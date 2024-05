Grippe aviaire H5 : une troisième personne aux États-Unis est testée positive en lien avec une épidémie chez des bovins laitiers

CNN

Aux États-Unis, une troisième personne a été testée positive pour la grippe aviaire H5 en lien avec une épidémie en cours chez les bovins laitiers, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan. Il s’agit du deuxième cas humain signalé dans l’État et du quatrième aux États-Unis.

Cette fois, en plus de certains symptômes oculaires observés lors de précédents cas de H5N1, l’ouvrier agricole a signalé une toux et d’autres symptômes respiratoires plus typiques des infections humaines par la grippe, a indiqué le département de la santé.

« Cet individu présentait des symptômes respiratoires, notamment de la toux, de la congestion, des maux de gorge et des larmoiements », a déclaré jeudi le Dr Nirav Shah, directeur adjoint principal des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, lors d’un point de presse.

« Ce que les symptômes respiratoires nous disent, plus que tout, c’est que ce virus, comme de nombreux virus, peut se présenter de plusieurs manières, et pour cette raison, nous devons rester vigilants et non nous alarmer », a-t-il ajouté.

Les experts ont déclaré que l’ajout de symptômes respiratoires n’indique pas nécessairement que le virus est devenu plus dangereux ou qu’il peut se transmettre plus facilement d’une personne à l’autre. Au lieu de cela, disent-ils, la personne a probablement développé des symptômes pulmonaires en raison de la voie d’infection, peut-être en respirant des aérosols infectieux dans la salle de traite au lieu de se frotter les yeux avec des mains contaminées.

« Dans le premier cas au Michigan, les symptômes oculaires sont apparus après une projection directe de lait infecté dans l’œil. Dans ce cas, des symptômes respiratoires sont apparus après une exposition directe à une vache infectée », a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale du Michigan, dans un communiqué de presse. «Aucun des deux individus ne portait d’équipement de protection individuelle (EPI) complet. Cela nous indique que l’exposition directe au bétail infecté présente un risque pour les humains et que l’EPI est un outil important pour prévenir la propagation parmi les personnes qui travaillent dans les fermes laitières et avicoles. Nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable, et le risque actuel pour la santé du grand public reste faible.

Environ 220 personnes sont surveillées dans le Michigan en raison d’une exposition potentielle au virus, a déclaré Shah.

Le Michigan, l’État avec le nombre le plus élevé des troupeaux laitiers déclarés infectés, commence également à effectuer des analyses de sang pour déterminer combien de travailleurs pourraient avoir des anticorps contre le virus H5N1, ce qui refléterait des infections ou des expositions antérieures.

Le CDC a convenu que le risque pour le grand public reste faible. Mais cette affaire met en évidence le risque élevé pour ceux qui travaillent avec des animaux infectés.

Le CDC a recommandé que les travailleurs laitiers portent des équipements de protection individuelle pour réduire leurs risques. Le ministère américain de l’Agriculture a offert un soutien financier aux fermes abritant des animaux infectés afin d’assurer la protection des travailleurs.

« Auparavant, nous nous sommes concentrés sur l’importance de la protection oculaire, compte tenu de la conjonctivite dans les deux premiers cas, mais ce cas souligne également l’importance de la protection barrière, comme les masques et d’autres formes de protection pour les travailleurs laitiers, en particulier ceux qui travaillent avec vaches affectées », a déclaré Shah.

Des recherches sont en cours sur la façon dont les infections se transmettent entre les vaches et des vaches aux personnes qui travaillent avec elles.

Il s’agit de la troisième infection humaine connue pour être causée par cette forme hautement pathogène de grippe aviaire qui infecte actuellement les bovins laitiers aux États-Unis. Aucune des trois personnes n’a eu de contact entre elles, mais toutes travaillaient avec du bétail, ce qui suggère qu’il s’agit d’exemples de transmission de la vache à l’homme. Les deux autres cas concernaient des infections oculaires ou des conjonctivites. Le travailleur le plus récent présentait de légers symptômes oculaires, mais n’avait pas reçu de diagnostic de conjonctivite.

La personne a eu un contact direct avec du bétail infecté et a informé les autorités sanitaires locales qu’elle se sentait malade. Leurs symptômes sont décrits comme légers.

Le patient a reçu le médicament antiviral oseltamivir, le même ingrédient actif que le Tamiflu, et il est en isolement à la maison. Les membres de leur famille n’ont développé aucun symptôme, mais des médicaments antiviraux leur ont également été proposés par mesure de précaution. Aucun des autres travailleurs de la ferme laitière n’est tombé malade et ils sont sous surveillance, a indiqué le CDC.

« Compte tenu de la grande ampleur des interactions entre les humains et les vaches laitières ainsi qu’avec le matériel de traite contaminé, il n’est pas surprenant qu’il y ait davantage d’infections humaines », a déclaré le Dr Seema Lakdawala, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory qui étudie comment le virus se transmet dans les étables laitières.

« Chaque fois que le virus est capable de se répliquer chez une personne, il peut s’adapter à l’homme et acquérir des caractéristiques moléculaires lui permettant de se répliquer dans les voies respiratoires et de se propager de personne à personne », a déclaré Lakdawala.

Les virus de la grippe sont classés selon deux des protéines qui se trouvent sur leur enveloppe externe : les protéines H, ou hémagglutinine, et les protéines N, neuraminidase. Les tests du CDC ont confirmé que cette troisième personne est porteuse d’un virus de la grippe avec une protéine H5, et l’agence procédera à un séquençage plus approfondi pour déterminer si la partie N du virus est N1, comme on le soupçonne. Il espère avoir ces résultats dans les prochains jours.

Le CDC a confirmé mercredi soir que la personne avait une infection par le virus grippal H5 et a transmis les résultats au ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a annoncé la semaine dernière qu’il allait de l’avant avec un plan visant à reconditionner 4,8 millions de doses d’un vaccin contre le H5N1 stocké en vrac dans le stock stratégique national. Les fournitures en vrac seraient placées dans des flacons multidoses afin de pouvoir être distribuées et administrées plus facilement.

Les responsables ont déclaré jeudi qu’avant que le vaccin ne soit administré, il devrait passer par certaines étapes réglementaires. Ils ont également déclaré qu’il n’était actuellement pas prévu d’offrir ou de recommander les doses à un groupe spécifique de personnes.

Le processus de remplissage et de finition pour reconditionner les vaccins prendra au moins quelques mois, ont indiqué des responsables lors du point de presse.

Entre-temps, le ministère de la Santé du Michigan conseille aux personnes travaillant dans des fermes avicoles ou laitières de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

« Cela ne préviendra pas l’infection par les virus de la grippe aviaire, mais cela peut réduire le risque de co-infection par les virus de la grippe aviaire et de la grippe », a indiqué le département.