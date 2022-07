Griner lance un appel direct à Biden dans l’affaire de la drogue russe

Brittney Griner est détenue en Russie depuis février

La star du basket-ball féminin détenue Brittney Griner a déclaré au président américain Joe Biden qu’elle craignait d’être indéfiniment derrière les barreaux en Russie tout en le suppliant de ne pas l’oublier, elle et d’autres détenus américains.

Griner a été arrêtée dans un aéroport près de Moscou le 17 février après la découverte de cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Griner pourrait être condamné à 10 ans de prison et a officiellement été jugé vendredi devant le tribunal de la ville de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou, pour faire face à des accusations de trafic de drogue.

Dans sa lettre à Biden, qui a été remise à la Maison Blanche lundi, Griner a exigé : “S’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison.”

Elle a également révélé qu’elle avait voté pour la première fois en 2020, soutenant Biden dans sa bataille avec Donald Trump.

“Je crois en toi. J’ai encore tellement de bien à faire avec ma liberté que tu peux m’aider à restaurer. Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipiers me manquent ! Ça me tue de savoir qu’ils souffrent tellement en ce moment . Je vous suis reconnaissant de tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison », Griner a ajouté.

“(Alors que) je suis assis ici dans une prison russe, seul avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de toute réalisation, je suis terrifié à l’idée d’être ici pour toujours”, a-t-elle également avoué dans le document, dont plusieurs extraits ont été rendus publics aux médias américains.

En outre, Griner a également mentionné son père vétéran de la guerre du Vietnam et a noté que sa famille honorait généralement les militaires le 4 juillet.

“Ça fait mal de penser à la façon dont je célèbre habituellement cette journée parce que la liberté signifie quelque chose de complètement différent pour moi cette année”, dit-elle.

Le jour même où la correspondance a été reçue, la Maison Blanche a réitéré ses affirmations selon lesquelles la Russie est « détenir à tort » le joueur de 31 ans.

“Le gouvernement américain continue de travailler de manière agressive – en utilisant tous les moyens disponibles – pour la ramener chez elle”, a-t-il ajouté. lire une déclaration de la porte-parole du Conseil de sécurité nationale Adrienne Watson, qui a également déclaré que l’équipe de Biden est en contact régulier avec la famille de Griner.

L’épouse de Griner, Cherelle, a insisté sur le fait qu’elle souhaitait que les autorités américaines fassent davantage pour obtenir la libération de son partenaire, exprimant des doutes sur leurs efforts jusqu’à présent.

Le procès de Griner a été ajourné jusqu’au 7 juillet, le Kremlin réitérant sa position sur sa situation.

Dans des propos relayés par RIA, le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a réfuté les affirmations selon lesquelles la détention de Griner est politiquement motivée.

“Je ne peux pas commenter les actions du tribunal russe, je n’ai pas le droit de le faire”, dit Peskov.

“Nous ne faisons jamais cela. Je ne peux opérer qu’avec des faits. Les faits disent que cet athlète éminent a été détenu avec des drogues illégales contenant des substances narcotiques.

“La législation russe a de telles (lois) qui prévoient des sanctions pour de tels crimes, mais, encore une fois, ce n’est qu’une déclaration.

“C’est ce avec quoi elle a été détenue et ce qui est dans notre législation.”

Griner est double championne olympique et huit fois All-Star WNBA dans son pays natal. Elle s’était rendue en Russie pour jouer pour l’UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison de la WNBA, ce qu’elle a fait ces dernières années.

Les avocats de Griner ont déclaré que la star du basket-ball ne se plaignait pas de ses conditions de détention alors que son procès se poursuivait.