIENTS, PAS CRAINTS, MAIS JUSTE CONSCIENTS. SWIFT DIT DE NE PAS CONSOMMER DE PRODUITS LAITIERS NON PASTEURISÉS ET DE PRATIQUER UNE BONNE HYGIÈNE.

Le directeur de la santé publique du comté de Forsyth souhaite que le public « soit conscient et non craintif » après la découverte de fragments de grippe aviaire dans les eaux usées Mise à jour : 19 h 01 HAE le 21 mai 2024 Des fragments de la grippe aviaire ont été découverts dans les eaux usées du comté de Forsyth. Les résultats proviennent d’un groupe de recherche de l’Université de Stanford qui a surveillé les maladies infectieuses dans les eaux usées à travers le pays. Le groupe de recherche a testé les eaux usées du comté de Forsyth collectées entre février et avril, et les fragments de grippe aviaire ont été retrouvés dans les eaux usées collectées début avril. À la une Le maire de la ville de Summerfield confirme les démissions « collectives » du personnel1 grièvement blessé dans un accident de moto dans le comté de Wilkes, en Caroline du Nord. La patrouille routière de l’État déclare que 2 tués et 2 enfants blessés par balle ; Le tireur meurt d’une « balle auto-infligée », a déclaré le bureau du shérif du comté de CaswellObtenez les dernières nouvelles intéressantes en cliquant iciLe directeur de la santé publique du comté de Forsyth, Joshua Swift, a déclaré que les fragments de grippe aviaire ont été trouvés dans les eaux usées, pas dans l’eau potable, et que le risque pour le « Ce groupe pense que cela provient de produits laitiers qui ont été rejetés dans le système d’épuration des eaux usées », a déclaré Swift. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et de la météo en téléchargeant l’application WXII ici. Swift a déclaré que l’échantillon collecté par le groupe de recherche provenait de la station d’épuration des eaux usées d’Archie Elledge dans le comté de Forsyth. Swift a déclaré qu’il ne voulait pas que le public ait peur des résultats, mais qu’il souhaitait le sensibiliser aux résultats. « Ne consommez que des produits laitiers pasteurisés, ayez une bonne hygiène des mains, surtout lorsque vous » « J’ai côtoyé ou manipulé du bétail ou de la volaille », a déclaré Swift.Regardez : les bulletins d’information en streaming NOWCASTSwift a déclaré que l’eau potable était sûre. « L’eau est salubre. Elle est traitée. Je bois l’eau », a déclaré Swift. NAVIGUER : Accueil | Météo | Regarder la télévision NOWCAST | Nouvelles locales | Nationale | Actualités que nous aimons |HISTOIRES TENDANCES Des fragments de la grippe aviaire ont été découverts dans les eaux usées du comté de Forsyth. Les résultats proviennent d’un groupe de recherche de l’Université de Stanford qui surveille les maladies infectieuses dans les eaux usées à travers le pays. Le groupe de recherche a testé les eaux usées du comté de Forsyth collectées entre février et avril, et des fragments de grippe aviaire ont été trouvés dans les eaux usées collectées début avril. Meilleures histoires Recevez les dernières actualités intéressantes en en cliquant ici Le directeur de la santé publique du comté de Forsyth, Joshua Swift, a déclaré que les fragments de grippe aviaire ont été trouvés dans les eaux usées, et non dans l’eau potable, et que le risque pour le public est faible. « Ce groupe pense que cela provient de produits laitiers qui ont été rejetés dans le système d’épuration des eaux usées », a déclaré Swift. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et de la météo en téléchargeant le Application WXII ici. Swift a déclaré que l’échantillon collecté par le groupe de recherche provenait de la station d’épuration des eaux usées Archie Elledge dans le comté de Forsyth. Swift a déclaré qu’il ne voulait pas que le public ait peur des résultats, mais qu’il souhaitait le rendre conscient des résultats. « Ne consommez que des produits laitiers pasteurisés et ayez une bonne hygiène des mains, surtout lorsque vous avez côtoyé ou manipulé du bétail ou de la volaille », a déclaré Swift. Montre: NOWCAST bulletins d’information en streaming Swift a déclaré que l’eau potable était sûre. « L’eau est salubre. Elle est traitée. Je bois l’eau », a déclaré Swift. NAVIGUER: Accueil | Météo | Regarder la télévision NOWCAST | Nouvelles locales | Nationale | Nouvelles que nous aimons | HISTOIRES TENDANCES