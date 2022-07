Griner témoigne dans un procès contre la drogue en Russie

Brittney Griner est détenue en Russie depuis la mi-février

La star américaine du basket-ball Brittney Griner a affirmé mercredi lors de son procès contre la drogue en Russie qu’elle n’avait pas reçu de traduction complète des circonstances entourant sa détention à l’aéroport international Sheremetyevo de Moscou et qu’elle avait signé des documents sans que les responsables ne lui fournissent d’explication sur ce qu’ils étaient.

Griner, 31 ans, qui est l’une des basketteuses les plus connues au monde, a été arrêtée le 17 février après avoir été trouvée en possession de cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis.

Elle a admis devant le tribunal que les cartouches trouvées dans ses bagages lui appartenaient mais soutient qu’elle les avait accidentellement incluses dans ses effets personnels avant son voyage en Russie, et a déclaré qu’elle n’avait aucune intention criminelle.

Griner, qui a été le premier choix du repêchage WNBA 2013, représente Phoenix Mercury aux États-Unis, mais depuis 2015, il a joué pour l’équipe russe UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison.

Elle a déclaré mercredi au tribunal municipal de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou, qu’elle se remettait d’une infection à Covid-19 lorsqu’elle s’était rendue en Russie plus tôt cette année et qu’elle ne savait toujours pas comment les cartouches de cannabis avaient été ajoutées à ses affaires – ajoutant qu’elle avait reçu recommandation d’un médecin de consommer la substance aux États-Unis.

L’audience de mardi avait vu un expert russe dire au tribunal que le cannabis est prescrit dans certains pays comme les États-Unis pour traiter certaines affections, bien qu’il reste illégal en Russie.

S’exprimant mercredi, Griner a affirmé qu’elle avait reçu une traduction inadéquate des circonstances de son arrestation, et qu’elle n’avait pas été pleinement informée de ses droits ou n’avait pas eu accès à un avocat.

La basketteuse a également affirmé qu’elle était tenue de signer des documents sans qu’on lui explique ce qu’ils signifiaient.

Cependant, elle «a expliqué au tribunal qu’elle connaît et respecte les lois russes et qu’elle n’a jamais eu l’intention de les enfreindre», selon Maria Blagovolina, qui représente Griner devant le tribunal.

Elle a ajouté que “Ekaterinbourg est devenue sa deuxième maison et elle a toujours apprécié son séjour en Russie.”

Griner risque une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable. On ne sait pas combien de temps durera le procès, mais sa détention a été autorisée jusqu’au 20 décembre.

Plusieurs stars de premier plan de la NBA ont demandé la libération de Griner, beaucoup – y compris le département d’État américain – affirmant qu’elle avait été détenue à tort.

D’autres ont soutenu que Griner était détenu pour être utilisé comme pion dans un futur échange de prisonniers avec les États-Unis – une situation hypothétique démentie par les autorités russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a cependant nié avec véhémence les allégations de “détention injustifiée” faites par les partisans de Griner.

“Si une citoyenne américaine a été prise pour le fait qu’elle faisait de la contrebande de drogue, et qu’elle ne le nie pas, cela devrait être proportionné à nos lois locales russes, et non à celles adoptées à San Francisco, New York et Washington.», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, la semaine dernière.

“Si les drogues sont légalisées aux États-Unis, dans un certain nombre d’États, et cela depuis longtemps, et que maintenant tout le pays va devenir toxicomane, cela ne signifie pas que tous les autres pays suivent le même chemin,” dit-elle.

Le procès de Griner doit reprendre le 2 août.