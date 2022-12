Grippe au Canada : Pourquoi tant d’enfants tombent-ils malades ?

TORONTO-

La grippe est revenue avec une vengeance après avoir été absente pendant quelques années pendant la pandémie de COVID-19. Cela frappe particulièrement les enfants. Voici ce que disent les médecins qui se passe, et pourquoi.



Quelles souches de grippe voyons-nous cette saison grippale ?

Sur la base des prédictions de l’Organisation mondiale de la santé sur les souches qui apparaîtraient, le vaccin contre la grippe de cette année protège contre deux souches de grippe A – H3N2 et H1N1 – et deux souches de grippe B appelées lignée B/Victoria et lignée B/Yamagata.

À l’heure actuelle, le H3N2 est à l’origine de la grande majorité des cas de grippe au Canada. Il est possible que les autres souches commencent à circuler plus largement et culminent plus tard dans la saison de la grippe, selon les médecins.

Au cours de la dernière décennie, les souches de la grippe B ont eu tendance à arriver plus tard dans la saison, a déclaré le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses et microbi ologiste chez Sinai Health Systems à Toronto.



Le H3N2 rend-il les gens plus malades que les autres souches ?

Le H3N2 peut provoquer une maladie plus grave que d’autres souches, en particulier chez les personnes âgées plus vulnérables, en partie parce qu’il mute plus rapidement, de sorte que les gens n’ont pas autant de protection immunitaire acquise, a déclaré McGeer.

C’est parce que les gens semblent accumuler un certain degré de protection tout au long de leur vie contre les souches H1N1 et Influenza B, mais pas contre H3N2.

“(Pour) les enfants qui n’ont pas vraiment été exposés à la grippe auparavant à un degré significatif, il n’y a pas beaucoup de différence de gravité entre H1N1, H3N2 et B (souches)”, a déclaré McGeer.



Pourquoi tant d’enfants tombent-ils malades en ce moment ?

Selon les médecins, la saison de la grippe a commencé tôt cette année, ce qui signifie que les enfants ont commencé à tomber malades plus tôt. Et les mesures de sécurité COVID-19, comme le masquage, ont également tenu à distance d’autres virus comme la grippe au cours des deux saisons précédentes de rhume et de grippe.

« Nous voyons maintenant tous nos anciens ennemis viraux revenir au jeu après avoir été en pause pendant quelques années », a déclaré le Dr Justin Penner, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario et membre de la Société canadienne de pédiatrie. comité des maladies infectieuses et de la vaccination.

Les enfants de moins de cinq ans sont les plus à risque de tomber gravement malades avec la grippe, disent les médecins. Et en raison des précautions contre la pandémie de COVID-19, le système immunitaire de nombreux enfants de moins de trois ans n’a jamais été en contact avec le virus.

“Les enfants entre zéro et trois ont environ 40 % de chances de contracter la grippe au cours d’une année donnée”, a déclaré McGeer.

“Nous avons maintenant comme deux cohortes et demie d’enfants qui n’ont pas du tout été exposés à la grippe. Ils tombent donc tous malades en même temps.”



Pourquoi certaines personnes atterrissent-elles à l’hôpital avec la grippe ?

Dans la grande majorité des cas, la grippe peut être traitée à domicile, selon les médecins.

Mais comme de nombreuses maladies, certains cas finissent par être plus graves, a déclaré McGeer.

“Il existe toute une gamme (de raisons) allant de la simple gravité de la grippe elle-même aux complications”, a-t-elle déclaré.

Certains patients grippés peuvent contracter une pneumonie, par exemple, ou une infection bactérienne en plus du virus.

La myocardite et l’encéphalite sont d’autres complications possibles de la grippe.

Les personnes immunodéprimées peuvent également courir un risque plus élevé de maladie grave.

“La grippe peut également déclencher des exacerbations de maladies sous-jacentes”, a déclaré McGeer, notamment les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les personnes âgées sont également plus susceptibles d’être hospitalisées pour la grippe, mais un risque plus élevé chez les personnes âgées semble être compensé cette année par des mesures de santé publique telles que la poursuite du masquage dans les foyers de soins de longue durée, a-t-elle déclaré.



Pourquoi tant de gens hésitent-ils à se faire vacciner contre la grippe ?

L’Agence de la santé publique du Canada dit qu’elle veut atteindre un taux de vaccination contre la grippe de 80 % d’ici 2025, mais le taux de participation est bien inférieur à ce taux chaque année.

Le vaccin contre la grippe a une “mauvaise réputation” parce qu’il est efficace mais pas parfait, a déclaré le Dr James Kellner, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et épidémiologiste à l’Université de Calgary.

D’après les données de l’Australie, qui a déjà connu sa saison grippale, le vaccin de cette année semble être efficace à environ 50% pour réduire les maladies graves dues à la grippe, a-t-il déclaré.

C’est une différence que les gens ont tendance à sous-estimer, a déclaré Kellner.

“Envisager une prévention à 50% des conséquences graves aurait certainement pu sauver beaucoup de misère à travers le pays (cette année).”

Le fait que les vaccinations contre la grippe soient nécessaires chaque année au lieu de se faire vacciner une seule fois décourage également certaines personnes, a-t-il déclaré.

De plus, “il y a tellement de fatigue” pour les mesures de santé publique de COVID-19, a déclaré Kellner.

“L’adoption initiale du vaccin COVID a été si réussie pour diverses raisons, mais une grande partie de cela était qu’il y avait ce sentiment d’esprit public autour de lui dans la volonté et le désir collectifs de faire la bonne chose”, a-t-il déclaré.

“Il semble que nous ayons perdu un peu cela en ce moment.”

De nombreuses personnes ne prennent pas non plus la grippe suffisamment au sérieux ou ne réalisent pas à quel point elle peut être grave, en particulier pour les jeunes enfants, a déclaré Kellner.

“On a le sentiment que le vaccin contre la grippe n’est pas si important et qu’il en manque beaucoup.”

Certaines personnes pensent aussi à tort qu’elles ont attrapé la grippe même si elles ont été vaccinées, a déclaré Penner de la Société canadienne de pédiatrie.

“La perception des gens de ce qu’est la grippe ou la grippe, vous savez, pourrait être une grande variété de virus différents”, a-t-il déclaré.

De plus, si les gens attrapent la grippe même s’ils ont été immunisés, le vaccin peut rendre la maladie moins grave, a déclaré Penner.



Comment pouvons-nous nous protéger et protéger nos familles ?

Selon les experts, les moyens les plus efficaces de se prémunir contre la grippe sont les suivants :

— Faites-vous vacciner contre la grippe. Les médecins disent qu’il n’est pas trop tard.

— Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien

— Masquage

— Lavage fréquent des mains



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 16 décembre 2022.



La couverture santé de la Presse canadienne bénéficie d’un soutien grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. CP est seul responsable de ce contenu.