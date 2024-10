Grippe aviaire : l’homme a attrapé le virus sans exposition à un animal

Les analyses de sang de plusieurs personnes qui ont été en contact avec un patient du Missouri qui a attrapé la grippe aviaire H5N1 sans aucune exposition connue à des animaux infectés révèlent qu’au moins l’une d’entre elles – une personne qui vivait dans la même maison et présentait des symptômes au même moment – ​​également avait le virus, selon deux sources au courant de l’enquête.

Le H5N1 est un type de grippe rare chez l’homme, mais très contagieux et mortel chez plusieurs espèces d’animaux, notamment la volaille et les bovins laitiers, ce qui fait craindre qu’il puisse muter et devenir un virus qui s’attaque également aux humains.

Les tests sanguins spécialisés, effectués par des scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis à Atlanta, ont recherché des protéines immunitaires appelées anticorps produits en réponse à une infection. Ces anticorps confirment qu’une personne a déjà eu une infection par un agent pathogène particulier. Les résultats ont été partagés plus largement avec les responsables de la santé publique, les scientifiques et les médias lors de plusieurs appels organisés par les responsables de la santé jeudi matin.

Les tests ont été effectués pour comprendre si le patient du Missouri – qui est la première personne à attraper la grippe H5N1 aux États-Unis sans aucune exposition apparente à des animaux infectés – a infecté quelqu’un d’autre. Jusqu’à présent, le virus H5N1 n’a pas pu se propager facilement entre les personnes. Les experts en maladies infectieuses craignent que si le virus acquiert cette capacité, il pourrait déclencher une nouvelle pandémie.

Bien que les résultats n’excluent pas définitivement la transmission interhumaine du virus, ils suggèrent qu’elle n’est pas courante ou répandue et qu’elle ne s’est pas produite dans un établissement de soins de santé où les soignants ont des contacts physiques étroits avec les patients. . » ont déclaré les responsables du CDC. Même si une personne vivant dans le foyer du patient était également positive, le CDC affirme que le moment de leur maladie suggère que les deux ont eu une exposition commune plutôt que l’une l’a attrapée par l’autre.

Aux États-Unis, plus de deux douzaines de personnes ont été testées positives pour la grippe H5N1 jusqu’à présent cette année et presque toutes ont signalé avoir été exposées à des vaches laitières ou à des poulets infectés, selon le CDC.

La source des infections reste un mystère

Les nouveaux résultats des tests montrent que les agents de santé qui ont développé des symptômes de maladie respiratoire après avoir soigné le patient – ​​avant que les médecins ne soient au courant de l’infection H5N1 – n’avaient pas d’anticorps contre l’infection. Cependant, une personne qui vivait dans la même maison que le patient et qui est tombée malade et en même temps avait des anticorps contre l’infection H5N1.

Lors d’une conférence de presse jeudi, les responsables du CDC ont expliqué que le contact familial ne serait pas compté comme un cas officiel car ils n’ont pas été testés positifs sur au moins deux des trois méthodes de test d’infection acceptées par le CDC et l’Organisation mondiale de la santé. .

Le Dr Demeter Daskalakis, qui dirige le Centre national pour l’immunisation et les maladies respiratoires du CDC, a déclaré que les tests du CDC étaient comme le sonar d’un navire essayant de trouver quelque chose sous la surface de l’eau.

« Nous savons qu’il y a quelque chose là-bas et que le cas et les contacts familiaux ont probablement été exposés ou infectés par le H5N1, mais nous ne pouvons pas dire si ce que nous voyons sous la surface de l’océan est une baleine ou un sous-marin », a déclaré Daskalakis. .

Les experts en maladies infectieuses connaissant les résultats ont déclaré que c’était un soulagement de voir les résultats.

« Je suis très rassurée par le fait que les agents de santé n’étaient pas positifs, et cela me donne beaucoup plus de confiance dans le fait que cela ne se propage pas vraiment de manière durable entre les gens », a déclaré le Dr Jennifer Nuzzo, qui dirige le programme Pandemic. Centre de la Brown University School of Public Health.

Dans le même temps, a déclaré Nuzzo, le manque d’informations limite ce que l’on peut apprendre sur la façon dont le patient et un membre de sa famille sont tombés malades.

Les experts sont d’accord avec les conclusions du CDC selon lesquelles, étant donné que les deux personnes ont commencé à présenter des symptômes à peu près au même moment, il est plus probable qu’elles aient partagé une exposition commune au lieu qu’une personne la transmette à l’autre, mais disent toujours une transmission de personne à personne dans ce cas. ne peut pas être complètement exclu.

« Il nous reste encore toutes ces questions », a déclaré le Dr Michael Osterholm, qui dirige le Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l’Université du Minnesota. « Était-ce la même source ? Était-ce de personne à personne ?

Une autre question concerne les symptômes. Les deux personnes testées positives pour le H5N1 ne présentaient pas de symptômes typiques de la grippe. Au lieu de cela, ils souffraient de problèmes gastro-intestinaux, notamment de diarrhée, ce qui a initialement conduit les enquêteurs à soupçonner qu’une intoxication alimentaire pourrait être la cause de leurs maladies simultanées.

Osterholm a déclaré qu’il n’était pas clair si le virus H5N1 était à l’origine de ces symptômes ou s’ils auraient pu avoir plus d’une infection en même temps.

« J’ai déjà vu cela se produire », a-t-il déclaré.

Le patient du Missouri et un membre de sa famille ont été interrogés à plusieurs reprises sur les expositions potentielles au virus. Ni l’un ni l’autre n’ont indiqué avoir consommé du lait cru ou d’autres produits laitiers crus, et aucun des deux ne se souvient d’un contact avec des animaux potentiellement infectés, y compris « un contact direct ou indirect avec des oiseaux sauvages, des volailles domestiques, des chats, du bétail, y compris l’absence de consommation de produits laitiers crus, ou d’autres animaux sauvages par cas et des contacts étroits », a déclaré Lisa Cox, porte-parole du ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri, dans un e-mail. Le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri a mené l’enquête avec l’aide du CDC.

Les experts ont déclaré que les résultats des tests apportent peu de lumière sur la manière dont les deux personnes ont contracté le virus.

« Je ne pense pas que nous allons en tirer de bonnes données qui nous disent grand-chose », a déclaré le Dr Rick Bright, immunologiste et chercheur en vaccins qui a auparavant dirigé la Biomedical Advanced Research and Development Authority.

Bright a déclaré qu’il serait important de garder ce cas dans vos favoris au cas où des cas similaires seraient révélés, ce qui pourrait suggérer que le virus provoque des symptômes inhabituels ou infecte peut-être des personnes par une voie d’exposition qui n’a pas encore été reconnue.

« Il y a tellement de choses étranges à propos de celui-ci, je ne pense pas que nous puissions y accorder beaucoup de poids », a déclaré Bright, tout en ajoutant que le CDC avait fait un travail minutieux pour rechercher des anticorps dans ce cas. Il a déclaré que le fait que les agents de santé n’aient pas été testés positifs était à la fois « convaincant et réconfortant ».

Recherche de preuves d’infections passées

Afin d’obtenir ces résultats de tests, le CDC a dû reconstruire le virus exact porté par le patient dans le Missouri afin de rechercher des anticorps susceptibles de s’attacher à sa structure unique. L’agence a expliqué lors d’un récent point de presse qu’elle prenait ces mesures supplémentaires pour éviter des résultats faussement négatifs ou faussement positifs.

Ces efforts supplémentaires ont renforcé la confiance de l’agence dans ses conclusions, mais ont également ajouté un nouveau retard à une affaire qui a mis des semaines à être identifiée et étudiée. Le patient a été initialement hospitalisé le 22 août.

Ces retards, bien que peut-être inévitables, ont frustré les experts en préparation, qui affirment que tout système qui prend autant de temps pour identifier et suivre les infections entrave la capacité du pays à réagir si les infections à H5N1 se généralisent.

« Je suis ravi que nous obtenions enfin des données qui auraient dû être partagées il y a des semaines. Je pense que chaque cas, chaque cas humain de H5 est un cas important. Ils sont tous valables et valent tous [blood testing]car il s’agit d’un virus qui ne devrait pas se trouver chez un hôte humain et que nous devons mieux comprendre afin de pouvoir prévenir une éventuelle transmission interhumaine », a déclaré le Dr Erin Sorrell, chercheuse principale au Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire.

« Chaque point de données est essentiel à ce stade du processus », a déclaré Sorrell. « Donc, ce simple retard, je pense, est un problème énorme, énorme. »

Jeudi, les responsables de la santé ont annoncé que les tests H5N1 seraient bientôt disponibles auprès de plusieurs sociétés de laboratoires commerciaux, dont Quest Diagnostics. Ces tests seraient accessibles aux patients sur prescription médicale.

Le CDC a déclaré qu’il travaillait avec les prestataires de soins de santé pour les informer sur les circonstances qui qualifieraient une personne pour un test de grippe aviaire, comme un travailleur laitier présentant des symptômes d’infection par la grippe aviaire.