Grindmother se prépare pour le retour du grindcore avec beaucoup de choses à crier après une interruption de 5 ans

En 2015, la mère de Rayny Forster s’amusait avec le groupe de grindcore de son fils à Windsor, en Ontario.

Grindcore combine du punk hardcore et des riffs de guitare agressifs, avec un chanteur principal hurlant des paroles pour la plupart indéchiffrables.

La mère de Rayny a attrapé le micro, a crié des paroles politiques et a pris goût au genre.

Forster a filmé cette session et la vidéo qui en a résulté est devenue virale. Cela a commencé un tourbillon de deux ans d’interviews, d’enregistrements et de tournées pour la grand-mère de 74 ans, qui a été privée de son vrai nom et utilise Grindmother sur scène.

Maintenant, Grindmother veut faire son retour.

Cela fait cinq ans depuis la dernière représentation de Grindmother.

Grindmother et le groupe de son fils de 44 ans ont sorti un album de 10 chansons, Âge de destructionen 2016.

« Ça m’a manqué pendant la pause », a déclaré l’ancienne assistante sociale, qui fêtera ses 75 ans le mois prochain.

Entre 2016 et 2018, elle a tourné avec son fils à travers le Canada et les États-Unis, avec des arrêts au Japon et en Allemagne.

REGARDER : Grindmother enregistre les voix dans son home studio :

Une grand-mère de 74 ans enregistre du nouveau matériel avec le groupe de grindcore de son fils Grindmother a commencé à se produire avec son fils Rayny Forster en 2016. The grindcore ban a tourné partout aux États-Unis et au Japon entre 2016 et 2018. Ils travaillent actuellement sur un nouvel album et espèrent repartir en tournée dans les mois à venir.

Les paroles parlent des injustices sociales

« L’une des choses qui m’inspirent, c’est qu’il y a beaucoup de choses à crier en ce moment », a déclaré Grindmother.

Elle a rendu visite à son fils à London, en Ontario, ce mois-ci, où il travaille maintenant pour une entreprise de cannabis.

« La façon dont la planète va, les bombes et les combats, et pas assez de nourriture pour les gens – il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. »

Grindmother pense à tout ça quand elle crie. Une chanson, Mère Nature, commence par les paroles, « Mère Nature mérite notre respect. Au lieu de cela, elle est attaquée. »

Grindmother dit que la musique grindcore, une sorte de heavy metal extrême combiné avec du punk, est une forme de travail social. (Grind-mère/Facebook)

« Nous tenons à ce que les choses soient équitables et à faire passer un message », a déclaré Grindmother, qui vit maintenant sur l’île Manitoulin.

« J’aime être là-haut avec elle », a déclaré Forster. « Je suis vraiment fière d’elle car elle a le courage de sortir et de faire ça, et pas seulement de faire quelques chansons, mais aussi de faire des tournées et tout.

« C’est à peu près tout un style de vie. »

Forster a admis, cependant, que le style de vie des fourgonnettes est un peu délicat avec votre mère. « Tout cela fait partie du plaisir », a-t-il ri.

Grindmother est originaire de Windsor, en Ontario. Elle fête ses 75 ans en août. (Facebook)

Dur sur les cordes vocales

Grindcore consiste à « faire des bruits extrêmes », a déclaré Forster. « Souvent, c’est vraiment comme ce genre de grognement guttural. »

Cela peut être difficile pour la voix d’une personne, a déclaré Grindmother.

« Je dois être très prudente, et il s’agit de pousser l’air dans ma gorge pour qu’il ne me déchire pas », a-t-elle déclaré.

« Quand j’ai appris à faire ça, j’ai évité d’avoir mal à la gorge tout le temps. »

Le duo mère-fils espère sortir une chanson dans un mois ou deux, et si tout se passe comme prévu, peu de temps après, ils reprendront la route en tournée.