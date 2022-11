Griner entre dans une colonie pénitentiaire, la Russie signale son ouverture à l’échange de prisonniers

Vendredi, Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que Moscou et Washington “travaillaient de manière professionnelle le long du canal spécifiquement désigné” et qu’il espérait que la perspective d’un échange de prisonniers impliquant M. Bout “reste non seulement mais se renforce également”.