Grippe aviaire 2024 : Les États-Unis peuvent vacciner les oiseaux contre la grippe aviaire. Pourquoi pas nous ?

La pire épidémie de grippe aviaire de l’histoire des États-Unis se poursuit avec d’étranges nouveaux développements. La grippe aviaire infecte désormais les vaches, la FDA a découvert du matériel génétique viral dans le lait et un deuxième humain a été récemment infecté.

H5N1 — la souche de grippe aviaire hautement pathogène qui circule — pose actuellement peu de menace aux humains, car les retombées des animaux sur les humains sont rares, tout comme d’humain à humain transmission. Mais le récent transfert des oiseaux vers les vaches a déclenché de nouveaux craintes que le virus pourrait potentiellement muter et provoquer une pandémie humaine mortelle.

Au cours des deux dernières années, plus de 90 millions des volailles de 48 États américains sont mortes du virus ou ont été tuées dans le but de ralentir la propagation de la maladie. (Des oiseaux sauvages et certains mammifères, notamment des lions de mer et des chats, sont également tombés malades.)

Historiquementles agriculteurs et les producteurs de volaille ont utilisé trois stratégies principales pour ralentir la propagation : tuer des troupeaux entiers de poulets et de dindes dès les premiers signes d’infection, surveiller le mouvement du virus et améliorer mesures de biosécurité. Cette approche, parfois appelée « abattage sanitaire », n’a jusqu’à présent pas réussi à enrayer la grippe aviaire et a suscité des inquiétudes quant à la cruauté envers les animaux. Mais comme le virus continue de se propager parmi les animaux d’élevage tels que les vaches, le recours à l’abattage massif n’est peut-être pas aussi tenable.

« Ce virus ne va pas disparaître », a déclaré Carole Cardona, professeur au Collège de médecine vétérinaire de l’Université du Minnesota. « Et je ne suis pas sûr du caractère durable de l’approche que nous utilisons. »

Compte tenu des taux d’infection record parmi les volailles et des répercussions récentes sans précédent sur un large éventail d’autres espèces, certains experts en grippe aviaire et chercheurs sur la faune sauvage appellent à des efforts renouvelés pour développer, tester et déployer un vaccin pour les volailles et potentiellement d’autres espèces. À moins de déclencher une pandémie humaine, la propagation continue de la grippe aviaire parmi le bétail pourrait menacer davantage la sécurité alimentaire nationale et mondiale.

« Le virus actuel est propagé par les oiseaux sauvages. Il est évident que les mesures de biosécurité dans certaines fermes, notamment les élevages de poules pondeuses et de dindes, ne sont pas suffisantes pour empêcher toutes les incursions de virus », a déclaré Leslie Sims, directeur des Services d’information vétérinaire d’Asie-Pacifique. « La vaccination, si elle est utilisée, ajouterait une couche de protection supplémentaire. »

Des vaccins efficaces contre la grippe aviaire pour les volailles existent depuis des années et sont même utilisés régulièrement dans d’autres pays. Mais contrairement à la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle de nouveaux vaccins ont été rapidement développés et déployés, les États-Unis n’ont pas encore adopté la vaccination comme stratégie de contrôle de la grippe aviaire. Le ministère américain de l’Agriculture a fait état de résultats prometteurs issus des essais cliniques de plusieurs vaccins candidats, mais malgré cette avancée, de nombreux défis logistiques, politiques et économiques pourraient interdire leur utilisation.

Une brève histoire des vaccins contre la grippe aviaire

Les vaccins contre la grippe aviaire sont utilisés depuis longtemps dans le monde entier, avec plus ou moins de succès. Dans certaines des paystel que Egypte et en Chine, où la grippe aviaire est enzootique (c’est-à-dire qu’elle est systématiquement présente chez les animaux), la vaccination est systématique.

En Chine, plusieurs vaccins a été développé. Une étude ont constaté que la vaccination contre les sous-types H5 et H7 réduisait le nombre de cas chez les volailles, mais une autre étude a souligné que la Chine continue de souffrir d’épidémies récurrentes alors que autres ont suggéré que l’abattage serait une stratégie plus rentable. En Égypte, les efforts de vaccination ont été largement infructueuxen partie parce que c’est la seule méthode de contrôle des maladies utilisée dans le pays.

L’année dernière, le Mexique, le Guatemala et d’autres pays ont également été durement touchés par l’épidémie en cours. commencé vacciner contre le H5N1. En retard 2022, le Mexique a commencé à vacciner les poulets de chair et d’autres oiseaux dans les zones à haut risque ; presque un an plus tard, le gouvernement déclaré le pays indemne de grippe avant de signaler un épidémie dans un troupeau dans une ferme commerciale environ un mois plus tard.

Ce n’est que l’année dernière que certains pays occidentaux ont commencé à se concentrer sur la vaccination. En mars 2023, le gouvernement néerlandais annoncé qu’elle avait développé deux vaccins contre la grippe aviaire et que les essais en laboratoire avaient révélé que ces vaccins étaient efficaces pour prévenir l’infection et la transmission des maladies. L’Italie et les Pays-Bas testent également des vaccins. En octobre, le gouvernement français a lancé vacciner les canards contre la grippe aviaire et a depuis vacciné plus de 21 millions de personnes. Selon un communiqué de presse Selon le ministère français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il n’y a eu que 10 foyers depuis le début de la vaccination, contre 315 foyers à la même période l’année précédente. (L’UE est diviser la recherche entre les États membres.)

« La vaccination a joué un rôle très important dans la prévention de la grippe aviaire ailleurs », a déclaré Sims, ajoutant que la vaccination préventive généralisée a également été utilisée avec succès à Hong Kong depuis 2003. En France et à Hong Kong, « la décision a été prise de vacciner parce que les mesures renforcées existantes basées sur la biosécurité ne pouvaient pas empêcher tous les cas d’infection », a expliqué Sims.

Défis scientifiques, économiques et logistiques de la vaccination massive contre la grippe aviaire

Le gouvernement américain a au moins déjà envisagé la vaccination.

Lors de l’épidémie de grippe aviaire de 2014-2015, lorsque plus de 50 millions les poulets et les dindes sont morts ou ont été abattus, l’USDA stocké un vaccin contre la grippe aviaire. Cependant, ces vaccins n’ont pas été déployés ; l’épidémie a plutôt été maîtrisée grâce à l’abattage sanitaire.

À la suite de cette épidémie, l’USDA a élaboré des politiques et des directives concernant l’utilisation des vaccins contre la grippe aviaire. Un 2016 note d’orientation a déclaré que la vaccination contrôlée des troupeaux à risque devrait être incluse dans une stratégie de contrôle à plusieurs volets parallèlement à une biosécurité renforcée, un plan d’éradication, une surveillance et un plan de repeuplement.

Dans un rapport de 2016, l’USDA a indiqué que le vaccin stocké n’était pas «bien assorti» aux souches alors en circulation. Comme la grippe chez les humains, la grippe aviaire est une virus évoluant rapidement. Veiller à ce qu’un vaccin soit hautement efficace contre le H5N1 est la première étape cruciale d’une campagne de vaccination réussie. En 2023, le service de recherche agricole de l’USDA a commencé à tester cinq candidats vaccins. Selon l’USDA site web, des études montrent que les candidats ont fourni une protection clinique proche de 100 pour cent chez les poulets. (L’USDA a également commencé à « évaluer le potentiel de développement » d’un vaccin contre le H5N1 pour les vaches.) L’USDA n’a pas publié d’autres informations sur les essais cliniques.

Cependant, bien qu’il semble avoir un vaccin efficace en main, fin avril, l’USDA ne poursuit toujours pas la vaccination contre la grippe aviaire comme stratégie de contrôle de la maladie. « Alors que l’USDA étudie la possibilité de développer un vaccin pour la volaille contre le H5N1 à stocker et à utiliser en cas d’urgence, nous n’avançons pas avec un programme de vaccination contre l’IAHP pour le moment », a déclaré un porte-parole de l’USDA à Vox.

Compte tenu de l’ampleur de l’épidémie en cours, certains experts estiment que l’absence de campagne de vaccination de la part de l’USDA paralyse les efforts de contrôle de la maladie. « Je suis vétérinaire aviaire et, en tant que vétérinaire, je n’aime pas l’idée que vous me disiez d’aller mener le plus grand combat de ma carrière et que vous me disiez : voici votre arme ; d’abord, déchargeons-le. Maintenant, partez », dit Cardona. « Un vaccin n’est qu’un outil, et la façon dont nous l’utilisons peut être très efficace. »

L’USDA et les parties prenantes de l’industrie ont cité une multitude de défis divers qui pourraient entraver la vaccination.

Le principal point de friction concerne le commerce. Les États-Unis ont exporté plus de 5 milliards de dollars en viande et produits de volaille en moyenne chaque année au cours des trois dernières années. L’USDA conclut des accords commerciaux avec chaque pays avec lequel il commerce, a expliqué Upali Galketi Aratchilage, économiste principal à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Chaque accord définit des exigences spécifiques en matière de biosécurité et de production que les deux pays conviennent de respecter. L’USDA a déclaré, dans un courriel adressé à Vox, que bon nombre de ces accords n’autorisent pas la vaccination contre la grippe aviaire. « Pour l’instant, la biosécurité est la meilleure défense contre l’IAHP », a écrit un porte-parole de l’USDA.

L’une des principales raisons est la possibilité d’importer des volailles infectées. La vaccination ne prévient pas l’infection ; il prévient les maladies graves et la mort en amorçage le système immunitaire pour mieux éliminer les agents pathogènes en cas d’infection. En prévenant la grippe manifeste symptômes comme les éternuements, la toux ou une production réduite d’œufs, les oiseaux infectés pourraient alors entrer par inadvertance dans la chaîne alimentaire. L’importation d’un oiseau infecté pourrait déclencher de nouvelles épidémies, menaçant la chaîne d’approvisionnement locale.

Mais, a expliqué Cardona, l’industrie ne s’appuie plus sur le diagnostic des volailles malades sur la base de signes et de symptômes visibles, mais sur des protocoles stricts utilisant des tests moléculaires.

Prenez les œufs, par exemple. Avant que les œufs puissent entrer dans la chaîne alimentaire, les poules qui ont pondu sont testées deux fois pour détecter la grippe. Les agriculteurs prélèvent des échantillons sur les poules le jour de la ponte, puis deux jours plus tard (le virus se propage si rapidement qu’il a pu être détecté à ce moment-là). Les échantillons collectés sont soumis à des tests moléculaires, ce qui signifie que les scientifiques recherchent dans les échantillons les empreintes génétiques du virus, qui pourraient être trouvées même chez des poulets asymptomatiques. Toutes les poules ne peuvent pas être testées, mais une sélection aléatoire et représentative est testée à chaque fois.

« Les marchés ont été négociés sur la base de la non-utilisation de la vaccination… sur la base, franchement, de données plus anciennes. [that] il pourrait y avoir une chance que vous importiez le virus dans un animal ou dans un produit contenant un vaccin », a déclaré Cardona.

Une autre préoccupation consiste à différencier les animaux infectés des animaux vaccinés, ce que l’on appelle le problème « DIVA ». C’est le défi d’identifier si un oiseau est réellement malade ou s’il a simplement des anticorps après la vaccination, comme l’a déjà expliqué Kenny Torrella. Encore une fois, cela semble être une préoccupation dépassée, car les technologies les plus récentes sont capables de faire la différence entre les animaux infectés par la grippe et ceux qui ont reçu le vaccin.

Ensuite, il y a le défi logistique évoqué par l’USDA et d’autres parties prenantes. Les vaccins actuellement en cours d’essais « continuent de s’appuyer sur un schéma thérapeutique à deux doses, ce qui peut s’avérer peu pratique pour la distribution aux troupeaux », selon l’USDA. site web États. Cet obstacle ne semble pas insurmontable, ont déclaré les experts avec lesquels Vox s’est entretenu, car les volailles reçoivent déjà plusieurs vaccins comme ceux de la maladie de Newcastle, de la salmonelle et de la bronchite. Certains vaccins sont administrés via l’approvisionnement en eau des volailles ou pulvérisés dans l’air. Il existe même une méthode selon laquelle le vaccin est introduit à travers la coquille de l’œuf et injecté dans un embryon de poulet pendant son développement au couvoir.

Même une fois les obstacles biologiques, technologiques et logistiques surmontés, la décision concernant la vaccination semble être une décision monétaire. Au-delà du coût de la vaccination, il existe un risque de perte de partenaires commerciaux clés. Les accords commerciaux, en particulier pour la viande, sont notoirement délicats, en partie à cause du risque d’introduction de maladies infectieuses et de ravageurs dans la chaîne alimentaire d’un pays, mais surtout parce que les gouvernements doivent protéger le secteur agricole de la concurrence étrangère. Le Conseil national du poulet est opposé aux efforts de vaccination. La Fédération Nationale de Dinde dit une vaccination unilatérale « aurait un impact grave sur les exportations », mais qu’elle a exhorté – et continue d’exhorter – le gouvernement fédéral à « agir le plus rapidement possible pour tenter de développer de nouveaux accords » avec ses partenaires commerciaux.

« La viande est une question politiquement très sensible pour de nombreux pays, et l’ensemble du secteur de l’élevage est protégé dans de nombreux pays pour diverses raisons », a déclaré Aratchilage. L’introduction des vaccins contre la grippe aviaire ne sera pas facile, a-t-il ajouté. « C’est une décision politique plus qu’une décision scientifique. »