Grippe aviaire H5N1 hautement pathogène détectée chez des oiseaux sauvages de la ville de New York

Selon de nouvelles recherches, un petit nombre d’oiseaux sauvages de la ville de New York sont porteurs du virus de la grippe aviaire H5N1 hautement pathogène. L’article scientifique a été publié aujourd’hui (15 mai) dans le Journal de virologieune revue de l’American Society for Microbiology.

L’étude souligne que l’interface entre les animaux et les humains, susceptible de donner lieu à des infections zoonotiques, voire à des pandémies, ne se limite pas aux environnements ruraux et aux exploitations avicoles commerciales, mais s’étend aux centres urbains.

Recherche sur la grippe aviaire urbaine

« À ma connaissance, il s’agit de la première étude américaine à grande échelle sur la grippe aviaire dans une zone urbaine, et la première avec une participation active de la communauté », a déclaré la co-auteure de l’étude Christine Marizzi, PhD, chercheuse principale du New York City Virus Hunters. (NYCVH) et directeur des sciences communautaires de BioBus, Harlem, New York.

« Les oiseaux sont essentiels pour découvrir quels virus de la grippe et autres virus aviaires circulent dans la région de New York, ainsi que pour comprendre lesquels peuvent être dangereux à la fois pour les autres oiseaux et pour les humains. Et nous avons besoin de plus d’attention sur le terrain – c’est pourquoi la participation communautaire est vraiment essentielle.

Implication communautaire dans la surveillance de la grippe aviaire

L’étude est issue d’un programme de surveillance des oiseaux sauvages, qui est un partenariat entre BioBus, l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï et le Wild Bird Fund. Grâce à ce programme, les étudiants des écoles secondaires locales participent aux efforts de recherche et de communication en tant que stagiaires rémunérés sous le mentorat d’experts.

Munis d’équipements de protection appropriés, les élèves prélèvent des échantillons de selles d’oiseaux dans les parcs urbains et les espaces verts. Des échantillons supplémentaires d’oiseaux sauvages urbains sont soumis à l’étude par des centres locaux de réhabilitation des animaux tels que le Wild Bird Fund et les Animal Care Centers de New York. Les étudiants aident ensuite à dépister tous les échantillons du laboratoire Krammer de l’École de médecine Icahn du Mont Sinaï à la recherche de virus.

Résultats et signification

Dans l’étude, le NYCVH a collecté et analysé 1 927 échantillons entre janvier 2022 et novembre 2023 et a détecté le signal H5N1 en le détectant chez 6 oiseaux urbains représentant 4 espèces différentes. espèces. Tous les échantillons positifs provenaient des centres urbains de réhabilitation de la faune sauvage, soulignant le rôle essentiel que ces centres peuvent jouer dans la surveillance virale.

En comparant la constitution génétique des échantillons entre eux et avec d’autres virus H5N1 disponibles dans une base de données publique, les chercheurs ont découvert qu’ils étaient légèrement différents et appartenaient à 2 génotypes différents, qui sont tous deux un mélange du clade eurasien H5N1 2.3.4.4.b. virus et les virus locaux de la grippe aviaire en Amérique du Nord. La ville de New York est une halte prisée des oiseaux sauvages migrateurs au cours de leur remarquable voyage.

Sensibilisation du public et sécurité

« Il est important de mentionner que le fait que nous ayons trouvé le H5N1 chez des oiseaux urbains ne signifie pas le début d’une pandémie de grippe humaine. Nous savons que le virus H5N1 existe à New York depuis environ deux ans et qu’aucun cas humain n’a été signalé », a déclaré Marizzi.

Marizzi a déclaré que dans le cadre de leurs activités de sensibilisation, ils sensibilisent au H5N1 chez les oiseaux des villes et fournissent des informations sur ce que les gens peuvent faire pour se protéger. « Il est judicieux de rester vigilant et de se tenir à l’écart de la faune. Cela implique également d’empêcher vos animaux de compagnie d’entrer en contact étroit avec la faune sauvage », a déclaré Marizzi. Si l’on doit manipuler des animaux sauvages, il est important de toujours utiliser des pratiques sécuritaires à tout moment lors de la manipulation d’un oiseau ou d’autres animaux malades ou blessés.

Référence : 15 mai 2024, Journal de virologie.

DOI : 10.1128/jvi.00626-24