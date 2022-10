Grippe aviaire : augmentation des cas au Canada

Les cas de grippe aviaire chez les oiseaux à travers le Canada ont fortement augmenté à l’approche de l’automne, selon les données du gouvernement fédéral.

Connu communément sous le nom de grippe aviaire ou H5N1, le virus se propage rapidement parmi les poulets, les canards, les cailles et autres volailles, par contact étroit avec des oiseaux infectés ou leurs excréments. Il est presque toujours mortel, laissant aux agriculteurs la difficile décision d’euthanasier ou de regarder la propagation du virus.

Il est rare que les humains contractent le virus, mais les agriculteurs disent qu’ils prennent les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leurs entreprises.

Les agriculteurs de l’Alberta en particulier ont vu une augmentation des cas dans leurs troupeaux, la province signalant 1,1 million d’oiseaux touchés au 27 septembre.

«Nous sommes très inquiets pour notre entreprise», a déclaré lundi Jeff Notenbomer, propriétaire de Willow Creek Poultry à Fort Macleod, en Alberta, à Your Morning de CTV. « C’est constant tous les jours. Il y a tellement de choses qui échappent à votre contrôle. »

Si un agriculteur croit que des oiseaux sont infectés, il en avise un vétérinaire ou le bureau de santé animale de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Selon le gouvernement du Canada, il n’existe aucun traitement pour les oiseaux infectés et le virus n’est presque jamais transmis aux humains.

Avec l’augmentation du taux d’infections, Notenbomer dit que le virus a le potentiel d’anéantir une ferme en quatre jours.

“Si nous repeuplions toute la ferme, il nous faudrait environ un an et demi à deux ans pour revenir à la pleine production”, a-t-il déclaré à propos de sa propre installation. La ferme de Notenbomer élève des poules pondeuses et compte environ 25 000 oiseaux.

La maladie peut être transmise par le commerce et les oiseaux sauvages.

Actuellement, les oiseaux vivants, les produits et les sous-produits sont interdits en provenance des États-Unis, qui comptent 46,8 millions de volailles et 2 650 oiseaux sauvages connus infectés. Les modèles de migration de vol des oies et des canards vers le Canada sont un autre mode de propagation de la maladie.

Notenbomer dit que la souche de grippe aviaire semble être plus forte cette année, se propageant rapidement et affectant plus de poulets que les années précédentes.

“Tout le monde est nerveux”, a déclaré Notenbomer à propos des agriculteurs de l’industrie. “En parlant avec les producteurs qui ont eu la grippe aviaire, ils sont dévastés.”

L’industrie de l’élevage d’oiseaux est divisée en catégories, la volaille, les œufs, les œufs à couver et les dindes subissant différents impacts et taux de récupération en raison de la grippe, a déclaré Notenbomer.

Sylvain Charlebois, professeur de distribution et de politiques alimentaires à l’Université Dalhousie, a déclaré que la dernière épidémie de grippe aviaire a eu un impact sur les ventes de canard et la disponibilité de la viande.

“Nous avons vu une situation dévastatrice chez le canard”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. “En fait, vous avez de la chance de trouver du canard à l’épicerie à la suite de ce qui s’est passé… avec la grippe aviaire.”

Les ventes de canard ne se sont pas redressées de la même manière que les ventes de poulet, bien que Charlebois ait noté qu’une précédente épidémie au printemps avait fait augmenter le prix du poulet de 10 à 14 % en moyenne.

Selon Statistique Canada, les prix de détail du poulet ont augmenté plus lentement que ceux du bœuf et du porc au cours de la dernière décennie, le prix ayant augmenté de 16,1 % de janvier 2011 à décembre 2021.

“Avec la reprise à nouveau cet automne, nous nous attendons à un autre bond, probablement du début de l’hiver à la fin de l’hiver 2023”, a déclaré Charlebois à propos des prix du poulet.

À l’approche de l’Action de grâces, les familles ont remarqué que le prix au kilogramme de la dinde a augmenté en moyenne de 15 % depuis l’année dernière et de 22 % depuis mars 2020, selon un rapport de septembre 2022 du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie. .

Malgré cela, Charlebois affirme que la grippe aviaire n’aura pas d’impact sur les dîners de l’Action de grâces.

“La plupart des dindes qui seront achetées cette semaine sont déjà récoltées”, a-t-il expliqué.

Si les agriculteurs peuvent contenir les épidémies, Charlebois a déclaré que l’industrie pourra rebondir rapidement.

IMPACT DE LA GRIPPE AVIAIRE

Partout au pays, des grappes de cas de grippe aviaire apparaissent, surtout en Alberta et en Ontario, qui ont la plus forte concentration de grippe aviaire.

Selon le gouvernement du Canada, l’Ontario compte deux zones d’éclosion, l’une juste au nord de London et l’autre à l’est d’Ottawa. De vastes étendues de terres autour de la ville de Québec sont également sous contrôle, ce qui garantit que les déplacements d’oiseaux sont minimisés. Au fur et à mesure que chaque ferme signale des cas, un rayon de 10 kilomètres est automatiquement introduit pour demander aux agriculteurs à proximité de surveiller le bétail et de surveiller les vents. Selon le gouvernement, un cas déclenchera l’épidémie en raison de sa nature contagieuse.

La majorité des cas à travers le pays se trouvent autour d’Edmonton. Il y a aussi des cas dans le sud du Manitoba, autour de Winnipeg et près de Regina en Saskatchewan.









La grippe aviaire affecte tous les oiseaux, y compris les animaux de compagnie et les espèces exotiques, s’ils entrent en contact avec des volailles infectées. Le mois dernier, un sanctuaire d’oiseaux populaire à Owen Sound, en Ontario, a euthanasié 96 oiseaux après la détection du virus.

Les oiseaux qui ne sont pas morts de la grippe ont été euthanasiés sans cruauté pour arrêter la propagation, a précédemment déclaré l’ACIA à CTV News Barrie. Six cygnes du sanctuaire n’ont pas été euthanasiés parce qu’ils sont des descendants de cygnes royaux offerts par le roi George V en 1912 à la ville d’Owen Sound. Les oiseaux sont en quarantaine et sont surveillés de près.

Avant avril 2022, cela faisait 15 ans que la grippe aviaire n’avait pas été détectée en Saskatchewan. Maintenant, le ministère de l’Agriculture de la province a ordonné des limites sur le mouvement des oiseaux jusqu’au 21 octobre.

Le zoo de Calgary a pris des précautions en fermant sa volière Rainforest la semaine dernière pour protéger ses oiseaux d’une éventuelle infection.

Notenbomer dit que les agriculteurs et les propriétaires d’oiseaux sont à l’écoute de leur bétail et savent immédiatement si l’un est malade. Il dit que certains signes incluent un manque d’énergie ou d’appétit, une diminution de la production d’œufs, un gonflement autour de la tête et une toux ou une respiration haletante.

Il dit que les agriculteurs doivent prendre les précautions nécessaires concernant le mouvement des animaux dans les zones d’épidémie afin de minimiser les cas. Ils doivent également surveiller la configuration des vents et la poussière des fermes voisines qui peuvent propager le virus à partir du fumier.

D’autres outils pour ralentir la propagation incluent les agriculteurs qui changent de chaussures, de vêtements et d’équipement tout en travaillant dans des granges autour du bétail.