Grippe aviaire détectée chez un porc dans une ferme de l’Oregon, premier cas connu chez un porc aux États-Unis – National

Un porc d’une ferme de l’Oregon a été diagnostiqué avec la grippe aviaire, a annoncé mercredi le ministère américain de l’Agriculture. C’est la première fois que le virus est détecté chez des porcs aux États-Unis et cela suscite des inquiétudes quant au potentiel de la grippe aviaire à devenir une menace pour l’homme.

L’infection s’est produite dans une ferme du comté de Crook, au centre de l’État, où différents animaux partagent l’eau et sont hébergés ensemble. La semaine dernière, des volailles de la ferme se sont révélées porteuses du virus, et les tests effectués cette semaine ont révélé que l’un des cinq porcs de la ferme avait été infecté.

La ferme a été mise en quarantaine et les cinq porcs ont été euthanasiés afin que des tests supplémentaires puissent être effectués. Il ne s’agit pas d’une ferme commerciale et les responsables agricoles américains ont déclaré qu’il n’y avait aucune inquiétude quant à la sécurité de l’approvisionnement en porc du pays.

Mais la découverte de la grippe aviaire chez un porc fait craindre que le virus ne soit un tremplin pour devenir une menace plus grande pour les humains, a déclaré Jennifer Nuzzo, chercheuse sur les pandémies à l’Université Brown.

Les porcs peuvent être infectés par plusieurs types de grippe et les animaux peuvent jouer un rôle en rendant les virus aviaires mieux adaptés aux humains, a-t-elle expliqué. La pandémie de grippe H1N1 de 2009 avait des origines porcines, a noté Nuzzo.

« Si nous essayons de garder une longueur d’avance sur ce virus et d’éviter qu’il ne devienne une menace pour le grand public, il est crucial de savoir s’il est présent chez les porcs », a déclaré Nuzzo.





L’USDA a effectué des tests génétiques sur les volailles de la ferme et n’a constaté aucune mutation suggérant que le virus acquiert une capacité accrue à se propager aux humains. Cela indique que le risque actuel pour le public reste faible, ont déclaré les responsables.

Une souche différente du virus de la grippe aviaire a été signalée chez des porcs en dehors des États-Unis dans le passé, et elle n’a pas déclenché de pandémie humaine.

« Il ne s’agit pas d’une relation individuelle, dans laquelle les porcs sont infectés par des virus et provoquent des pandémies », a déclaré Troy Sutton, un chercheur de Penn State qui étudie les virus de la grippe chez les animaux.

Cette version de la grippe aviaire – connue sous le nom de type A H5N1 – s’est largement répandue aux États-Unis parmi les oiseaux sauvages, les volailles, les vaches et un certain nombre d’autres animaux. Sa persistance augmente les chances que les gens soient exposés et potentiellement attrapés, affirment les responsables.

Il n’est pas nécessairement surprenant qu’une infection porcine ait été détectée, étant donné que de nombreux autres animaux ont été infectés par le virus, selon les experts.

L’infection des porcs de l’Oregon « est remarquable, mais change-t-elle le calcul du niveau de menace ? Non, ce n’est pas le cas », a déclaré Sutton. Si le virus commence à se propager plus largement chez les porcs et si des infections humaines s’ensuivent, « alors nous serons plus inquiets ».

Jusqu’à présent cette année, près de 40 cas humains ont été signalés – en Californie, au Colorado, à Washington, au Michigan, au Texas et au Missouri – avec des symptômes pour la plupart légers, notamment une rougeur oculaire. Toutes les personnes sauf une ont été en contact avec des animaux infectés.