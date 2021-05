Grincer des dents sur Twitter biblique? Cenk Uygur excommunié par des experts après avoir déclaré que le conflit Israël / Palestine se battait pour le meilleur «  Dieu du ciel  » – RT USA News

Cenk Uygur, fondateur du réseau d’information Young Turks, a été accusé d’avoir diffusé une analyse politique exceptionnellement médiocre après avoir suggéré que le conflit entre Israël et les Palestiniens concernait des divinités fictives.

Comme de nombreux commentateurs, le populaire expert libéral s’est rendu sur Twitter pour partager son point de vue sur les troubles en cours au Moyen-Orient.

«Les Israéliens et les Palestiniens s’entre-tuent à propos de quel Dieu du Ciel ils prétendent parler et il est politiquement incorrect de souligner qu’il n’y a pas de Dieu humain, encore moins un Dieu qui favorise les juifs ou les musulmans», songea-t-il lundi soir. « Toute cette violence sur l’équivalent du personnage qu’ils préfèrent dans le MCU, » Uygur a écrit, comparant apparemment le fait de croire en un pouvoir supérieur à l’obsession de l’univers cinématographique Marvel.

Mais l’analogie ne convenait pas à beaucoup de médias sociaux. De nombreuses coches bleues exprimaient leur incrédulité quant au fait que les Ouïgours pensaient au conflit en des termes aussi simplistes.

Wow. Supprimez, excusez-vous, puis parlez aux Palestiniens et aux militants juifs / israéliens anti-apartheid. Je peux également recommander quelques bons livres. Pendant des décennies, les Palestiniens ont dit qu’il ne s’agissait pas d’un conflit religieux, mais vous ignorez et amplifiez l’encadrement des fanatiques religieux? – Huwaida Arraf (@huwaidaarraf) 25 mai 2021

« Avez-vous déjà eu l’impression de devoir laisser un tweet dans les brouillons pendant la nuit et voir ce que vous en pensez le matin? » a demandé une réponse de haut niveau à son message mal reçu.

Le journaliste Aaron Mate ne semblait pas non plus impressionné par la perspicacité d’Uygur.

« Mon Dieu me dit que c’est le pire tweet de tous les temps, » il a plaisanté.

D’autres ont déclaré que le tweet semblait être inspiré par l’athéisme militant de Richard Dawkins.

Ce tweet a une énergie sérieuse de Richard Dawkins. – Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) 25 mai 2021

Qu’est-ce que c’est que ce tweet de 2007 Edge Lord. – Sana Saeed (@SanaSaeed) 25 mai 2021

La vague de critiques a incité l’hôte des Jeunes Turcs à publier une série de tweets de suivi.

Il a reconnu que le conflit est « En savoir plus sur la terre, le pouvoir et le colonialisme » tout en doublant son point de vue sur la religion.

« [If] vous pensez que les deux parties ne croient pas avec ferveur qu’elles sont soutenues par le Dieu du ciel et cela ne les anime pas non plus, vous vous moquez de vous » argumenta-t-il.

S’agit-il davantage de la terre, du pouvoir et du colonalisme? Bien sûr. J’ai déjà eu et gagné ce débat avec Sam Harris il y a de nombreuses années. Mais si vous pensez que les deux côtés ne croient pas avec ferveur qu’ils sont soutenus par le Dieu du ciel et que cela ne les motive pas également, vous vous moquez de vous. #Palestine libre – Cenk Uygur (@cenkuygur) 25 mai 2021

Uygur n’est pas le seul personnage éminent à se trouver au centre de la controverse pour avoir partagé son point de vue sur la question qui divise. L’acteur Mark Ruffalo a présenté des excuses sur Twitter pour avoir fait des déclarations contre la politique israélienne envers les Palestiniens, affirmant qu’il avait eu tort de suggérer que l’État juif appliquait « génocide. »





