Grippe aviaire H5N8 – La Russie enregistre la première infection humaine au monde, mais affirme qu’il n’y a aucun signe de transmission

Un expert a averti que le monde risquait une pandémie pire que Covid et « sur la vente de la peste noire ».

Des microbes mortels qui sont passés des animaux aux humains pourraient « tuer des dizaines de millions de personnes », selon l’écrivain environnemental John Vidal.

Il dit que les gouvernements doivent faire face au « scénario cauchemardesque » de nouvelles maladies – ou à une nouvelle souche plus mortelle d’une plus ancienne – émergente « qui est aussi contagieuse que la rougeole et aussi mortelle qu’Ebola ».

Et Delia Grace Randolph, co-responsable de la santé animale et humaine à l’Institut international de recherche sur le bétail à Nairobi, a déclaré qu’une nouvelle vague de maladies se propageant entre les animaux et les humains pourrait être particulièrement mortelle.

Elle a dit que le pire était « peut-être encore à venir ».

Des écologistes de l’University College London rapportent que, depuis 1940, 335 maladies nouvelles et potentiellement mortelles sont apparues dans le monde.

Plus de 200 sont des zoonoses – des virus, des bactéries, des parasites, des champignons et des prions qui se produisent naturellement chez les animaux sauvages et domestiques, mais qui sautent sur les humains.